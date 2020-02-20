Убийца из Ханау мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 20 февраля, взяла на себя расследование трагических событий в Ханау. В этом гессенском городе вечером в среду в двух кальянных были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, один из которых принадлежал предполагаемому преступнику. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

На пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры заявил, что следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Министр вутренних дел Гессена Петер Бойт (Peter Beuth) заявил, что, по предварительным данным, в действиях нападавшего содержится террористический мотив.

Разрешение на владение оружием и видеопослание

Утром 20 февраля полиция сообщила первые данные о преступнике, вероятно, покончившем жизнь самоубийством: Тобиас Р., 43-летний немец, имел право на владение охотничьим оружием. По данным полиции, за несколько дней до преступления он выложил в YouTube видео, где утверждал, что "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Он призвал американцев начать борьбу с таким положением вещей.

Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.

Смотрите также:

Стрельба в Ханау Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям.

Стрельба в Ханау Стрельба в кальянной Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.

Стрельба в Ханау Полиция быстро вышла на след преступника Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены еще два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р.

Стрельба в Ханау В машине предполагаемого преступника найдены патроны Полиция приводит первые данные о предполагаемом преступнике: Тобиас Р., немец, имел право владеть охотничьим оружием. В его машине обнаружены патроны.

Стрельба в Ханау Полиция провела масштабную операцию На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.

Стрельба в Ханау Разрешение на владение охотничьим оружием Как выяснили следователи, у предполагаемого стрелка, 43-летнего Тобиаса Р., было разрешение на владение охотничьим оружием.

Стрельба в Ханау Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

Стрельба в Ханау Расследованием занимается Федеральная прокуратура В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Автор: Вадим Шаталин

