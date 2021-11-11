Узник совести

Человек, лишенный свободы из-за политических или иных убеждений.
Термин введен международной правозащитной организацией Amnesty International в 1960-х годах. Человек, заключенный под стражу или лишенный свободы за выражение своих политических, религиозных и других убеждений.
Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.
Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.