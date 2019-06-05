Убийство 5-летнего ребенка в Украине: виновные найдены, вопросы остаются

Двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий Киевской области, будучи в нетрезвом состоянии, устроили стрельбу из оружия по банкам. В результате был тяжело ранен пятилетний мальчик. Несмотря на усилия врачей, ребенка спасти не удалось - он умер, не приходя в сознание. Преступление не только вызвало акции протеста и ряд увольнений в правоохранительных органах, но и вновь привлекло внимание к сбоям в начатой еще в 2015 году реформе полиции в Украине.

Что произошло?

Трагедия случилась в пятницу, 31 мая. Двое полицейских, 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пострелять по банкам во дворе дома, где жил один из них. Одна из пуль попала в голову пятилетнему Кириллу Тлявову, игравшему неподалеку.

Коллеги полицейских попытались скрыть их вину: по информации, обнародованной Государственным бюро расследований (ГБР), изначально в полиции Киевской области утверждали, что ребенок упал и, ударившись головой о камень, получив смертельную травму. Однако врачи в больнице диагностировали огнестрельное ранение.

После того как на месте происшествия провели дополнительное расследование, обнаружив гильзы, банки и стаканчики, версия местной полиции изменились. Она звучала следующим образом: сотрудник полиции в свободное от работы время "пристреливал" ружье, и пуля случайно попала в соседний двор, где гулял мальчик.

Что грозит виновным?

Следователи ГБР начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений"). Эта статья предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Однако уже в воскресенье, 2 мая, задержанным сообщили, что статья была изменена на более мягкую, и теперь обвинения Петровцу и Приходько выдвигают по ч. 2 ст. 28 и по ст. 128 УК ("Неумышленное нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения").

Юрий Луценко

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев особо подчеркивал, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы и без табельного оружия. В качестве меры пресечения прокуратура вначале настаивала на домашнем аресте полицейских.

Однако после того как 3 июня стало известно о смерти Кирилла Тлявова, позиция следствия вновь изменилась. Тем же вечером прокуратура дополнила обвинение ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"). А на следующий день генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook о том, что в связи со смертью ребенка полицейских обвиняют в преднамеренном убийстве по ч. 2 ст. 115 УК ("Умышленное убийство малолетнего ребенка"). За ее нарушение предусмотрено наказание от 10-15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что говорят адвокаты?

На данный момент оба полицейских не признают своей вины. На суде во вторник, 4 июня, по итогам которого обвиняемым была избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток, Иван Приходько заявил, что не стрелял в направлении ребенка и хорошо понимает горе его родителей, поскольку и сам отец двоих детей. Его адвокат настаивал на том, что обвинению не удалось доказать причастность Приходько к преступлению и установить наличие умысла с его стороны.

В свою очередь, адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина сообщил, что следствие прорабатывает еще одну версию, в соответствии с которой в Кирилла мог выстрелить 14-летний сын второго подозреваемого - Владимира Петровца, также находившийся в доме в момент трагического происшествия.

Вопрос о том, из какого оружия был сделан выстрел, до сих пор остается без ответа - прокурор Владислав Волян сообщил журналистам, что оно до сих пор не найдено. Эту же информацию подтвердил и Александр Щербина. "Оружие исчезло во время проведения обыска, хотя находилось во дворе", - добавил адвокат.

Что известно об обвиняемых?

Иван Приходько и Владимир Петровец стали полицейскими не по результатам конкурсного отбора, а были переведены в дорожную полицию из старых структур МВД, существовавших в Украине до реформы правоохранительных органов. Петровец, в частности, ранее работал в ликвидированной после Евромайдана Госавтоинспекции и расформированном подразделении "Кобра". Приходько же, по данным украинских СМИ, уволили из полиции в феврале 2016 года, но уже на следующий день после увольнения он был восстановлен в должности в соответствии с решением Окружного административного суда Киева.

Присяга сотрудников полиции Украины (фото из архива)

По словам специалиста Экспертного центра по правам человека Евгения Крапивина, история с Приходькои Петровцом как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что реформа украинской полиции не повлекла за собой ожидаемые обновления кадрового состава: 93 процента сотрудников прежней милиции после переаттестации получили должности в новой полиции. В тех случаях, когда переаттестацию пройти не удавалось, сотрудник милиции мог без особых хлопот восстановиться в должности в судебном порядке - как это произошло в случае с Приходько.

Крапивин утверждает, что ситуация особенно показательна в небольших населенных пунктах: "Если в крупных городах по меньшей мере состав патрульной полиции формировался с нуля, и людей набирали по конкурсу, то в небольших городах группы быстрого реагирования создавали из старых кадров".

Будет ли политическая ответственность?

Многие в Украине считают, что политическую ответственность за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова должен нести и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков. Именно это требование звучало, в частности, на акции протеста перед зданием МВД вечером 3 июня. В Верховной раде объяснений от главы министерства внутренних дел, руководителя Национальной полиции и генерального прокурора требуют депутаты парламентских фракций партий "Самопомощь", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко". - Ред.). Президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook заверил, что сделает все возможное, чтобы "все виновные были наказаны по справедливости", однако о какой-либо политической ответственности не упомянул.

Между тем после гибели 5-летнего ребенка с поста главы полиции Киевской области ушел Дмитрий Ценов. Он подал рапорт об отставке и обратился с просьбой направить его для дальнейшего прохождения службы в зону боевых действий в Донбассе. В пресс-службе МВД также сообщили об отстранении от выполнения служебных обязанностей руководителей Переяслав-Хмельницкого управления полиции Киевской области.

Глава МВД уходить в отставку не собирается

Глава МВД Арсен Аваков и руководитель Нацполиции Сергей Князев 4 июня встретились с семьей погибшего мальчика. "Я обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно общаться с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - цитирует высказывание Авакова пресс-служба МВД.

По собственной инициативе министр уходить в отставку не намерен. В среду, 5 июня, отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабинета министров, он сказал, что этот вопрос может решить Верховная рада.

"Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - цитирует Авакова "Интерфакс-Украина". Руководитель МВД также добавил, что не поддерживает идею отставки главы Нацполиции Князева: ""Я не считаю, что Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит".

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