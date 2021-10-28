Убийство российских журналистов в ЦАР

Убитые в ЦАР российские репортеры Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали туда для съемок фильма о наемниках из ЧВК Вагнер, которые, по некоторым данным, работают в этой стране.

30 июля 2018 г. в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они приехали в ЦАР изучать деятельность нерегулярных российских вооруженных формирований, в частности частной военной компании (ЧВК) Вагнера, известной еще как группа Вагнера. Это - неофициальная военная организация, не входящая в состав регулярных вооруженных сил России. Над сбором материала репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями" (ЦУР), финансируемым Михаилом Ходорковским.