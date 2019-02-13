Убийство херсонской активистки Гандзюк: кто такой Владислав Мангер?

Генеральная прокуратура Украины предъявила официальные подозрения в организации убийства советницы мэра Херсона и общественного деятеля Екатерины Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля обнародовал заявление генпрокуратуры, в котором говорится, что Мангер "руководствовался личной неприязнью, возникшей в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк". Что могло связывать херсонского чиновника с активисткой? DW собрала информацию о главном подозреваемом в убийстве Екатерины Гандзюк.

Борьба за пост мэра со скандалом

С Херсоном 48-летний Владислав Мангер, родившийся в Киеве, связан еще со студенческих времен: он окончил Херсонское мореходное училище имени лейтенанта Шмидта. Прежде чем уйти в политику, он занимался бизнесом, в том числе и игровым, работал в налоговых органах Крыма, при президенте Викторе Януковиче какое-то время руководил налоговой инспекцией Херсона. После этого Мангер занимал руководящие должности в Государственной инспекции сельского хозяйства в Херсонской области и возглавлял Херсонскую областную организацию Федерации бокса Украины.

В 2015 году Владислав Мангер принимал участие в выборах мэра Херсона, став кандидатом от Всеукраинского объединения "Батькивщина". Его выдвижение сопровождалось скандалом - в знак протеста некоторые члены партии покинули ее ряды. В их числе была и херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

"Катя ушла из "Батькивщины" из-за того, что туда пришел Мангер. Она говорила, что он купил себе место в партии за большие деньги. Для нее это было неприемлемо", - рассказал DW друг Екатерины Гандзюк, региональный корреспондент газеты "День" Иван Антипенко. При этом он добавляет, что Гандзюк не была знакома с Мангером лично.

Екатерина Гандзюк руководила предвыборной кампанией соперника Мангера на выборах мэра Херсона

На выборах мэра Херсона Владислав Мангер проиграл бывшему соратнику по партии Владимиру Миколаенко, которого ранее исключили из "Батькивщины". Предвыборной кампанией Миколаенко руководила Екатерина Гандзюк.

"Кампания была жесткой. О Мангере придумывали мемы и шутки, так что я думаю, что он мог затаить обиду на Екатерину еще с тех пор", - говорит близкий друг активистки Сергей Никитенко, редактор сайта общественной журналистики "Мост", основанного им вместе с Гандзюк в 2012 году.

Герой фильма "Есть предел: кто вы, мистер Мангер?"

В 2017 году Сергей Никитенко снял документальный фильм "Есть предел: кто вы, мистер Мангер?", в котором шла речь о предполагаемых связях Мангера с местными криминальными группировками На тот момент чиновник возглавлял Херсонский областной совет, куда был избран по спискам "Батькивщины". После появления фильма в интернете Мангер обратился в Херсонский городской суд, требуя блокировки сайтов, на которых был выложен фильм, и опровержения содержащейся в нем информации.

Горсуд занял сторону Мангера, запретив размещение фильма в интернете и его распространение любым другим способом. В июле 2018 года Верховный суд Украины отменил решение Херсонского горсуда, а месяцем ранее Сергея Никитенко избили в Херсоне двое неизвестных. Журналист связал это нападение со своей профессиональной деятельностью.

Исключение из "Батькивщины"

После появления первых слухов о возможной причастности к к убийству Екатерины Гандзюк Владислав Мангер объявил о том, что приостанавливает свое членство в "Батькивщине". "Я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию целой партии "Батькивщина" и лично ее лидера Юлии Тимошенко. Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", - заявил он 31 января на пресс-конференции в Херсоне.

Акция протеста в Киеве "Кто заказал Катю Гандзюк"

8 февраля бюро Херсонской областной организации "Батькивщина" исключило Мангера из рядов партии и рекомендовало ему оставить должность председателя Херсонского облсовета. Этому предшествовала организованная активистами акция "Кто заказал Катю Гандзюк", прошедшая 4 февраля под администрацией президента и офисом "Батькивщины" в Киеве.

Вместо отставки - отпуск

11 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины вручила Владиславу Мангеру официальное уведомление о том, что он подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк. Мангер, в свою очередь, назвал происходящее с ним "политическим заказом", заявил о своей невиновности и готовности ответить на все вопросы следствия.

На допросе в прокуратуре Мангер пообещал назвать ряд громких имен. "Мало для кого из круга властей является секретом, что при жизни Екатерина находилась, мягко говоря, под опекой некоторых высокопоставленных лиц СБУ... Завтра на допросе эти фамилии, конечно, будут озвучены. Также я искренне надеюсь, что эти имена не исчезнут из протоколов и будут озвучены также на суде. Страна должна знать, кто на самом деле заказал Гандзюк ", - написал Мангер в Facebook. Выдвинутые в его адрес подозрения чиновник не счел достаточной причиной для ухода с поста главы Херсонского облсовета, взяв вместо этого долгосрочный отпуск.

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено в Херсоне 31 июля 2018 года - неизвестный облил женщину серной кислотой. Гандзюк получила химический ожог более 30 процентов поверхности тела, на следующий день ее доставили на лечение в Киев, 4 ноября она скончалась в больнице. Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Гандзюк с "покушения" на "умышленное убийство". Расследование проводит Служба безопасности Украины. Сама Гандзюк считала заказчиками нападения сотрудников правоохранительных органов.

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