 Угрозы минирования вызвали массовую эвакуацию в российских городах | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2019

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Россия

Угрозы минирования вызвали массовую эвакуацию в российских городах

Злоумышленники в течение недели несколько дней подряд рассылают сообщения о минировании социальных объектов и административных зданий. Пока угроза не подтвердилась.

Сотрудники спецслужб и медики

Массовые сообщения о минировании социальных объектов и административных зданий поступили в правоохранительные органы ряда городов Сибири и Дальнего Востока в пятницу, 25 января.

По сообщению агентства "Интерфакс", много сообщений поступило в Чите. Одним из заминированных объектов называют здание городской мэрии. Все сообщения проверяются, эвакуация из зданий не производится.

Контекст

По меньшей мере в 10 торговых центров в Москве поступили анонимные сообщения о минировании. Эвакуированы более четырех тысяч человек. (28.11.2018)

Из девяти управ российской столицы после анонимных звонков были эвакуированы более 600 человек. Одновременно массовую эвакуацию по аналогичной причине пришлось проводить в Чебоксарах. (18.09.2017)

В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной почты шести больниц. Информация о минировании поступила также в несколько школ. Везде проведена эвакуация. Саперы осуществляют проверку на предмет наличия взрывных устройств.

Неизвестные сообщили также о заложенных взрывных устройствах в Иркутском районе и Ангарске.

Массовые эвакуации проводились на Сахалине и Камчатке

В Благовещенске проводится эвакуация из ряда школ, больниц и торговых центров. Представители прокуратуры заявили агентству "Интерфакс", что проверят более тридцати сообщений о минировании.

Из-за сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.

В столице Бурятии - Улан-Удэ - эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыт, на главной площади работают оперативные службы.

За день до этого были произведены массовые эвакуации в социальных учреждениях на Дальнем Востоке, Приморье, на Сахалине и Камчатке. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.

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    Автор: Илья Коваль


 

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