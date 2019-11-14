 Украина отказывается от призыва в пользу профессиональной армии | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.11.2019

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Украина

Украина отказывается от призыва в пользу профессиональной армии

Глава Минобороны Украины заявил о планах перейти на контрактную армию, отказавшись от призыва. Как оценивают эти намерения военные аналитики в Украине и на Западе?

Украинские призывники во Львове, февраль 2015 года

Украинские призывники во Львове, февраль 2015 года

До 31 декабря в Украине продолжается осенний призыв, в рамках которого к срочной службе должны приступить более 15 тысяч граждан в возрасте от 20 до 27 лет. И хотя этот призыв вряд ли станет последним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк на днях озвучил планы отменить всеобщую воинскую обязанность и постепенно сделать армию профессиональной.

"Позиция государства и моя личная цель - отменить призыв. Мы движемся к армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сообщил министр в воскресенье, 10 ноября, выступая на украинском телеканале "1+1". При этом он признал, что переход на контрактную модель не будет быстрым. DW расспросила военных обозревателей о том, как они оценивают эти планы.

Украина уходит от призыва не в первый раз

У многих телезрителей после слов министра Загороднюка могло возникнуть ощущение дежавю, ведь Украина уже не первый раз отказывается от призыва: еще в 2005-м в четырех родах войск украинских вооруженных сил формировали бригады на контрактной основе и планировали через несколько лет полностью отказаться от призывной системы. Тогда назывались разные сроки - 2010 и 2015 годы.

Украинские военные недалеко от Артемовска, февраль 2015 года

Украинские военные недалеко от Артемовска, февраль 2015 года

Окончательно же призыв отменили в 2013 году по указу тогдашнего президента Виктора Януковича. Но уже в следующем году жизнь внесла свои коррективы - после аннексии Россией Крыма и военных действий в Донбассе всеобщую воинскую повинность восстановили. Насколько целесообразно отменять призыв в сегодняшних условиях, когда на востоке страны все еще продолжается вооруженное противостояние?

Ряд украинских добровольцев раскритиковали в СМИ эти планы. "Наша разведка сообщает о постоянных нарушениях (соглашений. - Ред.) Россией, они сосредотачивают войска у нас на границе, а мы собираемся отказаться от призыва?", - вопрошал в эфире Украинского радио офицер резерва и доброволец Мирослав Гай.

Призыв - лишь один из способов комплектации ВС

Впрочем, в разговоре с DW содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник подчеркнул, что отказ от призыва не должен сказаться на обороноспособности государства. "Срочников не используют в боевых действиях, - напомнил Мельник. - Сегодня призывники составляют до 10 процентов от численности всех силовых структур Украины. А это значит, что армия, Нацгвардия, Пограничная служба в основном уже укомплектованы по контракту".

Мартин Хурт

Мартин Хурт

Призыв - лишь один из способов комплектации Вооруженных сил, соглашается научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Мартин Хурт. По словам эстонского эксперта, имеющего за плечами и опыт работы в структурах НАТО, Украина, население которой составляет около 40 миллионов, в случае отказа от всеобщей воинской обязанности "не должна столкнуться с трудностями комплектации армии за счет добровольцев и профессионалов".

Опрошенные DW аналитики отмечают, что эпоха больших армий уходит в прошлое, и значительные усилия государства сейчас направляют на то, чтобы оптимизировать ресурсы и использовать их с максимальной пользой. "Во времена холодной войны Советский Союз имел большую по численности армию и полагался на призыв. В 2014 году Украина была в похожем положении: на бумаге существовала большая армия, а в реальности она оказалась неготовой к участию в инициированном Россией вооруженном конфликте", - говорит Мартин Хурт.

К тому же в Украине на лицо проблема с низкой мотивацией призывников: по данным СМИ, в сентябре только в Киеве военные комиссариаты передали в полицию почти 35 тысяч дел на столичных жителей, уклоняющихся от призыва.

Европейский опыт комплектации армий

Дискуссии об отмене всеобщей воинской обязанности ведутся не только в Украине. По данным Центра исследований безопасности при Федеральной высшей технической школе Цюриха, в период между 1990 и 2013 годами 24 европейские страны, в том числе и Германия в 2011 году, перешли на модель контрактной армии. Однако изменения в геополитической ситуации заставили некоторые страны вернуться к призыву. Например, в прошлом году Швецию, где от него отказались в 2010-м. Ранее, в 2016 году, всеобщую воинскую обязанность вновь ввела Литва.

Литовские военные на параде

Литовские военные на параде

В нейтральной Швейцарии на референдуме в 2013 году 73 процента принявших в нем участие граждан высказались против отказа от обязательного призыва. Чуть раньше в том же году аналогичным образом проголосовали и граждане нейтральной Австрии, армия которой, несмотря на призывную систему, опирается на профессиональные кадры. Сегодня среди 29 стран-членов НАТО лишь в шести сохраняется обязательный призыв - это Эстония, Греция, Литва, Норвегия, Турция и Дания, где действует своя специфика этой процедуры.

Однако страны, перешедшие на контрактную модель, тут же столкнулись с проблемой рекрутинга, поскольку армии пришлось выступать в весьма несвойственной ей ранее роли одного из игроков на рынке труда. Немецкому бундесверу это до сих пор дается с заметными трудностями, несмотря на различные рекламные кампании.

Контекст

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По словам Алексея Мельника, именно к этому должны быть готовы и украинские вооруженные силы в случае перехода на контрактную модель. "А это не только заработная плата, но и целый социальный пакет. Вооруженные силы должны быть конкурентоспособными на рынке труда", - указывает Мельник и добавляет, что инвестированные в контрактника средства по крайней мере не будут истрачены зря, "так как за год срочной службы призывника все равно не удается подготовить к военной службе и все нужно начинать с нуля".

Стандарты и поддержка НАТО

С другой стороны, существует риск того, что служить по контракту захотят преимущественно выходцы из регионов, где труднее всего с работой, и служба в армии будет рассматриваться ими как некий временный вариант.

Потому, добавляет эстонский аналитик, ВС Украины должны стремиться к тому, чтобы стать привлекательными для молодых людей: "Именно это и является основным вызовом для Украины - необходима модернизация всего общества, тогда как армия должна научиться ценить индивидуальность каждого бойца - вместо того, чтобы набирать тысячи призывников".

Опрошенные DW эксперты полагают, что Украина сегодня еще не готова полностью отказаться от призыва, однако постепенный переход к профессиональной армии может способствовать росту ее боеготовности и реальному приближению к стандартам Североатлантического альянса.

В пресс-службе НАТО, отвечая на запрос DW, не стали прямо комментировать инициативу украинского министра обороны. Однако там отметили, что альянс будет поддерживать Украину на ее пути адаптации к стандартам НАТО, о чем говорил генсек организации Йенс Столтенберг во время своего недавнего выступления в Верховной раде Украины.

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    Автор: Анастасия Магазова


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