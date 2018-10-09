 Удастся ли Польше построить крупнейший аэропорт в Европе | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.10.2018

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Европа

Удастся ли Польше построить крупнейший аэропорт в Европе

Согласно планам польского правительства, новый аэропорт будет обслуживать до 100 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта - 16,5 млрд евро. Но сможет ли Варшава найти инвесторов?

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена

Возможно, в ближайшем будущем в Варшаве появится самый крупный аэропорт на европейском континенте - по крайней мере, такую цель поставило перед собой правительство страны. Распоряжение о начале строительства так называемого "Центрального коммуникационного порта" уже подписал президент Польши Анджей Дуда.

На первом этапе планируется, что новый пересадочный аэрохаб будет обслуживать до 45 млн пассажиров в год, однако их количество будет расти и в итоге достигнет 100 млн человек. Если ожидания польских властей оправдаются, то новые воздушные ворота смогут составить конкуренцию таким гигантам, как лондонский Хитроу, парижский аэропорт имени Шарля де Голля и амстердамский аэропорт Схипхол.

Аэропорт "Солидарность" должен открыться в 2027 году 

"Наша страна находится в точке пересечения таких ключевых маршрутов, как Лос-Анджелес - Тель-Авив, Вена - Токио, Шанхай - Париж и Нью-Йорк-Тегеран", - отмечается в резолюции польского правительства, принятой в 2017 году. Без нового аэропорта Польше будет трудно конкурировать с западноевропейскими странами на авиационном рынке, говорится в документе.

Лондонский аэропорт Хитроу

Крупнейшим аэропортом в Европе пока остается лондонский Хитроу

Новый транспортный узел, которому неофициально присвоено название "Солидарность", будет находиться между Варшавой и городом Лодзь: до варшавского центрального вокзала оттуда можно будет доехать на поезде за 15 минут. Площадь всего комплекса, включающего бизнес-парк и конгресс-центр, составит порядка трех тысяч гектаров. Ожидается, что аэропорт примет своих первых пассажиров в 2027 году.

Мечта Варшавы - крупнейший аэропорт в ЕС

"Это крупнейший проект в новейшей истории Польши", - подчеркивает уполномоченный польского правительства по делам строительства нового аэропорта Миколай Вильд. По его словам, аэропорт должен стать "воротами из ЕС на восток". При этом предполагается, что с его введением в эксплуатацию будет закрыт старый варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Как поясняют в правительстве, расширение существующего аэропорта не представляется возможным: он находится в черте города и в непосредственной близости от него проживают сотни тысяч человек.

Самолет польской авиакомпании LOT

Польская авиакомпания LOT по-прежнему уступает Ryanair и Wizzair

На сегодняшний день аэропорт имени Шопена является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе: в 2017 году его пассажирооборот достиг отметки в 15,75 млн человек. В общей сложности за 2017 год польские воздушные ворота обслужили порядка 34 млн пассажиров: это на 12 процентов больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные польского Управления гражданской авиации.

При этом польская национальная авиакомпания LOT, которую государство спасло от банкротства в 2012 году, сейчас наращивает мощности. В 2017 году LOT запустила несколько новых дальних рейсов - к примеру, в Лос-Анджелес и Астану. Впрочем, пассажирооборот компании в данный момент составляет лишь порядка 9 млн человек в год. По этому показателю LOT занимает 19-е место в Европе и даже не является лидером на рынке самой Польши, уступая лоукостерам Ryanair и Wizz Air.

Стоимость проекта - 16,5 млрд евро

Тем временем вопрос о финансировании нового транспортного хаба пока остается открытым. Согласно прогнозам, общая стоимость проекта составит порядка 70 млрд злотых (16,5 млрд евро): при этом первый этап строительства обойдется Варшаве в 35 млрд злотых (8,1 млрд евро) - одну десятую часть бюджета страны.

Стоительство аэропорта BER в Берлине

Новый берлинский аэропорт должен был открыться еще в 2011 году

Глава государственного Польского фонда развития Павел Борыс в 2017 году заявил, что у фонда достаточно средств для участия в проекте. В свою очередь Миколай Вильд допускает, что деньги на создание инфраструктуры аэропорта могли бы выделить европейские фонды. Однако согласно правилам Евросоюза, это возможно лишь при условии, что строительство самого аэропорта будет осуществляться на деньги частных, а не государственных компаний. Учитывая, что в Европе нет недостатка в крупных аэропортах, Варшаве вряд ли удастся привлечь нужное количество частных инвестиций.

В июне 2018 года Миколай Вильд провел переговоры на эту тему с сингапурскими компаниями. Он также отметил, что потенциальными партнерами Варшавы могут стать и Китай и Южная Корея. Стоит отметить, что идея построить новый аэропорт появилась у польского правительства в контексте расширения экономического сотрудничества Варшавы с Пекином. Новая стратегия Китая "Один пояс - один путь" предусматривает реализацию различных инфраструктурных проектов с целью обеспечить быструю и дешевую доставку китайских товаров и услуг на западноевропейские рынки. В ходе своего визита в КНР в 2017 году Вильд заявил, что Китай открыт для переговоров на тему аэропорта: впрочем, конкретных предложений со стороны Пекина пока не поступало.

Постигнет ли "Солидарность" участь берлинского аэропорта BER?

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Между тем решение о строительстве нового аэропорта поддерживают далеко не все. К примеру, кандидат от оппозиции на пост мэра Варшавы Рафал Трзасковский полагает, что закрытие аэропорта имени Шопена замедлит развитие столицы. Другие критики проекта считают, что деньги следовало бы потратить на строительство автотрасс и железных дорог, а также модернизацию аэропорта имени Шопена и еще одного аэропорта в 40 км от Варшавы - базы лоукостера Ryanair.

Тем временем в самой компании Ryanair, которая осуществляет около 30 процентов пассажирских авиаперевозок в стране, опасаются, что новый авиаузел постигнет участь его немецкого "коллеги". Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) изначально планировали сдать в эксплуатацию в 2011 году, однако из-за различных технических и строительных недостатков его открытие несколько раз откладывалось, а строительная смета выросла с 2 до 6,5 млрд евро. Ожидается, что аэропорт начнет работу только в октябре 2020 года.

Впрочем, Бартош Бага - аналитик компании BBSG, которая предоставляет консалтинговые услуги в сфере авиации, - полагает, что польскому аэропорту удастся избежать подобных злоключений. По его словам, BER стал "одной из крупнейших инвестиционных потерь за всю послевоенную историю Германии". Поэтому совсем необязательно, что в ходе строительства аэропорта в Польше будут допущены столь серьезные ошибки, резюмирует эксперт.

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