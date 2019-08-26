Убийство чеченца в Берлине: разведка США намекает на причастность Кремля

Власти в России все еще не знают, является ли ее гражданином человек, расстрелявший 23 августа бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Информация о подозреваемом, который находится в следственном изоляторе, уточняется по дипломатическим каналам, подтвердили DW в прокуратуре Берлина и в посольстве РФ в Германии. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве чеченца с грузинским паспортом, въехал на территорию Евросоюза по подлинным российским документам. Представитель посольства РФ в Германии не смог по просьбе DW ни подтвердить, ни опровергнуть факт российского гражданства подозреваемого.

На месте преступления работала бригада криминалистов

Паспорт предполагаемого киллера выписан на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в Иркутске. Но следователи уверены, что это не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили, который участвовал во второй чеченской войне на стороне сепаратистов и разыскивался в России по обвинению в терроризме. Ряд немецких изданий вечером в четверг, 12 сентября, сообщили, что разведка США установила истинное имя и некоторые детали биографии задержанного. 48-летний россиянин, по данным американских спецслужб, работал в структурах МВД РФ, а в начале нулевых годов был осужден по делу о заказном убийстве. Незадолго до поездки в ЕС его, якобы, выпустили на свободу.

"Образцовый заключенный"

Предполагаемое наличие тюремного опыта у "Соколова" подтверждается впечатлениями его берлинских охранников: "Образцовый заключенный", - заметили в прокуратуре Берлина в разговоре с DW.

Неофициально следователи называют заказное убийство главной версией преступления. Сам обвиняемый в убийстве Хангошвили отвечать на вопросы отказался.

В Берлине прошли митинги с призывом к властям ФРГ расследовать убийство Хангошвили

На чеченца из Панкисского ущелья, который имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили, совершались покушения и раньше, последнее - в 2015 году в Грузии. Как рассказала корреспонденты DW супруга убитого Манана Цатиева, она и ее муж постоянно получали угрозы. "Если Зелимхану повезло в первый раз, что он остался в живых, в следующий раз мы не дадим ему уйти живым". Такое, например, сообщение пришло ей по WhatsApp. По словам Мананы, угрозы приходили на "чистом русском языке".

США считают заказчиком убийства Россию и уверены, что исполнитель получил паспорт на имя Соколова при содействии властей. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило издание The Wall Street Journal. В Кремле категорически отвергают обвинения в причастности российского государства к преступлению.

Берлин "громко молчит" о резонансном убийстве

Демонстративное убийство средь бела дня вызвало в Германии резонанс: его часто сравнивают с делом Скрипалей - покушением на российско-британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года. Официальные власти Германии до сих пор скупо комментируют ситуацию, ссылаясь на необходимость расследовать обстоятельства дела.

"Громкое молчание правительства ФРГ", критически прокомментировал в Twitter Константин фон Нотц (Konstantin von Notz), депутат бундестага и член парламентской контрольной комиссии, которая наблюдает за работой спецслужб ФРГ. На самом деле в правительстве ФРГ серьезно обеспокоены, сообщили журналисты ряда немецких изданий. Если подтвердится версия, что за убийством Хангошвили, искавшего в Германии убежища, стоят российские спецслужбы, "нам придется очень, очень жестко реагировать", цитируют неназванного представителя правительства газета Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпании NDR и WDR.

Наряду с обеспокоенностью в Берлине и недоумевают, передают настроения в правительстве Германии немецкие журналисты: Москву источники в Берлине считают заинтересованной в разрядке внешнеполитической напряженности, указывают на недавний обмен пленными с Украиной. МИД и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) якобы исходят даже из возможности скорого ослабления санкций и возвращения России в "большую восьмерку", а потому сомневаются, что Кремль мог поставить крест на таких перспективах, отдав команду на устранение неугодного человека за границей.

Следствие по берлинскому убийству пока находится в компетенции берлинских властей. Но не исключено, что этим делом займутся Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам, где наготове уже до 40 следователей. Произойдет это в том случае, если в деле появятся улики, свидетельствующие об участии в преступлении спецслужб иностранных государств.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Учиться, чтобы начать новую жизнь Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Беседа у суфия Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Мечта о другой жизни Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Гости из Чечни навещают родственников Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Глоток свободы для женщин Панкиси Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье "Хочу отправить ее учиться за границу" Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив". Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова

