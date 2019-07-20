 Украина впервые задействует на выборах систему авиабезопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 20.07.2019

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Украина

Украина впервые задействует на выборах систему авиабезопасности

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в день голосования будет дополнительно привлечено свыше 132 тыс. сотрудников МВД.

Информационные плакаты, посвященные выборам в Украине

Информационные плакаты, посвященные выборам в Украине (фото из архива)

Украина впервые задействует систему авиационной безопасности МВД для поддержания правопорядка на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом в пятницу, 19 июля, написал в Facebook украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

В день голосования будет задействовано дополнительно 132500 сотрудников МВД в составе Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной и спасательной служб, а также членов групп быстрого реагирования и спецназа, добавил Аваков.

Самолеты и вертолеты заступили на дежурство

Контекст

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Как уточнили в пресс-центре МВД 20 июля, на дежурство уже заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145 и Ми-8.

Первый заместитель министра Сергей Яровой в свою очередь отметил, что спецназ передислоцирован в ряд регионов страны, чтобы "сформировать оперативные резервы". Кроме того, усилен контроль на государственной границе.

"На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - предупредил Аваков.

Голосование 21 июля пройдет по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов пройдут в парламент  по партийным спискам в общегосударственном округе, еще 199 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. В связи с тем, что 26 одномандатных округов расположены на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны и в Крыму, выборы состоятся только в 199 округах. Срок полномочий Рады - пять лет.

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