Убийство чеченца в Берлине: реконструкция и версии преступления

В Германии не сразу поняли суть преступления, совершенного в пятницу, 23 августа, в самом центре Берлина. "Велосипедист убил пешехода", "Россиянин убил грузина", "В Берлине убит исламист" - такие заголовки мелькали в первые часы после преступления. Но постепенно у полиции и прокуратуры сложилась совсем другая картина: не исключено, что Германия впервые столкнулась с заказным убийством, напоминающим расправы над чеченцами, живущими за границей. DW собрала сведения в прессе о громком преступлении.

Убийство в полдень из пистолета Glock

В пятничный полдень в парке Малый Тиргартен – это в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага – велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву. Убийца, говорят свидетели, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову. Увиденное в парке свидетели описывают как "казнь". Нападавший, по их словам, сразу принялся заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock. Затем он попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. На мужчину обратили внимание двое молодых людей, приехавших в этот район по объявлению об аренде квартиры, и сообщили в полицию. Через короткое время подозреваемый был задержан. Позже аквалангисты выловили и оружие, и велосипед.

Аквалангисты нашли орудие убийства в нескольких сотнях метров от месте преступления

О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному – 48 или 49 лет, он оказался гражданином России. По данным нескольких немецких изданий, речь идет об этническом чеченце. На допросе, по данным Süddeutsche Zeitung, задержанный вел себя "хладнокровно". Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город. В снятой им квартире, как пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), нашли крупную сумму денег. По другим данным, деньги нашли у него при себе.

Полевой командир на стороне Басаева и Масхадова

О жертве сначала говорили как о "грузине". Сегодня стало известно, что убитый - 40-летний кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущельяс грузинским паспортом, Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Сначала воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Об этом говорится в письме председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса (Ekkehard Maaß) в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). Письмо есть в распоряжении DW.

На фото - пистолет марки Glock. Убийца также использовал глушитель

В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако, по данным Маса, сам в боях участия не принимал.

В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, неизвестно.

Побег через Украину в Германию после покушения

Зелимхан Х., как называют его в немецких СМИ, некоторое время жил в Грузии. Сообщается, что он сотрудничал с органами безопасности этой страны – якобы работал в структурах по борьбе с терроризмом. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота.

В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения, процитировала газета Bild слова его сына. У Зелимхана пятеро детей.

Агентство dpa писало, что Зелимхан получил в Германии другое имя в целях безопасности. У него имелся паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Но паспорт он получил еще в Грузии, Кавтарашвили - фамилия его матери, пояснил DW Эккехард Мас. По данным WDR, немецкие органы безопасности некоторое время вели Зелимхана-Торнике как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли, узнала газета Tagesspiegel.

Подозрения были совершенно не обоснованные, уверен Мас, называющий себя "другом" Зелимхана. Тем не менее, в убежище чеченцу отказали. Отказ Зелимхан успел оспорить в суде. Сам Мас также пытался повлиять на решения властей: еще в 2017 году он требовал от BAMF взять чеченца под особую защиту в связи с покушениями на него и постоянными угрозами в его адрес. Но, по его словам, охрану Зелимхан так и не предоставили.

Мотивы: следствие склоняется к версии заказного убийства



Официально прокуратура Берлина, которая занимается данным убийством, пока сообщила, что следствие проверяет все версии. Однако личные мотивы или связь с наркоторговлей – распространенное занятие в парке Малый Тиргартен – следователи исключают, написала газета Berliner Zeitung. Следователи уверены, что убийство было заказным, пишут FAZ и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах. Эккехард Мас заявил DW, что речь идет именно о политическом убийстве: "Для меня это однозначно".

Косвенно подозрения в заказном характере убийства подтвердило и сообщение о том, что Генеральная прокуратура ФРГ "внимательно следит" за расследованием в Берлине. Обычно федеральные органы подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.

Чеченская община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана, так как, утверждает Мас, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом. Угрозы поступают и брату Зелимхана, рассказал председатель Германо-Кавказского общества.

Сходство с убийством Исраилова в Вене

Демонстративный характер берлинского убийства – в общественном месте в дневное время и при свидетелях - имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Он был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать троих из четверых убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению к причастности к этому преступлению, но безуспешно.

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