"Украинагейт"

Политический скандал, разразившийся осенью 2019 года в связи с подозрениями в адрес президента США Дональда Трампа в попытках использовать украинское руководство в предвыборной борьбе.

В конце сентября 2019 года представители Демократической партии США инициировали в Конгрессе расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Демократы обвинили главу Белого дома в злоупотреблении властью, в частности в попытке использовать руководство Украины с целью повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Поводом для таких обвинений послужил политический скандал, вспыхнувший в США после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в июле.



Американского президента подозревали в том, что в ходе разговора с Зеленским он пытался вынудить Киев начать расследование против своего вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Средством давления якобы служила обещанная США военная помощь Украине в размере около 400 млн долларов. Зеленский, в свою очередь, заявил, что никакого давления на Киев не оказывалось. Палата представителей Конгресса США 31 октября приняла резолюцию, описывающую процедуру дальнейшего расследования вплоть до голосования об импичменте президенту.



5 февраля 2020 года члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Для импичмента были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.