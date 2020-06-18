Убийство чеченца в Берлине: Германия готовится к ухудшению отношений с Кремлем

"Новый стресс-тест для отношений с Кремлем", "Очередное испытание" - так прокомментировали немецкие газеты и эксперты сообщения об обвинениях Федеральной прокуратуры Германии в адрес России. В четверг, 18 июня, прокуратура в Карлсруэ заявила о том, что представляет на рассмотрение суда в Берлине обвинительное заключение о громком заказном убийстве, которое было совершено в самом центре Берлина в прошлом году. 23 августа в парке Малый Тиргартен был застрелен бывший полевой командир чеченских сепаратистов, предполагаемый советник грузинских и украинских силовиков, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).

Предполагаемый убийца: Вадим "Соколов" Красиков. Фото полиции Берлина. Обвиняемый сохраняет молчание

По горячим следам и благодаря свидетелям предполагаемый убийца был пойман в тот же день. Недалеко от места преступления были обнаружены и улики: пистолет марки Glock, из которого был застрелен Хангошвили, а также велосипед и электроскутер, которыми пользовался обвиняемый. Задержанный говорить отказался. У него нашли действующий российский паспорт на имя "Вадима Соколова", но скоро стало понятно, что это не его настоящее имя. Через некоторое время журналисты смогли идентифицировать его как связанного со структурами ФСБ Вадима Красикова (прокуратура называет его "Вадим К.").

"Обвинение в государственном терроризме"

Обвиняемый "принял государственный заказ на убийство", а задание "ликвидировать" Кавтарашвили Вадиму К. дали подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства не позднее 18 июля 2019 года, - уверены прокуроры в Карлсруэ, где находится штаб-квартира Федеральной прокуратуры ФРГ.

Зелимхан Хангошвили искал убежища в Германии, был убит в Берлине: на фото - справа от бывшего чеченского лидера Аслана Масхадова

"Обвинение в государственном терроризме" - озаглавила свою статью газета Süddeutsche Zeitung, по мнению которой "на скамье подсудимых окажется и российское государство". Газета отметила, что ранее выдвигавшаяся в обвинительных документах версия о том, что заказ мог поступить из Чечни, теперь исчезла: "Все указывает на Москву".

Берлин выслал дипломатов РФ. Что еще возможно?

Комментируя обвинительное заключение в деле об убийстве Хангошвили, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подчеркнул, что Берлин оставляет за собой право на ответные меры в отношении России. Уголовный процесс может иметь "далеко идущие политические последствия", пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ. Но какими могут быть ответные меры?

"Я думаю, что министр осознанно ответил не конкретно, а использовал общую фразу, что федеральное правительство оставляет за собой право принять дальнейшие меры", - заметил в разговоре с DW экс-координатор правительства ФРГ по России, Центральной Азии и странам "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler). Слова главы МИДа ФРГ Эрлер считает "сигналом, что правительство знает, что в этом деле сотрудничества (с российской стороны - Ред.) не было и что об этом не забудут". Одновременно Эрлер полагает, что Мас отказался от конкретных шагов, "чтобы оставить возможность избежать дальнейшей эскалации".

Выбор Берлина - действовать в одиночку или сообща

Выбор, который стоит перед Берлином, заключается в том, как действовать в ответ на враждебные шаги России - в рамках общеевропейского ответа, как в после нападения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании, или действовать в одностороннем порядке, сказал в интервью DW эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш (András Rácz).

Одна из улик следствия: велосипед, которым пользовался предполагаемый убийца в Берлине

"Классическая мера, которую уже приняли в ответ на убийство в Тиргартене, - это высылка дипломатов. Напомню, что после того инцидента два работника дипмиссии, предположительно сотрудники ГРУ, были вынуждены покинуть Германию", - добавил Раш. Другой способ, по его словам, - снизить интенсивность дипломатических отношений. "Это и отмена визитов, другие символические жесты в сфере дипломатии, отказ от проведения года культуры и так далее. В то же время не стоит недооценивать и важность декларативной дипломатии - постоянно напоминать о случившемся и стыдить страну за содеянное". МИД ФРГ уже приглашал посла РФ для беседы в связи с делом Хангошвили.

Берлин едва ли станет вводить в одностороннем порядке другие меры без поддержки со стороны ЕС, уверен Раш: "Более серьезные штрафные санкции обычно принимаются на уровне ЕС".

Что касается Москвы, то Кремль мог бы избежать дальнейшей эскалации и ухудшения германо-российских отношений при наличии соответствующей политической воли, полагает Гернот Эрлер. "Я сожалею, что снова и снова мы имеем дело с инцидентами, когда российская сторона отвечает: "А где доказательства?" В этом случае Федеральная прокуратура собрала довольно много доказательств". Эрлер считает, что бремя улик против Кремля делает "необходимым сигнал из России, который также свидетельствовал бы о желании деэскалации, - извинение, например, или что-то подобное".

Смотрите также:

"Новичок" и его жертвы Под подозрением - россияне 5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

"Новичок" и его жертвы Путь подозреваемых в Солсбери Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

"Новичок" и его жертвы Тот самый флакон Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

"Новичок" и его жертвы С чего все началось О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

"Новичок" и его жертвы Скрипалей удалось спасти По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

"Новичок" и его жертвы Споры о стране происхождения яда Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

"Новичок" и его жертвы О "Новинчке" рассказал один из его создателей О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

"Новичок" и его жертвы Новый случай отравления под Солсбери 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

"Новичок" и его жертвы Опять "Новичок" Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

"Новичок" и его жертвы Смерть Дон Стерджес 8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

"Новичок" и его жертвы Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы 9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

"Новичок" и его жертвы Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

"Новичок" и его жертвы 400 предметов для анализа Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

"Новичок" и его жертвы Исполнители преступления известны? 19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

"Новичок" и его жертвы Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля. Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща

