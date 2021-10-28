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Убийство российских журналистов в ЦАР

Убитые в ЦАР российские репортеры Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали туда для съемок фильма о наемниках из ЧВК Вагнер, которые, по некоторым данным, работают в этой стране.

30 июля 2018 г. в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они приехали в ЦАР изучать деятельность нерегулярных российских вооруженных формирований, в частности частной военной компании (ЧВК) Вагнера, известной еще как группа Вагнера. Это - неофициальная военная организация, не входящая в состав регулярных вооруженных сил России. Над сбором материала репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями" (ЦУР), финансируемым Михаилом Ходорковским.

ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ООН: Инструкторы ЧВК Вагнера из России запугивают жителей ЦАР 28.10.2021

"Вагнеровцы" причастны к нарушениям прав человека, сексуальным преступлениям и преследованию мирных жителей ЦАР, заявили эксперты ООН. По их словам, пострадавшие от бойцов ЧВК боятся идти в суд.
A member of the close protection unit for Central African republic President Touadera, composed by Russian private security company operatives from Sewa Security, are seen in Berengo on August 4, 2018. - Russian military consultants have set up training for the Central African Armed Forces and the Internal Security Forces after delivering weapons to the country. Already trained by the European program (EUTM), the soldiers are trained in the handling of weapons by the Russian consultants. (Photo by FLORENT VERGNES / AFP) (Photo credit should read FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images)

Власти ЦАР признали преступления своих войск и их "советников" из РФ 02.10.2021

Права человека в ЦАР нарушают правительственные войска и российские "советники", но чаще всего - повстанцы, утверждает министр юстиции страны. Он призвал привлечь к ответственности и солдат миссии ООН.
Russian opposition figure Alexei Navalny's Chief of Staff, Leonid Volkov talks to journalists at the end of a press conference with members of German NGO, the Cinema For Peace foundation, on August 21, 2020 at the Amano Grand Central Hotel in Berlin after Navalny suffered a suspected poisoning and his doctors refused to allow a medical evacuation to Germany. - The German government said it was in touch with Moscow to find a solution to Alexei Navalny's humanitarian emergency. A medical plane chartered by Cinema For Peace is waiting in the Siberian city of Omsk to airlift Navalny to a Berlin hospital for treatment. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Леонида Волкова обязали выплатить 500 тысяч рублей "повару Путина" 13.08.2021

Суд взыскал с Леонида Волкова полмиллиона рублей в пользу Евгения Пригожина за посты в соцсетях. В них оппозиционер назвал Пригожина "особо опасным преступником" и организатором убийства в ЦАР российских журналистов.
Social media report. File photo dated 04/03/17 of a woman's hand pressing a key of a laptop keyboard. MPs have accused social media giants of a "shameful" failure to tackle online terrorist propaganda and hate speech. Issue date: Monday May 1, 2017. A hard-hitting report accused major firms of putting more effort into protecting their profits than keeping the public safe online. See PA story POLITICS Hate. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31136141 |

В России заблокирован сайт центра "Досье" Ходорковского 30.07.2021

Сайт центра "Досье" заблокирован по требованию Таганского суда Москвы. Команда проекта не получала требований властей. Расследователи писали о гибели российских журналистов в ЦАР и деле Скрипалей.
October 15, 2020*** A Russian armoured personnel carrier (APC) is seen driving in the street during the delivery of armoured vehicles to the Central African Republic army in Bangui, Central African Republic, on October 15, 2020. (Photo by Camille Laffont / AFP)

В Кремле отреагировали на обвинения в причастности россиян к убийствам в ЦАР 29.06.2021

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию NYT по ЦАР с выдержками из доклада Совбеза ООН, в котором российские наемники обвинялись в "убийствах мирных жителей" и "ограблении домов".
A member of the close protection unit for Central African republic President Touadera, composed by Russian private security company operatives from Sewa Security, are seen in Berengo on August 4, 2018. - Russian military consultants have set up training for the Central African Armed Forces and the Internal Security Forces after delivering weapons to the country. Already trained by the European program (EUTM), the soldiers are trained in the handling of weapons by the Russian consultants. (Photo by FLORENT VERGNES / AFP) (Photo credit should read FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images)

Запад раскритиковал в ООН Россию из-за наемников в ЦАР 24.06.2021

США, Британия и Франция обвинили Россию в привлечении наемников для поддержки армии Центральноафриканской республики. Запад обвиняет российских наемников в ЦАР в нарушениях прав человека.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Eric Topona Gedenken für getötete UN-Soldaten die im Kampf mit den Rebellen getötet wurden.

Трое граждан РФ погибли при взрыве в ЦАР 30.05.2021

По данным AFP, речь идет о российских бойцах одного из военизированных формирований в ЦАР. При взрыве погибли также двое сотрудников центральноафриканской полиции.

