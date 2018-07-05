Удастся ли Меркель и Орбану договориться о беженцах?

В четверг, 5 июля, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудит в Берлине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопросы европейской миграционной политики. Речь прежде всего пойдет о создании транзитных центров на границе Австрии и Германии, из которых мигрантов, уже зарегистрированных в других странах ЕС, будут отправлять обратно в те государства Евросоюза, в которых они прошли процедуру регистрации.

Граничащая с Австрией Венгрия - одна из стран ЕС, через территорию которой проходит известный "балканский маршрут", по которому в 2014-2015 годах в Европу прибыло самое большое число мигрантов. Тем не менее, Австрия и Венгрия пока отказываются заключить с ФРГ административное соглашение о реадмиссии (обратном приеме) беженцев.

Антимиграционная политика Орбана

Любовь венгерского премьера Виктора Орбана к громким заявлениям, похоже, так же сильна, как его нелюбовь к беженцам. Примером тому служит его патетическая речь, произнесенная осенью 2015 года. Тогда Орбан заявил, что "каждый европейский политик, который дает мигрантам надежду на лучшую жизнь и побуждает их к тому, чтобы бросить все и отправиться в Европу, безответственнен". И призвал европейцев "вновь встать на путь благоразумия", иначе они "проиграют битву, которая имеет судьбоносное значение".

Виктор Орбан славится своей антимиграционной риторикой

55-летний глава венгерского правительства произнес эти слова в момент, когда миграционный кризис в Европе достиг своего пика. Он же был первым европейским политиком, приказавшим строить заграждения из колючей проволоки на границе, чтобы не пускать мигрантов на территорию Венгрии.

Венгерский премьер называет миграцию "троянским конем терроризма", и, по его собственным словам, выступает против "смешения наций", чтобы "сохранить этнический состав венгерского народа". Орбан четко придерживается своей позиции и отказывается выполнять требования Евросоюза по приему и распределению беженцев. Согласно квотам ЕС, Венгрия должна была принять 1300 беженцев. Ни одного из них до настоящего времени так и не пустили в страну. Ни протесты в самой Венгрии, ни жалобы и штрафные санкции ЕС не заставили Орбана изменить выбранный им антимиграционный курс.

Орбан - пример для популистов и консерваторов в ФРГ

Для многих венгров слова главы правительства не стали сюрпризом. Орбан - соучредитель и председатель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - является премьер-министром страны с 2010 года. И это не первый его срок на высоком государственном посту. С 1998 по 2002 годы он уже возглавлял кабинет министров. В последние годы ужесточение миграционной политики стало главной политической стратегией Орбана. Политик, которого в начале его карьеры считали либеральным, сегодня заявляет об "опасности", которую, на его взгляд, "представляют собой мигранты, стремящиеся в Европу".

Акция протеста против Виктора Орбана в Будапеште

Благодаря проводимой им антимиграционной политике Орбан и его правительство пользуются поддержкой избирателей. На состоявшихся в начале апреля парламентских выборах партия Орбана ФИДЕС одержала впечатляющую победу, набрав 48,5% голосов. С тех пор ФИДЕС месте с партнером по коалиции Христианско-демократической народной партией контролирует две трети парламента.

Впрочем, стратегию Орбана поддерживают не только венгры. В Германии, например, политики, придерживающиеся левых взглядов, остро критикуют Орбана, а вот ряд консерваторов из входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза (ХСС) одобряют его взгляды. Орбан неоднократно приезжал в Баварию для встреч с политиками из этой партии. Глава ХСС, нынешний министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), выступающий за радикальное сокращение притока мигрантов в страну и недавно крупно поспоривший с Ангелой Меркель по этому поводу, в октябре 2016 года даже назвал Орбана "дорогим Виктором". Орбан в свою очередь назвал политиков из ХСС своими "братьями по оружию".

Несоответствие между риторикой и числом беженцев

Однако ситуация с мигрантами в Европе, как ее описывает венгерский премьер, и то значение в жизни европейцев, которое он ей отводит, не соответствуют реальному положению дел.

Так, по состоянию на декабрь 2017 года, в 28 странах ЕС с населением более 500 млн человек находились 2,3 млн мигрантов. Это - 0,45 процента общего числа граждан Евросоюза. И того меньше доля мигрантов в пересчете на население - в самой Венгрии. В транзитной зоне на границе с Сербией, которую по собственной воле создала Венгрия, сейчас находятся несколько сот беженцев. Согласно официальным данным, в 2017 году убежище в Венгрии попросили 3350 человек - в основном выходцы из Афганистана, Ирака и Сирии.

Около 1000 из них получили субсидиарную защиту, то есть временное право на нахождение в стране, поскольку на родине им угрожают пытки, смертная казнь или другая непосредственная угроза жизни. И только 100 ходатайств об убежище были удовлетворены - заявители получили право остаться в стране, им гарантируют медицинское обслуживание. В течение месяца они могут оставаться в общежитии для беженцев, а затем обязаны обеспечивать себя сами.

Сейчас на 10 тысяч жителей в Венгрии приходится всего 6 беженцев. Для сравнения: в Германии этот показатель - 117. Еще в 2017 году в Брюсселе премьер-министр Орбан заявил, что мигранты - это проблема не Европы, а Германии.

Сейчас, в преддверии встречи с Меркель, как сообщает газета "Bild", Орбан якобы согласился при определенных условиях заключить с Германией соглашение о реадмиссии беженцев. Но прежде, по его словам, такую же договоренность Берлин должен заключить с Веной.

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