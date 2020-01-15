Уйти не уходя: что означает начало транзита Владимира Путина

В среду, 15 января, в России одно за другим произошло два резонансных политических события - анонс изменений в Конституции РФ во время послания президента Федеральному собранию и последующая отставка правительства и его главы Дмитрия Медведева.

По сути, Владимир Путин объявил начало процесса транзита, уверены опрошенные DW политологи. "Это похоже на "казахский сценарий", то есть некоторое распределение президентских полномочий между коллективными органами и возможность для предыдущего президента сохранять некий почетный титул, при этом связанный и с кадровыми полномочиями", - пояснила DW политолог Екатерина Шульман. Однако, по ее словам, предложенные конституционные изменения вряд ли можно назвать радикальными, так как они не сильно меняют композицию политической системы.

"Видно, что в Кремле изучают разные пути сохранения Путина у власти. Это и вариант союзного государства, и появления нового конституционного органа, и перераспределение полномочий между президентом и правительством. В этом смысле послание - это пробный шар, как общество к этому отнесется", - считает Андрей Нечаев, экономист, председатель "Гражданской инициативы".

При этом совершенно не очевидно, что заявленная система из усиленной Госдумы, Совета Федерации и нового статуса Госсовета сохранится надолго. Скорее всего, это лишь временный вариант, нужный для транзита, считает политолог Александр Кынев. "Система, где есть президент и еще ряд институтов, которые как бы ограничивают президентскую власть, может существовать только в условиях жесткого персонифицированного режима, - убежден эксперт. - Без медиатора, который бы всех объединял, это не сработает. Именно поэтому эта система может быть только временной - чтобы Путин мог уйти, не уходя. А временная не может быть стабильной и крепкой. Власть будет бороться за свою сохранность, и 2021 год будет очень тяжелым для общества".

Транзит Путина и роспуск правительства - где логика?

В том, что сразу после слов Путина о реформе конституции Дмитрий Медведев подал в отставку и распустил правительство, нет логики, уверены политологи. Переформатирование системы власти вовсе не предполагало исчезновение из нее Медведева. "Он мог вполне спокойно ждать, пока все решения из послания президента будут приняты", - говорит Кынев.

Он убежден, что две новости в один день анонсировали сознательно: "Это технология власти - проводить ключевые решения в режиме спецоперации. По-другому у нас не умеют. Так было с пенсионной реформой, внимание от которой отвлекал чемпионат мира по футболу, или с началом присоединения Крыма сразу после Олимпиады".

"Не думаю, что уход Медведева - это некий волевой акт и его инициатива, - говорит Михаил Виноградов, политолог, президент фонда "Петербургская политика". - Скорее, это сигнал оформления новой конструкции, в которой Медведев рассчитывает сыграть свою роль". Но напрямую это не привязано ни к нацпроектам, ни к содержанию послания, уверен эксперт.

Медведев - всё, а Мишустин - преемник Путина?

Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин

Уход Медведева из правительства, безусловно, сигнализирует, что внутри окружения Путина происходят подвижки. Но не такие очевидные, как может показаться со стороны.

"Сейчас все будут думать, что новый премьер Мишустин - это будущий преемник Путина. Но я бы не утверждала этого прямо сейчас. Все члены правящей элиты, начиная с определенного этажа, похожи друг на друга и в той или иной степени взаимозаменяемы", - говорит Шульман.

По словам Александра Кынева, президент ищет баланс разных фигур, которые позволят сохранить политическую ситуацию: "Понятно, что рейтинг Медведева очень низкий и реабилитировать его к 2021 году невозможно. Это фигура, давно вызывающая массовое разочарование".

И хотя Медведеву нашли публичную фигуру на замену к выборам, нельзя сказать, что Медведев списан до конца, уверены опрошенные DW эксперты. "Совет безопасности - очень интересная структура, которая в последние годы усиливает свое присутствие в законотворческой работе", - считает Шульман.

Социальные вопросы остались на втором плане

На фоне прозвучавших перемен совершенно при этом затерялась социальная повестка дня. "Этой части послания Путина словно и не было", - говорит Кынев.

То, что президент вернулся к вопросам социального характера и "не показывал мультики с ракетами", можно только приветствовать, считает экономист и директор региональной программы Независимого института социального развития Наталья Зубаревич.

"Особенно важным мне кажется заявление о продление поддержки малоимущих семей с детьми. Потому что среди 20 миллионов бедных людей в России основная часть - это дети", - говорит эксперт. Однако из послания совершенно не ясно, из чьего бюджета на это выделят деньги: "Если все опять ляжет на бюджет субъектов федерации, то что будет делать Калмыкия, Тыва, Дагестан, в которых доля детей в населении выше и именно эта проблема - острейшая? Они точно не справятся с такими мерами".

Для остальных слоев населения, формально не бедных, сигнал президента вполне понятный - спасение утопающих дело рук самих утопающих, считает эксперт.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие приключения ожидают Деда Мороза в России? Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто виноват в отстранении России от Олимпиад? WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Допинговый скандал меняет олимпийскую символику Манипуляция с результатами анализов на допинг российских спортсменов грозит отстранением РФ от участия в Олимпиаде и других соревнованиях. Сергей Елкин о новых олимпийских символах.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина С кем жена Медведева летает на лайнере за 50 млн долларов Алексей Навальный узнал, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева летает на частном самолете стоимостью в 50 млн долларов. Тут даже уточка позавидует, уверен Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Когда Фемида в России превращается в Джокера Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина По кому бьют контрсанкции Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Суды по "московскому делу": преступления нет, а приговор есть Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему московская полиция правильно подсчитала протестующих Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Задержание шамана: наручники как оберег для Путина? В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Отопительный сезон в России как национальная идея Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски в штабах Навального: продолжение следует? Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование" Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится! Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Протесты бывают разные: за что могут задержать недовольных в России В отношении участников протестов в Москве заводят уголовные и административные дела. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем могут провиниться протестующие.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль? Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты? Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Выборы в Мосгордуму: как принимается решение о недопуске оппозиционеров Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии? Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Закон об оскорблении властей: ответная реакция За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться. Автор: Сергей Елкин

