Уборка по-немецки: бытовая химия и бабушкины средства

Аккуратность немцев и их страть к чистоте и уборке давно вошли в легенду. Но теперь это оборачивается совсем другой, вовсе не столь позитивной стороной. В Германии, где каждый год используют порядка 640 тысяч тонн бытовой химии, в последние годы все больше задумываются о снижении ее вредного воздействия. Ведь многие средства для стирки и уборки негативно влияют на здоровье и наносят вред окружающей среде.

Эффективные, но токсичные

Немецкое федеральное ведомство по охране окружающей среды регулярно обращает внимание жителей на это. В состав моющих средств входят так называемые тензиды - поверхностно-активные вещества, которые удаляют жиры и упрощают удаление загрязнений. Еще один важный компонент - растворители (этиловый или нашатырный спирт), они дополнительно усиливают очищающий эффект. Еще один вредный элемент - щелочные вещества, которые используют при изготовлении товаров для удаления жира. Кислоты помогают убирать известковый налет в ванной комнате, но и такие чистящие средства, как правило, токсичны.

Опасная для здоровья бытовая химия может вызывать аллергическую реакцию и раздражать дыхательные пути. Плюс ко всему ароматизаторы и красители, с помощью которых производители нередко пытаются повысить привлекательность товаров, нисколько не усиливают их чистящий эффект, но зато увеличивают вредное воздействие. Совсем не обязательно использовать и ополаскиватели для белья.

Экологичный подход

Специалисты отмечают растущее негативное воздействие чистящих и моющих средств не только на здоровье человека, но и на экологию. При покупке бытовой химии немцам советуют обращать внимание на концентрацию: высокий уровень предполагает меньшую дозировку. При таком подходе снижается выброс химикалий в сточные воды. Еще одно преимущество высококонцентрированных моющих средств заключается в том, что их выпускают в небольшой таре, то есть требуется меньше упаковочных материалов, а это, естетственно, экологичней.

Другой способ уменьшить накопление вредных веществ - снижать температуру воды при стирке и уборке. Это к тому же позволяет экономить электроэнергию.

Некоторые немецкие предприятия по изготовлению бытовой химии начинают менять принципы производства, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В 2019 году владелец фирмы Werner und Mertz Рейнхард Шнайдер (Reinhard Schneider) за особые достижения в этой сфере получил престижную экологическую премию. Компания выпускает моющие и чистящие средства под маркой Frosch, а также средства по уходу за обувью Erdal. Чтобы уменьшить негативное влияние на экологию, здесь стали внедрять повторное использование пластика для изготовления упаковок. Минеральные масла при производстве товаров заменяют природными активными веществами, а пальмовое масло - местными растительными маслами.

Без бытовой химии

Домохозяйкам в Германии рекомендуют пересмотреть некоторые привычки при стирке белья и уборке квартиры, больше использовать натуральные средства. Вот какие советы дает немецкое Федеральное ведомство по охране окружающей среды:

для удаления известкового, жирового и мыльного налета в ванной и туалете используйте чистящие средства на основе уксуса или уксусную эссенцию, разбавленные водой;

известковые отложения в кофемашинах и чайниках удаляйте при помощи лимонной кислоты. Очищенные, они будут потреблять меньше электроэнергии и прослужат дольше;

сильно загрязненные окна сначала промойте теплой водой с небольшим количеством чистящего средства, а затем - водой, смешанной с несколькими каплями уксуса, и протрите сухой мягкой тканью;

порошковый разрыхлитель теста также растворяет застарелые загрязнения;

ополаскиватель для белья можно заменять уксусной кислотой, которая одновременно устраняет бактерии;

от ароматизаторов, освежителей воздуха и антибактериальных очистителей можно смело отказаться.

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