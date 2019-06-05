 Убийство 5-летнего ребенка в Украине: виновные найдены, вопросы остаются | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.06.2019

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Украина

Убийство 5-летнего ребенка в Украине: виновные найдены, вопросы остаются

Двое обвиняемых полицейских, пропавшее оружие, из которого был сделан выстрел, и требование об отставке главы МВД Украины - DW собрала главные факты об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Пистолет, лежащий в открытой ладони

Двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий Киевской области, будучи в нетрезвом состоянии, устроили стрельбу из оружия по банкам. В результате был тяжело ранен пятилетний мальчик. Несмотря на усилия врачей, ребенка спасти не удалось - он умер, не приходя в сознание. Преступление не только вызвало акции протеста и ряд увольнений в правоохранительных органах, но и вновь привлекло внимание к сбоям в начатой еще в 2015 году реформе полиции в Украине.

Что произошло?

Трагедия случилась в пятницу, 31 мая. Двое полицейских, 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пострелять по банкам во дворе дома, где жил один из них. Одна из пуль попала в голову пятилетнему Кириллу Тлявову, игравшему неподалеку.

Коллеги полицейских попытались скрыть их вину: по информации, обнародованной Государственным бюро расследований (ГБР), изначально в полиции Киевской области утверждали, что ребенок упал и, ударившись головой о камень, получив смертельную травму. Однако врачи в больнице диагностировали огнестрельное ранение.

После того как на месте происшествия провели дополнительное расследование, обнаружив гильзы, банки и стаканчики, версия местной полиции изменились. Она звучала следующим образом: сотрудник полиции в свободное от работы время "пристреливал" ружье, и пуля случайно попала в соседний двор, где гулял мальчик.

Что грозит виновным?

Следователи ГБР начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений"). Эта статья предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Однако уже в воскресенье, 2 мая, задержанным сообщили, что статья была изменена на более мягкую, и теперь обвинения Петровцу и Приходько выдвигают по ч. 2 ст. 28 и по ст. 128 УК ("Неумышленное нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения").

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев особо подчеркивал, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы и без табельного оружия. В качестве меры пресечения прокуратура вначале настаивала на домашнем аресте полицейских.

Однако после того как 3 июня стало известно о смерти Кирилла Тлявова, позиция следствия вновь изменилась. Тем же вечером прокуратура дополнила обвинение ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"). А на следующий день генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook о том, что в связи со смертью ребенка полицейских обвиняют в преднамеренном убийстве по ч. 2 ст. 115 УК ("Умышленное убийство малолетнего ребенка"). За ее нарушение предусмотрено наказание от 10-15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что говорят адвокаты?

На данный момент оба полицейских не признают своей вины. На суде во вторник, 4 июня, по итогам которого обвиняемым была избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток, Иван Приходько заявил, что не стрелял в направлении ребенка и хорошо понимает горе его родителей, поскольку и сам отец двоих детей. Его адвокат настаивал на том, что обвинению не удалось доказать причастность Приходько к преступлению и установить наличие умысла с его стороны.

В свою очередь, адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина сообщил, что следствие прорабатывает еще одну версию, в соответствии с которой в Кирилла мог выстрелить 14-летний сын второго подозреваемого - Владимира Петровца, также находившийся в доме в момент трагического происшествия.

Вопрос о том, из какого оружия был сделан выстрел, до сих пор остается без ответа - прокурор Владислав Волян сообщил журналистам, что оно до сих пор не найдено. Эту же информацию подтвердил и Александр Щербина. "Оружие исчезло во время проведения обыска, хотя находилось во дворе", - добавил адвокат.

Что известно об обвиняемых?

Иван Приходько и Владимир Петровец стали полицейскими не по результатам конкурсного отбора, а были переведены в дорожную полицию из старых структур МВД, существовавших в Украине до реформы правоохранительных органов. Петровец, в частности, ранее работал в ликвидированной после Евромайдана Госавтоинспекции и расформированном подразделении "Кобра". Приходько же, по данным украинских СМИ, уволили из полиции в феврале 2016 года, но уже на следующий день после увольнения он был восстановлен в должности в соответствии с решением Окружного административного суда Киева.

Присяга сотрудников полиции Украины (фото из архива)

Присяга сотрудников полиции Украины (фото из архива)

По словам специалиста Экспертного центра по правам человека Евгения Крапивина, история с Приходькои Петровцом как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что реформа украинской полиции не повлекла за собой ожидаемые обновления кадрового состава: 93 процента сотрудников прежней милиции после переаттестации получили должности в новой полиции. В тех случаях, когда переаттестацию пройти не удавалось, сотрудник милиции мог без особых хлопот восстановиться в должности в судебном порядке - как это произошло в случае с Приходько.

Крапивин утверждает, что ситуация особенно показательна в небольших населенных пунктах: "Если в крупных городах по меньшей мере состав патрульной полиции формировался с нуля, и людей набирали по конкурсу, то в небольших городах группы быстрого реагирования создавали из старых кадров".

Будет ли политическая ответственность?

Многие в Украине считают, что политическую ответственность за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова должен нести и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков. Именно это требование звучало, в частности, на акции протеста перед зданием МВД вечером 3 июня. В Верховной раде объяснений от главы министерства внутренних дел, руководителя Национальной полиции и генерального прокурора требуют депутаты парламентских фракций партий "Самопомощь",  "Батькивщина" и "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко". - Ред.). Президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook заверил, что сделает все возможное, чтобы "все виновные были наказаны по справедливости", однако о какой-либо политической ответственности не упомянул.

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Между тем после гибели 5-летнего ребенка с поста главы полиции Киевской области ушел Дмитрий Ценов. Он подал рапорт об отставке и обратился с просьбой направить его для дальнейшего прохождения службы в зону боевых действий в Донбассе. В пресс-службе МВД также сообщили об отстранении от выполнения служебных обязанностей руководителей Переяслав-Хмельницкого управления полиции Киевской области.

Глава МВД уходить в отставку не собирается

Глава МВД Арсен Аваков и руководитель Нацполиции Сергей Князев 4 июня встретились с семьей погибшего мальчика. "Я обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно общаться с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - цитирует высказывание Авакова пресс-служба МВД.

По собственной инициативе министр уходить в отставку не намерен. В среду, 5 июня, отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабинета министров, он сказал, что этот вопрос может решить Верховная рада.

"Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - цитирует Авакова "Интерфакс-Украина". Руководитель МВД также добавил, что не поддерживает идею отставки главы Нацполиции Князева: ""Я не считаю, что Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит".

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