A member of the close protection unit for Central African republic President Touadera, composed by Russian private security company operatives from Sewa Security, are seen in Berengo on August 4, 2018. - Russian military consultants have set up training for the Central African Armed Forces and the Internal Security Forces after delivering weapons to the country. Already trained by the European program (EUTM), the soldiers are trained in the handling of weapons by the Russian consultants. (Photo by FLORENT VERGNES / AFP) (Photo credit should read FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images)

ООН подозревает российских наемников в преступлениях в ЦАР 05.05.2021

Российские военные в ЦАР убивают и грабят мирных жителей, сообщает Международное французское радио со ссылкой на очевидцев. Согласно источникам, в этой стране находится от 800 до 2200 российских наемников.
zentralafrikanische Soldaten in Bossambelé Copyright: Facebook-Seite von Premierminister Ngrebada Firmin https://www.facebook.com/ngrebadapm

Российские военные инструкторы в ЦАР. МИД РФ официально назвал их число 08.04.2021

При помощи российских военных ситуацию в Центрально-Африканской Республике "в целом удалось стабилизировать", заявили в МИД России на запрос DW. Сколько россиян сейчас находится в ЦАР?
ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ООН обвинили наемников из РФ в массовых нарушениях прав человека в ЦАР 31.03.2021

Эксперты ООН заявили, что на совести российских наемников казни, пытки во время допросов, произвольные аресты и изгнание гражданского населения.
January 04, 2021*** BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - JANUARY 04: Central African Republic security forces take measures around the party headquarters of current President Faustin Archange Touadera in Bangui, Central African Republic on January 04, 2021. The unofficial first results of the presidential and parliamentary elections in the Central African Republic last month are expected to be announced by the National Election Authority. Nacer Talel / Anadolu Agency

Посольство РФ прокомментировало инцидент с вертолетом в ЦАР 08.03.2021

В дипмиссии РФ подтвердили, что в "совершившем экстренную посадку" вертолете "могли находиться российские специалисты". На канале "Россия 1" сообщили, что винтокрылая машина "рухнула в болото" в ЦАР.

ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Власти ЦАР заявили о переброске сотен военных из России и Руанды 21.12.2020

В Центрально-Африканской Республике идут столкновения между правительственными силами и повстанцами. Власти заявили о подкреплении из России и Руанды. Минобороны РФ хранит молчание.
04.07.2018 FILE - In this July 4, 2017 file photo, Russian businessman Yevgeny Prigozhin is shown prior to a meeting of Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping in the Kremlin in Moscow, Russia. An independent Russian newspaper says a security aide of businessman Yevgeny Prigozhin, who has been indicted in the U.S. for trying to interfere with the 2016 U.S. election, says the Russian mogul has been involved in attacks on several people and at least one killing. Novaya Gazeta on Monday, Oct. 22, 2018 published an article quoting a former convict who worked for Prigozhin, Valery Amelchenko, who said he orchestrated attacks on Prigozhin’s opponents as well as the killing of an opposition blogger. (Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP, File) |

Евгений Пригожин подал в суд на Леонида Волкова 20.10.2020

Евгений Пригожин счел порочащим его честь и достоинство пост Леонида Волкова о том, что бизнесмен причастен к убийству российских журналистов в ЦАР.
10.03.2017 MOSCOW, RUSSIA - MARCH 10, 2017: Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin seen after the sixth meeting of the High-Level Russian-Turkish Cooperation Council. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A Moscow Russia March 10 2017 Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin Lakes After The sixth Meeting of The High Level Russian Turkish Cooperation Council Mikhail Metzel TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A

Журналисты назвали имя управлявшего российскими наемниками в Африке 14.08.2020

В Африке действиями частных военных компаний, владение которых приписывают близкому к Путину бизнесмену Пригожину, управлял отставной военный Константин Пикалов, утверждают Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
15.09.2017 A picture taken during a press tour provided by the Russian Armed Forces on September 15, 2017 shows a Russian soldier standing guard in a central street in Syria's eastern city of Deir Ezzor. / AFP PHOTO / France2 / Dominique DERDA (Photo credit should read DOMINIQUE DERDA/AFP/Getty Images)

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно 29.07.2020

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 18, 2020: Police officers seen in Red Square during the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic. Russian President Vladimir Putin expanded non-working period till April 30, 2020 to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus infection. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D62E5

Глобальный индекс: Россия - в десятке наименее миролюбивых стран 10.06.2020

Россия заняла 154 место из 163 возможных в "Глобальном индексе миролюбия" за 2020 год, расположившись межу Суданом и ЦАР. Основная проблема РФ - в политической нестабильности.

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