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"Украинагейт"

Политический скандал, разразившийся осенью 2019 года в связи с подозрениями в адрес президента США Дональда Трампа в попытках использовать украинское руководство в предвыборной борьбе.

В конце сентября 2019 года представители Демократической партии США инициировали в Конгрессе расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Демократы обвинили главу Белого дома в злоупотреблении властью, в частности в попытке использовать руководство Украины с целью повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Поводом для таких обвинений послужил политический скандал, вспыхнувший в США после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в июле.

Американского президента подозревали в том, что в ходе разговора с Зеленским он пытался вынудить Киев начать расследование против своего вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Средством давления якобы служила обещанная США военная помощь Украине в размере около 400 млн долларов. Зеленский, в свою очередь, заявил, что никакого давления на Киев не оказывалось. Палата представителей Конгресса США 31 октября приняла резолюцию, описывающую процедуру дальнейшего расследования вплоть до голосования об импичменте президенту.

5 февраля 2020 года члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Для импичмента были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.

07.12.2015 **** KIEV, UKRAINE. DECEMBER 7, 2015. US Vice President Joe Biden (L) and Ukrainian President Petro Poroshenko during a meeting. Mikhail Palinchak/Press Office of the President of Ukraine/TASS Copyright: picture-alliance/TASS/Ukrainian Press Office/M. Palinchak

Комментарий: Скандал с аудиозаписями Деркача - удар по Байдену и Порошенко 21.05.2020

Инициаторы "Украинагейта-2", на стороне которых выступил Зеленский, хотят дискредитировать Байдена и нейтрализовать Порошенко. Пострадать могут интересы Украины, считает Сергей Руденко.
May 7, 2020*** President Donald Trump speaks during a meeting about the coronavirus response with Gov. Greg Abbott, R-Texas, in the Oval Office of the White House, Thursday, May 7, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине 15.05.2020

Администрация президента США отказывалась передавать электронную переписку, ссылаясь на то, что документы могут быть засекречены. Судья заявила, что лично определит, защищены ли письма исполнительной привилегией.
(FILES) In this file photo taken on September 5, 2019, US Ambassador to the European Union, Gordon Sondland adresses the media during a press conference at the US Embassy to Romania in Bucharest. - US Ambassador Gordon Sondland, subpoenaed, will appear before Congress on October 17, 2019, for a closed deposition. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе 08.02.2020

Посол США в ЕС Гордон Сондленд давал показания в Конгрессе по Ukrainegate. Он рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью. Теперь глава Белого дома снял дипломата с должности.
U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi holds and discusses information from a report by the U.S. Government Accountability Office saying that President Donald Trump broke the law by withholding military aid from Ukraine as she begins a news conference at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 16, 2020. REUTERS/Joshua Roberts

Нэнси Пелоси возмущена решением Сената по импичменту Трампа 06.02.2020

Президент США остается угрозой демократии после того как Сенат не поддержал его импичмент, считает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
In this image from video, the vote total, 52-48 for not guilty, on the first article of impeachment, abuse of power, is displayed on screen during the impeachment trial against President Donald Trump in the Senate at the U.S. Capitol in Washington, Wednesday, Feb. 5, 2020. (Senate Television via AP)

Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа 05.02.2020

Обвинение в злоупотреблении Трампа властью поддержали 47 демократов и один республиканец. С обвинением в препятствовании расследованию Конгресса США согласились только демократы.
30. April Dmytro Firtash, one of Ukraine's most influential oligarchs, appears in Vienna, Austria, April 30, 2015. An Austrian court is due to rule on Thursday on a U.S. request to extradite one of Ukraine's most influential oligarchs, Dmytro Firtash. He was arrested in Vienna in March 2014 at the request of U.S. authorities, which have been investigating him since 2006 for suspected corruption. Firtash has denied the allegations and has been living in Austria after posting 125 million euros in bail. REUTERS/Heinz-Peter Bader TPX IMAGES OF THE DAY

Роль олигарха Фирташа в "Украинагейте" Трампа 04.02.2020

Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
House impeachment managers House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff, D-Calif., House Judiciary Committee Chairman, Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., Rep. Hakeem Jeffries, D-N.Y., Rep. Sylvia Garcia, D-Texas, Rep. Val Demings, D-Fla., Rep. Zoe Lofgren, D-Calif. and Rep. Jason Crow, D-Colo., walk from the House to the Senate in the U.S. Capitol rotunda in Washington, D.C. on Thursday, January 16, 2020. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAP20200116346 SARAHxSILBIGER

