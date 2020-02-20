 Убийца из Ханау мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами | Новости из Германии о Германии | DW | 20.02.2020

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Германия

Убийца из Ханау мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами

По данным Федеральной прокуратуры Германии, следствие располагает свидетельствами того, что преступник, расстрелявший 9 человек в Ханау, мог руководствовался ксенофобскими мотивами.

Ханау, на месте преступления

Ханау, на месте преступления

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 20 февраля, взяла на себя расследование трагических событий в Ханау. В этом гессенском городе вечером в среду в двух кальянных были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, один из которых принадлежал предполагаемому преступнику. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

Контекст

Следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами. (20.02.2020)

В Керчи ФСБ задержала двух молодых людей по обвинению в подготовке терактов в учебных заведениях. Утверждается, что они последователи Владислава Рослякова, открывшего стрельбу в колледже в 2018 году. (18.02.2020)

На пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры заявил, что следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Министр вутренних дел Гессена Петер Бойт (Peter Beuth) заявил, что, по предварительным данным, в действиях нападавшего содержится террористический мотив.

Разрешение на владение оружием и видеопослание

Утром 20 февраля полиция сообщила первые данные о преступнике, вероятно, покончившем жизнь самоубийством: Тобиас Р., 43-летний немец, имел право на владение охотничьим оружием. По данным полиции, за несколько дней до преступления он выложил в YouTube видео, где утверждал, что "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Он призвал американцев начать борьбу с таким положением вещей.

Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.

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    Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям.

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    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.

  • Полицейские на месте преступления в Ханау

    Стрельба в Ханау

    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены еще два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р.

  • Криминалисты работают на месте преступления

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    В машине предполагаемого преступника найдены патроны

    Полиция приводит первые данные о предполагаемом преступнике: Тобиас Р., немец, имел право владеть охотничьим оружием. В его машине обнаружены патроны.

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  • Пуля, лежащая на асфальте

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    Разрешение на владение охотничьим оружием

    Как выяснили следователи, у предполагаемого стрелка, 43-летнего Тобиаса Р., было разрешение на владение охотничьим оружием.

  • Свечи на месте преступления в Ханау

    Стрельба в Ханау

    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Стрельба в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

    Автор: Вадим Шаталин


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Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец

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Стрельба в Ханау

Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

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