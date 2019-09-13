Убийство чеченца в Берлине: версии российских СМИ - осознанная дезинформация?

Нашумевшему убийству чеченца в Берлине, которое 23 августа произошло в парке Малый Тиргартен в центре города, был посвящен целый ряд публикаций в российских средствах массовой информации. И это не удивительно - ведь, как предполагают международные журналисты-расследователи, за убийством могут стоять российские спецслужбы.

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили застрелили из пистолета с глушителем выстрелами в спину и голову. Убитый был полевым командиром чеченских сепаратистов и воевал против России во второй чеченской войне. В Германии он искал убежища после неоднократных покушений на него в Грузии. В РФ он был объявлен в розыск по обвинению в терроризме.

Западные СМИ о причастности к убийству российских спецслужб

Американские спецслужбы считают, что за убийством стоят спецслужбы России. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило изданиеThe Wall Street Journal.

Берлинская полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили, 23 сентября 2019 года

Ранее расследование о причастности к убийству российских спецслужб опубликовала команда журналистов-расследователей из Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и издания The Insider. В расследовании отмечается, что подозреваемому удалось пройти контроль на границе РФ с фантомным паспортом, данные которого не числятся ни в одной базе данных российских граждан, а указанного адреса проживания попросту не существует.

Этому есть только два возможных объяснения, и оба они ведут к спецслужбам, считают в Bellingcat. Либо "Вадим Соколов" - таково имя, указанное в паспорте подозреваемого - был известен пограничникам как оперативник, и им было предварительно дано указание пропустить его через границу, либо во время выезда из РФ "Соколов" все еще был в базе данных паспортов России, а удален из нее уже после. Вторая версия, по мнению Bellingcat, более вероятна, ведь именно по такой схеме из российских баз данных удалены все следы о подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия какую-либо причастность к убийству отрицает. Причем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о непричастности официальной России еще за два дня до выхода расследования журналистов.

Дискредитация убитого чеченца

Что касается российских СМИ, то некоторые из них с самого начала пытались дискредитировать жертву. Для этого выдвигались различные версии - от чеченских разборок до обвинений Хангошвили в исламизме. Так, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств издание "Коммерсант" 29 августа распространило версию о виновности чеченцев. Из свидетельств в пользу этой версии - только ссылки на мнения неназванных "знакомых жертвы", которые "убеждены" что Хангошвили стал "жертвой национальной разборки". Они называют убитого "авторитетным боевиком", которого могли убить только чеченцы - как российские, так и "сбежавшие в Европу ичкерийцы".

Позже эту версию со ссылкой на "Коммерсант" распространил в России ряд информационных агентств, например, "Интерфакс".

Также без доказательств распространялись в РФ и версии об исламистском прошлом Хангошвили. В Германии убитый был исключен из списка людей, представляющих исламистскую угрозу стране. В список Хангошвили ранее внесли по наводке российской разведки. В расследовании Bellingcat тоже говорится об отсутствии прямых доказательств того, что Хангошвили поддерживал исламскую идеологию. Эти обвинения опровергали и родственники погибшего, утверждая, что такое клеймо на него пыталась поставить Россия, чтобы добиться его экстрадиции.

Тем не менее, ряд российских СМИ упорно обвинял жертву в исламизме и делал акцент на неоднозначности его биографии. К примеру, "исламистом" убитого называют в сюжете RT, указывая на его "пестрое" прошлое - участие в военных действиях второй чеченской войны на стороне полевого командира Шамиля Басаева, признанного международным террористом.

Спекуляции вместо доказательств

Вместо доказательств в ряде российских медиа появились спекуляции о том, кто может быть заинтересован в раздувании скандала. Журналисты прокремлевских каналов обвиняли западных коллег в конспирологии и погоне за сенсациями. К примеру, 28 августа государственный телеканал "Россия 24" обвинил журналистов DW и газеты Tagesspiegel в том, что оба СМИ якобы усмотрели в истории "русский след" только потому, что в таком ракурсе она кажется "интереснее и перспективнее". Ведущий резюмировал, что немецкие СМИ "отработали типичную для Запада повестку", усмотрев "московский след в убийстве Зелимхана Хангошвили". Он охарактеризовал освещение убийства западными масс-медиа как "стремительное превращение журналистики в конспирологию".

