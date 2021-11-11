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Узник совести

Человек, лишенный свободы из-за политических или иных убеждений.

Термин введен международной правозащитной организацией Amnesty International в 1960-х годах. Человек, заключенный под стражу или лишенный свободы за выражение своих политических, религиозных и других убеждений.

10.11.2021, Belarus, Auf den Bildern sind Briefe des belarussischen Politikwissenschaftlers Matskevich, der seit 100 Tagen im Gefängnis sitzt, und Collagen im Rahmen einer Kampagne für seine Freilassung.

Философ 100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич 11.11.2021

Белорусский методолог Владимир Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет наличия в них разжигания розни. О чем Мацкевич пишет из СИЗО на волю - у DW.
Law enforcement officers stand in the centrum of Moscow, as supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny are expected to protest against his arrest in Moscow, Russia January 31, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов 06.11.2021

Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
SARATOV, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: A close view of barbed wire fencing at the Regional Tuberculosis Hospital No 1 under the Russian Federal Penitentiary Service, its staff charged with abusing convicts. Filipp Kochetkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1133F9

Число политзаключенных в России выросло почти впятеро за пять лет 27.10.2021

В России не менее 420 человек преследуются по политическим мотивам, подсчитали правозащитники "Мемориала". В последние годы этот показатель постоянно растет и почти достиг уровня позднего СССР.
The Volodarka detention center in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

В Беларуси предлагают больше людей признавать политзаключенными 26.10.2021

Инициативы помощи политзаключенным выступили с заявлением, направленным на изменение подхода к получению статуса политического заключенного в Беларуси.
Dirk Schuebel, Leiter der Delegation der Europäischen Union in Belarus

Посол ЕС в Беларуси сообщил, против кого будет направлен пятый пакет санкций 26.10.2021

Пятый пакет санкций Евросоюза против Лукашенко сосредоточится на организаторах миграции в ЕС, сообщил посол в Беларуси Дирк Шюбель. Но главная для Брюсселя тема - права человека в Беларуси.
ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 13, 2018: Logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service, on a smartphone. On April 6, 2018, Russia's Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor), filed a suit to block Telegram for refusing to hand over its encryption keys to law enforcement agencies. On April 13, 2018, Moscow's Tagansky District Court has ruled to block Telegram in Russia. Anton Vaganov/TASS Foto: Anton Vaganov/TASS/dpa |

Семейную пару из Минска восьмой раз осудили за личную переписку 22.10.2021

Более 3 месяцев в заключении - семейной паре из Минска восьмой раз дали "сутки" за пересылку друг другу новостей из Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими.

ARCHIV - Der prominente weißrussische Menschenrechtler Ales Beljazki während seiner Gerichtsverhandlung in Minsk (Archivfoto vom 02.11.2011). Beljazki soll nach dem Willen der autoritären Justiz des Landes wegen angeblicher Steuerhinterziehung fünf Jahre ins Straflager. In dem nach internationaler Einschätzung politisch motivierten Prozess in Minsk forderte Staatsanwalt Wladimir Sajkowski am Mittwoch 23.11.2011 die Verurteilung des Leiters der Hilfsorganisation Wesna. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++

100 дней ареста. О чем пишет Алесь Беляцкий из тюрьмы? 22.10.2021

Коллеги главы правозащитного центра "Весна", политзаключенного Алеся Беляцкого очень редко получают от него письма. DW рассказывает, о чем правозащитник пишет из СИЗО на улице Володарского.
A woman reacts while sitting on the ground near Belarusian law enforcement officers, who disperse a crowd during a protest against the inauguration of President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus September 23, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Белорусские врачи, бежавшие от репрессий, принимают в Вильнюсе 19.10.2021

В Литве белорусские медики создали новую организацию - для помощи соотечественникам в изгнании и привлечения внимания к теме права на здоровье в белорусских тюрьмах. Подробности у DW.

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.

Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии 11.10.2021

Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.
Christian Lindner (l), FDP-Bundesvorsitzender, und Mike Schubert (r), Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, überreichen Leonid Volkov, Mitarbeiter von Nawalny, den M100 Media Award im Schlosstheater des Neuen Palais. +++ dpa-Bildfunk +++ Potsdam 06.10.21

Немецкую премию Навальному принял в Потсдаме его соратник 06.10.2021

"Мы не вправе забывать политзаключенных в России", - подчеркнул председатель СвДП Кристиан Линднер, выступивший на церемонии вручения в Потсдаме с торжественной речью.
In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку в тюрьме 02.10.2021

Михаил Саакашвили заявил, что не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президент Грузии требует встречи с консулом Украины, гражданином которой он является.
Anton Gashinsky, Fürspecher, Belarus, Russland

Адвокат Антон Гашинский: Шанс выйти на свободу в РФ выше, чем в Беларуси 30.09.2021

В интервью DW белорусский адвокат Антон Гашинский рассказал, могут ли лишенные лицензий в Беларуси адвокаты работать за границей и стоит ли политзаключенным в РБ рассчитывать на защиту из России.
Thema Festnahmen aufgrund von Briefen an politische Gefangene in Belarus. Die politischen Aktivisten Ilya Mironow und Tatjana Schiwitza und Umschläge mit Briefen.

"Пишите письма" политзаключенным. За это в Беларуси можно сесть в тюрьму 29.09.2021

Даже за проявление сочувствия к находящимся в заключении по политическим мотивам в Беларуси любой может оказаться под колпаком местного КГБ. Несколько таких историй - у DW.
Svetlana Tikhanovskaya is a Belarusian human rights activist and politician who ran for the 2020 Belarusian presidential election as the main opposition candidate, poses for the photographer during the 19th edition of the FIFDH, in Geneva, Switzerland, Sunday, March 07, 2021, the 19th edition of the FIFDH will be principally in remotely due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Тихановская: "Нельзя, чтобы Беларусь уходила из международной повестки" 29.09.2021

Лидер белорусской оппозиции в интервью DW рассказала об ожиданиях от нового правительства Германии, реакции на освобождение политзаключенных в Беларуси и выходе из миграционного кризиса на границах с ЕС.
Tatiana Khomich holds a poster of jailed Belarus civil rights activist Maria Kalesnikava who won the Vaclav Havel Human Rights Prize awarded at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, Monday, Sept. 27, 2021. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал 27.09.2021

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
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