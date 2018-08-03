 Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 06.08.2018

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Украина

Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины заявил, что в правительстве изучают возможность запрета на движение поездов в РФ и обратно. Российские поезда южного направления уже ходят в обход Украины.

Поезд в Москву на вокзале Львова

Поезд в Москву на вокзале Львова

Движение поездов между Украиной и Россией может быть прекращено по инициативе Киева. "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала ТСН в понедельник, 6 августа, отвечая на вопрос о возможном увеличении поездов на маршруте Львов - Москва. Подробностей о реализации этого шага министр не назвал.

Контекст

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В мае 2017 года издание "Коммерсант" уже сообщало о таких планах Киева, однако ПАО "Украинская железная дорога" опровергла эту информацию. Позже Омелян заявлял, что вопрос об отказе от железнодорожного сообщения с Россией может быть решен в 2018 году.

В сентябре 2017 года российские грузовые поезда начали ходить в обход Украины на регулярной основе. Через несколько месяцев объезжать украинскую территорию стали также пассажирские поезда южного направления, которые ранее проезжали по Луганской области, дважды пересекая государственную границу.

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    Автор: Сергей Елкин


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В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

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Министр инфраструктуры Украины - о намерении прекратить ж/д-сообщение с Москвой

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Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы?  

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