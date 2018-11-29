 Украина вводит запрет на въезд в страну российских мужчин | Новости из Германии об Украине | DW | 30.11.2018

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Украина

Украина вводит запрет на въезд в страну российских мужчин

Запрет действует на период военного положения и касается мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

На границе

На границе

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - заявил он, выступая на совещании руководителей силовых ведомств с президентом Украины Петром Порошенко.

Контекст

Товарооборот между Украиной и ЕС растет на фоне напряженных отношений с РФ. Немецкие инвесторы хвалят реформаторов в Киеве, но бума инвестиций в условиях необъявленной войны ждать не приходится. (30.11.2018)

Если Верховная рада одобрит решение СНБО о введении военного положения, оно будет действовать в Украине с 28 ноября в течение 30 дней. (26.11.2018)

Запрет действует на период военного положения. Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, как то прибытие на похороны, прозвучало на совещании по усилению обороноспособности Украины с участием президента.

Петр Порошенко отметил, что данный запрет вводится, чтобы предотвратить формирование в Украине "частных армий". "Украина ввела ограничения въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", - написал украинский президент в своем микроблоге в Twitter.

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    Автор: Евгений Тейзе


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