 Украина в огне: пока лесные пожары только локализованы | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.04.2020

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Украина

Украина в огне: пока лесные пожары только локализованы

Аномальное загрязнение воздуха в Киеве стало меньше, но лесные пожары вблизи столицы продолжают полыхать. Власти утверждают, что способны справиться со стихией, но пока не могут установить причины возгораний.

Горящий лес

Лес в Чернобыльской зоне все еще горит

Начавшиеся в Украине 4 апреля пожары в лесах Чернобыльской зоны в Киевской области распространились на соседнюю Житомирскую область и привели к выходу Киева накануне православной Пасхи в лидеры городов мира по загрязненности воздуха. Украинские власти предпринимают меры по тушению пожаров, но пока их удается только локализовать. Полиция борется с поджигателями. Экологи говорят о небывалой осенне-зимней засухе, которая продолжилась весной, и отмечают антропогенный характер возгораний. 

Масштабы пожаров растут

К середине апреля пожары вокруг Киева вызвали сильный запах гари в украинской столице. Поползли слухи о перенесении ветром из Чернобыльской зоны радиоактивных аэрозолей. Накануне Пасхи, 17 апреля Киев вышел в лидеры по загрязненности воздуха среди мировых столиц.

Смог в Киеве

Смог в Киеве

При норме показателей на уроне 50 единиц, степень задымленности воздуха в Киеве, согласно установленным датчикам контроля качества воздуха, достигала 400. Власти и санитарные службы рекомендовали киевлянам не открывать окна, не выходить на улицы без крайней необходимости и регулярно делать влажную уборку помещений.

Ситуация с загрязненностью воздуха в Киеве резко осложнилась вечером 16 апреля и несколько улучшилась лишь к концу воскресенья, 19 апреля, когда сменилось направление ветра. Однако пожары в Чернобыльской зоне неподалеку от Киева и в соседней Житомирской области продолжают полыхать, несмотря на заверения президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над огнем.

Власти ищут причины возгорания лесов

В украинском сегменте соцсетей растет возмущение неспособностью властей сдержать распространение огня, звучат призывы немедленно созвать заседание Кабмина и Совнацбеза.

Пожарные тушат лес

Борьбу с огнем ведут более 1300 пожарных

Губернатор Житомирской области, а вслед за ним глава офиса президента Украины вместе с министром внутренних дел и секретарем Совнацбеза облетели на вертолете места возгораний. Они утешили украинцев известием о том, что выявлены лишь четыре новых очага. "Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Пострадавшие люди оперативно получают необходимую помощь", - заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Тем временем секретарь Совнацбеза Алексей Данилов сообщил в Facebook, что пожары могли возникнуть в результате умышленных поджогов, к которым причастны землевладельцы. У министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - другая версия: первоначальной причиной возгорания стала, по его словам, авария на линии электропередач.

А вот его советник Зорян Шкиряк написал в Facebook, что пожары и в Чернобыльской зоне, и в Житомирской области могли быть результатом спланированной диверсии. "Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания из расчета направления ветра", - отметил он. Целью этой кампании Шкиряк назвал "попытку дестабилизации ситуации, нагнетании истерии и усилении панических настроений среди населения в условиях карантина".

Что говорят очевидцы пожаров

По официальным данным, в Житомирской области огонь уничтожил 40 домов сельских жителей в нескольких селах. Уроженка села Нижняя Рудня, которое расположено неподалеку от украинско-белорусской границы, Елена Рыкаль, сообщила DW, что ее село полностью выгорело вместе с кладбищем. "Мой дядя со своей семьей спасался от огня, стоя в реке. Рядом с ним в воде стояли женщины с детьми. Это был преднамеренный поджог, как месть за обращение селян в прокуратуру по поводу вырубки леса с целью незаконной добычи янтаря", - сказала Рыкаль.

На пепелище

От пожаров сгорели десятки жилых домов

В Чернобыльской зоне утром 20 апреля, как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника и путеукладчики вооруженных сил Украины. Сообщается, что к тушению привлечены 1 322 человека и 292 единиц техники, в том числе три вертолета, которые сбросили в места горения 186 тонн воды.

Корреспонденту DW удалось связаться с одним из пожарных, который после трех суток непрерывной работы в Чернобыльской зоне вернулся в Киев на отдых. Он сказал, что ему запрещено обсуждать работу в режимной зоне, но на условиях анонимности сообщил некоторые подробности.

"Много техники и людей, но техника не может пройти к очагам загорания в труднодоступных местах. Нам пришлось вручную рыть траншеи, чтобы ограничить распространение огня. Сброшенная авиацией вода гасит только верхний слой, а под ним все продолжает тлеть. Это совершенно точно умышленные поджоги, потому что других источников огня там просто не может быть", - сказал пожарный.

Эколог об аномальной погоде в Украине

Аномально сухие осень, зима и весна в Украине стали условием, а техногенный и антропогенный факторы - причиной нынешних масштабных пожаров. Об этом DW сообщила ведущий научный сотрудник киевского Института геофизики Светлана Бойченко.

Счетчик Гейгера около сгоревшего дома

Киевляне опасаются заноса радиоактивности в город

По ее словам, из-за отсутствия снега зимой, а также дождей осенью и весной в стране сильно обмелели реки и значительно упал уровень грунтовых вод. "На глобальном уровне наблюдается повышение температуры и, как следствие, увеличение осадков. Но эта тенденция неравномерна, и на Украину сейчас пришла засуха, что совершенно нехарактерно для этих времен года", - сказала Бойченко.

Она отметила и опасность горения торфяников в прилегающих к лесам областях, которые может загасить только подъем грунтовых вод. В то же время, Бойченко предостерегла от ожиданий, что дожди решат все нынешние проблемы. "Сильно обезвоженный грунт не сможет впитать большое количество осадков, вода будет стекать в реки и озера, что угрожает сильными паводками", - предупредила эколог.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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