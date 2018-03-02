 Украина меняет формат работы с НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2019

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Европа

Украина меняет формат работы с НАТО

На заседании министров обороны НАТО делегация Украины договорилась о новом формате сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Андрей Загороднюк.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Украина обновляет формат сотрудничества с НАТО. Об этом заявил в Брюсселе в пятницу, 25 октября, министр обороны страны Андрей Загороднюк после участия в заседании глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса. "Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его ... более нацеленным на практические конкретные результаты", - отметил Загороднюк. Новый формат он назвал "одна страна - один план".

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, тоже входивший в состав делегации Киева, уточнил, что сейчас в рамках сотрудничества Украины с НАТО осуществляется очень много программ и проектов. По его словам, новый формат позволит улучшить реализацию программ и сделает сотрудничество Украины и НАТО более прозрачным.





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Министр обороны Украины Загороднюк сообщил также, что договорился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом разработать график выполнения нового плана. Контролировать его будет одна команда, в состав которой войдут представители обеих сторон. Но окончательно оценивать выполнение задач, указанных в плане, будут специалисты НАТО, заверил украинский министр.

Приоритетом для Украины Загороднюк назвал переход на стандарты НАТО. "Будет разработана дорожная карта каждого из них… После ее выполнения мы сможем сказать, что вооруженные силы Украины уже работают по стандартам НАТО", - отметил он.

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    Автор: Александра Елкина


  

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