Демократы призывают Сенат проголосовать за импичмент Трампу 04.02.2020

Команда защиты президента США и сторона обвинения представили в Сенате заключительные аргументы по делу об импичменте Дональда Трампа. Итоговое голосование пройдет 5 февраля.
31.01.2020 U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Ukrainian Foreign Minister Vadym Prystaiko hold a meeting in Kiev, Ukraine January 31, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

Итоги визита Помпео: для чего госсекретарь США приезжал в Киев 31.01.2020

Во время визита в Украину госсекретарь США Майкл Помпео обсуждал вопросы безопасности, экономического сотрудничества и деятельности ПЦУ. О чем он договорился с украинскими политиками?
National security adviser John Bolton speaks about Venezuela outside the West Wing of the White House, Tuesday, April 30, 2019, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Однопартийцы Трампа ждут показаний от его бывшего советника Болтона 27.01.2020

Экс-советник президента США рассказал, как Трамп хотел шантажировать Киев военной помощью. Сенатор-республиканец Митт Ромни призвал вызвать Джона Болтона на слушания по импичменту.
U.S President Donald Trump (L) and John Bolton (R) , the new national security adviser attend a briefing from Senior Military Leadership in the Cabinet Room of the White House , on April 9, 2018 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca |

Экс-советник рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью 27.01.2020

Трамп отказывался размораживать военную помощь Украине, пока Киев не поможет с расследованием в отношении его возможного конкурента на выборах - Байдена, написал бывший советник Болтон в своей книге.
17.10.2018 U.S. President Donald Trump looks up as he holds a Cabinet meeting at the White House in Washington, U.S., October 17, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

В США обнародованы новые материалы против Трампа по "Украинагейт" 25.01.2020

Президент США в Вашингтоне затрагивал помощь Соединенных Штатов Украине и российско-украинский конфликт, а также требовал уволить посла в Киеве, свидетельствует аудиозапись с ужина в Trump Hotel.
Blick auf das Kapitol in Washington. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel (im Bild re.) untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Обвинения по делу об импичменте Трампу переданы в Сенат 15.01.2020

Последняя преграда для судебных слушаний в отношении президента США в верхней палате Конгресса США снята.

13.11.2019 *** Democratic Chairman of the House Permanent Select Committee on Intelligence Adam Schiff (C) awaits charge d'Affaires at the US embassy in Ukraine Bill Taylor and Deputy Assistant Secretary of State for Europe and Eurasia George Kent to testify before the House Permanent Select Committee on Intelligence hearing on the impeachment inquiry into US President Donald J. Trump on Capitol Hill in Washington, on November, 13 November 2019. - Donald Trump faces the most perilous challenge of his three-year presidency as public hearings convened as part of the impeachment probe against him open under the glare of television cameras on Wednesday. (Photo by JIM LO SCALZO / POOL / AFP)

Обвинение в процессе по импичменту Трампа возглавит демократ Адам Шифф 15.01.2020

Ранее Адам Шифф играл центральную роль в предварительном расследовании Палаты представителей превышения полномочий Дональдом Трампом. В состав обвинителей войдут семь человек.
13.11.2019 *** Top U.S. diplomat in Ukraine William Taylor testifies before the House Intelligence Committee on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Nov. 13, 2019, during the first public impeachment hearing of President Donald Trump's efforts to tie U.S. aid for Ukraine to investigations of his political opponents. (AP Photo/Alex Brandon)

Временный поверенный в делах США в Украине в ближайшее время уйдет с поста 18.12.2019

Демократы в США обеспокоены предстоящим отъездом из Киева временного поверенного в делах США Уильяма Тейлора.
U.S. House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) arrives to deliver remarks on the status of the impeachment inquiry into U.S. President Donald Trump on Capitol Hill in Washington, U.S., December 5, 2019. REUTERS/Erin Scott

В Конгрессе США готовят обвинения для импичмента Трампа 05.12.2019

Дональд Трамп злоупотребил служебным положением, подорвал национальную безопасность и поставил под угрозу честность выборов в США, считает глава Палаты представителей Ненси Пелоси. Трамп уверен в своей победе.
Law Professor Pamela S. Karlan sits alone during a break in testimony before the House Judiciary Committee hearings, as part of the Donald Trump impeachment inquiry, on Capitol Hill, Wednesday, December 4, 2019, in Washington, DC. Photo by Mike Theiler/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Эксперты-юристы признали импичмент Трампу обоснованным 05.12.2019

Обсуждение импичмента Трампу прошло в юридическом комитете Палаты представителей. Там приглашенные юристы разобрали обвинения против Трампа и сочли их обоснованными.

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