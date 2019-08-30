Украина, Польша и США подписали договор о газовом сотрудничестве

Представители Украины, Польши и Соединенных Штатов заключили в субботу, 31 августа, в Варшаве трехстороннее соглашение по укреплению энергобезопасности в регионе. Оно предполагает, в частности, расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Польшу, а оттуда - в Украину. Меморандум подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и полпред правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петр Наимский. Он заявил, что с 2021 года Варшава сможет поставлять Киеву шесть миллиардов кубометров природного газа ежегодно, что в четыре раза превышает нынешний показатель.
Инфраструктура региона расширится за счет газопровода Baltic Pipe, строительство которого должно завершиться к концу 2022 года, а также развития газового порта в Свиноуйсьце. По прогнозам Наимского, мощность газового порта в Свиноуйсьце к 2021 году будет увеличена на 5 процентов - до 7,5 млрд кубометров, передает Польское радио. Украина сможет покупать СПГ напрямую у США или у польского концерна PGNiG. "Мы приложим все усилия, чтобы диверсифицировать поставки газа Украине, которая в настоящий момент полностью зависит от российского экспорта", - заявил Наимский на пресс-конференции.
Построить новую инфраструктуру
США поддерживают стремление Польши стать распределительным центром природного газа, из которого энергоноситель будет экспортироваться в соседние страны. "Мы должны построить региональную инфраструктуру, мы должны построить новую инфраструктуру между Польшей и Украиной, - сказал Рик Перри. - В этом суть трехстороннего соглашения".
Александр Данилюк подчеркнул, что следующим важным шагом к достижению энергонезависимости для Украины будет получение доступа к СПГ, который в основном поступает из США.
Договор о закупках американского газа у Польши
Двумя днями ранее, 29 августа, группа "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского природного газа. "Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, оттуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года", - сказано в пресс-релизе.
Сейчас единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия-Подкарпатье. "Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена не позже чем к 2021 году", - отметил глава PGNiG Петр Возняк.
По данным корпорации, импорт сжиженного природного газа Польшей растет. Если в 2016 году доля СПГ составляла около 8,5% во всей структуре импорта, то в 2018 году она превышала 20%. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNiG уже получила 70 партий сжиженного газа с общим объемом в 7,5 млрд кубометров после регазификации.
Украина подчеркивает возможность транзита СПГ из США в Румынию, Молдову и Венгрию.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Танкеры-газовозы меняют облик отрасли
Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Доля СПГ в мировом экспорте газа
Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Мировой лидер: Катар
Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Новый мощный конкурент: Австралия
Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Крупнейший импортер: Китай
В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Мощности для регазификации СПГ
Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Плавучие терминалы
СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Пассажиры требуют экологичных лайнеров
Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Новое топливо для тяжелых грузовиков
Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.
-
Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры
Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ
СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо.
Автор: Андрей Гурков