Убийца из Ханау мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 20 февраля, взяла на себя расследование трагических событий в Ханау. В этом гессенском городе вечером в среду в двух кальянных были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, один из которых принадлежал предполагаемому преступнику. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.
На пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры заявил, что следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Министр вутренних дел Гессена Петер Бойт (Peter Beuth) заявил, что, по предварительным данным, в действиях нападавшего содержится террористический мотив.
Разрешение на владение оружием и видеопослание
Утром 20 февраля полиция сообщила первые данные о преступнике, вероятно, покончившем жизнь самоубийством: Тобиас Р., 43-летний немец, имел право на владение охотничьим оружием. По данным полиции, за несколько дней до преступления он выложил в YouTube видео, где утверждал, что "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Он призвал американцев начать борьбу с таким положением вещей.
Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.
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Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни
Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям.
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Стрельба в Ханау
Стрельба в кальянной
Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.
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Стрельба в Ханау
Полиция быстро вышла на след преступника
Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены еще два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р.
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Стрельба в Ханау
В машине предполагаемого преступника найдены патроны
Полиция приводит первые данные о предполагаемом преступнике: Тобиас Р., немец, имел право владеть охотничьим оружием. В его машине обнаружены патроны.
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Полиция провела масштабную операцию
На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.
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Стрельба в Ханау
Разрешение на владение охотничьим оружием
Как выяснили следователи, у предполагаемого стрелка, 43-летнего Тобиаса Р., было разрешение на владение охотничьим оружием.
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Стрельба в Ханау
Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств
Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".
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Стрельба в Ханау
Расследованием занимается Федеральная прокуратура
В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами.
Автор: Вадим Шаталин