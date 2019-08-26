 Убийство чеченца в Берлине: разведка США намекает на причастность Кремля | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.09.2019

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Германия

Убийство чеченца в Берлине: разведка США намекает на причастность Кремля

Американские спецслужбы утверждают, что нашли свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченца в Германии. DW - с новыми деталями громкого дела.

Пистолет, из которого был застрелен Зелимхан Хангошвили, убийца бросил в реку Шпрее. Полиция достала орудие убийства и велосипед, на котором обвиняемый приехал на место преступления

Пистолет Glock 26, из которого был застрелен Зелимхан Хангошвили, убийца бросил рядом с местом преступления в реку Шпрее

Власти в России все еще не знают, является ли ее гражданином человек, расстрелявший 23 августа бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Информация о подозреваемом, который находится в следственном изоляторе, уточняется по дипломатическим каналам, подтвердили DW в прокуратуре Берлина и в посольстве РФ в Германии. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве чеченца с грузинским паспортом, въехал на территорию Евросоюза по подлинным российским документам. Представитель посольства РФ в Германии не смог по просьбе DW ни подтвердить, ни опровергнуть факт российского гражданства подозреваемого. 

Фото с места преступления

На месте преступления работала бригада криминалистов

Паспорт предполагаемого киллера выписан на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в Иркутске. Но следователи уверены, что это не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили, который участвовал во второй чеченской войне на стороне сепаратистов и разыскивался в России по обвинению в терроризме. Ряд немецких изданий вечером в четверг, 12 сентября, сообщили, что разведка США установила истинное имя и некоторые детали биографии задержанного. 48-летний россиянин, по данным американских спецслужб, работал в структурах МВД РФ, а в начале нулевых годов был осужден по делу о заказном убийстве. Незадолго до поездки в ЕС его, якобы, выпустили на свободу.

"Образцовый заключенный"

Предполагаемое наличие тюремного опыта у "Соколова" подтверждается впечатлениями его берлинских охранников: "Образцовый заключенный", - заметили в прокуратуре Берлина в разговоре с DW.

Неофициально следователи называют заказное убийство главной версией преступления. Сам обвиняемый в убийстве Хангошвили отвечать на вопросы отказался.

В Берлине прошли митинги с призывом к властям ФРГ расследовать убийство Хангошвили

В Берлине прошли митинги с призывом к властям ФРГ расследовать убийство Хангошвили

На чеченца из Панкисского ущелья, который имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили, совершались покушения и раньше, последнее - в 2015 году в Грузии. Как рассказала корреспонденты DW супруга убитого Манана Цатиева, она и ее муж постоянно получали угрозы. "Если Зелимхану повезло в первый раз, что он остался в живых, в следующий раз мы не дадим ему уйти живым". Такое, например, сообщение пришло ей по  WhatsApp. По словам Мананы, угрозы приходили на "чистом русском языке".

США считают заказчиком убийства Россию и уверены, что исполнитель получил паспорт на имя Соколова при содействии властей. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило издание The Wall Street Journal. В Кремле категорически отвергают обвинения в причастности российского государства к преступлению.

Берлин "громко молчит" о резонансном убийстве 

Демонстративное убийство средь бела дня вызвало в Германии резонанс: его часто сравнивают с делом Скрипалей - покушением на российско-британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года. Официальные власти Германии до сих пор скупо комментируют ситуацию, ссылаясь на необходимость расследовать обстоятельства дела.

Контекст

Федеральная прокуратура Германии пристально следит за ходом расследования по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине. (04.09.2019)

Свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченского полевого командира в Берлине нашли журналисты. Предполагаемый преступник въехал из России в ЕС по поддельным документам. (30.08.2019)

Почему за убийством чеченца в Берлине могут стоять спецслужбы РФ, какова причина их проколов и в чем отличие дела Хангошвили от дела Скрипаля - интервью DW c британским историком Марком Галеотти. (02.09.2019)

Неделю спустя после убийства в центре Берлина Зелимхана Хангошвили - гражданина Грузии чеченского происхождения - чеченская диаспора Германии вышла на митинг протеста к посольству России. (31.08.2019)

"Громкое молчание правительства ФРГ", критически прокомментировал в Twitter Константин фон Нотц (Konstantin von Notz), депутат бундестага и член парламентской контрольной комиссии, которая наблюдает за работой спецслужб ФРГ. На самом деле в правительстве ФРГ серьезно обеспокоены, сообщили журналисты ряда немецких изданий. Если подтвердится версия, что за убийством Хангошвили, искавшего в Германии убежища, стоят российские спецслужбы, "нам придется очень, очень жестко реагировать", цитируют неназванного представителя правительства газета Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпании NDR и WDR.

Наряду с обеспокоенностью в Берлине и недоумевают, передают настроения в правительстве Германии немецкие журналисты: Москву источники в Берлине считают заинтересованной в разрядке внешнеполитической напряженности, указывают на недавний обмен пленными с Украиной. МИД и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) якобы исходят даже из возможности скорого ослабления санкций и возвращения России в "большую восьмерку", а потому сомневаются, что Кремль мог поставить крест на таких перспективах, отдав команду на устранение неугодного человека за границей.

Следствие по берлинскому убийству пока находится в компетенции берлинских властей. Но не исключено, что этим делом займутся Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам, где наготове уже до 40 следователей. Произойдет это в том случае, если в деле появятся улики, свидетельствующие об участии в преступлении спецслужб иностранных государств.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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