Ранее, 26 августа, издание "Взгляд" обвинило немецкие СМИ в распространении ложной информации ради сенсаций и скандалов, объясняя это тем, что немецкие газеты "испытывают по уикендам нехватку горячего материала".

Дело Хангошвили связано с G7 и "Северным потоком - 2"?

Несмотря на то, что очевидной связи берлинского убийства ни с "большой семеркой" ни "Северным потоком - 2" не прослеживается - и на Западе такой связи тоже не усмотрели - спекуляции об этом появились в российских СМИ.

Бен Ниммо

В вышеупомянутом сюжете телеканала "Россия 24" комментатор выдвинул версию о том, что на саммите "большой семерки" канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) якобы просто нужны были "веские аргументы", чтобы убедить членов этого объединения не возвращать Россию в его состав.

В сюжете, опубликованном на сайте так называемого "Русского Агентства Новостей", пошли еще дальше и предположили, что в раздувании дела об убийстве в Берлине заинтересованы США и другие европейские государства, которые, якобы, пытались таким образом сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. Однако, по словам авторов, попытка не увенчалась успехом, потому что Германия "стойко выдерживает все обвинения и угрозы, так как очень нуждается в трубе из России".

Классическая дезинформация

"Это звучит как попытка опровергнуть доказательства того, что на самом деле произошло" - говорит Бен Ниммо, директор отдела расследований в американской аналитической компании Graphika, которая, среди прочего, выявляет дезинформацию в соцсетях.

Сюжет "России 24", в котором она превращает журналистов в теоретиков заговора, считая обвинения против России "очередным случаем паранойи", Ниммо называет тактикой очернения (dismiss). По его словам, она заключается в прямом оскорблении тех, кто приносит неудобные Кремлю новости. Их, например, могут назвать "русофобами", вменяя раздувание теорий заговора и обвиняя в бездоказательности упреков, при этом зачастую даже не рассматривая представленные доказательства.

Команда Bellingcat, которая провела расследования об убийстве чеченца, а ранее - о сбитом в небе над Донбассом малайзийском "боинге", как раз является таким сильнейшим раздражителем для Москвы. "В Кремле велась длительная кампания по очернению Bellingcat как источника. Ведь сотрудники Bellingcat очень хороши в том, что они делают" - поясняет Ниммо причину раздражения Кремля. Эксперт указывает, что прокремлевские комментаторы регулярно нападают на команду Bellingcat, призывая аудиторию не читать ее расследования и обвиняя организацию в русофобии.

Тактика очернения, по словам Ниммо - лишь одна из четырех основных ответных реакций прокремлевских медиа на неприятные для российской власти новости или обвинения. Три других - это искажение, отвлечение и запугивание (distort, distract, dismay).

"Отвлечение - это когда Кремль в чем-то обвиняют, а он быстро отвечает, что кто-то другой сделал что-то похожее и настолько же плохое" - поясняет Ниммо риторический прием, напомнив, что экспертам он известен еще с советских времен под названием "whataboutism" (буквально - "какнасчетизм", ироническое название пропагандистской тактики, когда Советский Союз в ответ на западную критику начинал ответ с фразы "а как насчет…" схожих событий на Западе. - Ред.).

Чего ждать от прокремлевских СМИ?

Тем не менее, говорить о развязывании российской стороной масштабной дезинформационной кампании, такой как в делах Скрипаля или MH17, пока рано, считает эксперт: "на данном этапе тактика выглядят очень похоже, однако пока что в меньшем масштабе".

По словам Ниммо, в тех случаях кампании были очень последовательны в своих посылах и длились продолжительное время. Как только появлялись новые результаты расследований, дезинформация оживлялась. На этот раз кампания в РФ будет зависеть от того, как поведет себя германское правительство. "Если власти ФРГ ничего не станут предпринимать и просто замнут дело, наращивания дезинформации можно не ожидать. Но если от них последуют громкие заявления, тогда мы увидим продолжительную кампанию" - полагает Ниммо.

Скриншоты публикаций в российских СМИ об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине можно найти ниже, в разделе "Загрузить файлы по теме".

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