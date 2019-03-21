 Украина надеется на быстрые переговоры с РФ о транзите газа в Европу | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 11.09.2019

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Украина

Украина надеется на быстрые переговоры с РФ о транзите газа в Европу

Украина готовится к переговорам с Россией о транзите российского газа в Европу. Киев сделал "домашнее задание" и надеется на быстрые решения.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

Украинская сторона нарабатывает директивы на переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины. "Надеемся, что прогресс будет. Мы понимаем, что они ("Газпром". - Ред.) хотят продлить контракт на тех условиях, которые есть, но не досрочно", - сказал DW в среду 11 сентября, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в ходе проходившей в Киеве международной конференции "Нафтогаз" - "Газпром": Энергетическая безопасность, газовый транзит и европейская интеграция" ("Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration"). Оржель надеется, что переговоры между сторонами, которые запланированы на 19 сентября, пройдут конструктивно и быстро, но украинская сторона готова также и к длительным переговорам.

Контекст

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал DW о том, как остановить "Северный поток-2", об аресте активов "Газпрома" в ЕС и о миллионных премиях руководству "Нафтогаза". (03.08.2018)

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц. (30.06.2018)

Украинский министр сообщил, что правительство в Киеве разработало модель анбандлинга, то есть отделение газотранспортной системы (ГТС) Украины от НАК "Нафтогаз Украины", ведь это было одной из предпосылок заключения нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией по европейским правилам. "Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы пытаемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что вскоре мы будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция в том, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об этом", - сказал Алексей Оржель в ходе конференции.

Киев принял модель отделения ГТС от "Нафтогаза" Ownership Unbundling

По его словам, за основу принята модель отделения ГТС Ownership Unbundling (OU). В то же время он не стал уточнять другие детали ожидаемого решения, в частности, кто станет собственником оператора ГТС.

Ранее "Нафтогаз" настаивал на проведении анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" и не требует приватизации ГТС Украины. Но кабинет министров Владимир Гройсмана отстаивал именно модель Ownership Unbundling, из-за чего тогдашнее правительство конфликтовало с НАК "Нафтогаз Украины".

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды, позиции Украины на переговорах будут представлять сам Алексей Оржель, а также представители НАК "Нафтогаз" и ПАО "Укртрансгаз" и корпоративная компания, которая будет осуществлять управление отделенной газотранспортной системой.

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    Автор: Андрей Гурков


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