Убийство афроамериканца в Миннеаполисе вызвало беспорядки

В американском городе Миннеаполис не прекращаются беспорядки, вызванные жестоким убийством афроамериканца белым полицейским. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз вечером в четверг, 28 мая, вызвал на помощь национальную гвардию и ввел чрезвычайное положение в Миннеаполисе и окрестностях.

Губернатор отметил, что мирные акции протеста по-прежнему разрешены, однако беспорядки создают угрозу и для мирных демонстрантов. В ночь на 28 мая по Миннеаполису прокатилась волна погромов, которая продолжилась в ночь на 29 мая. Разъяренные протестующие ворвались в один из полицейских участков и устроили там несколько пожаров. Участок был эвакуирован. Перед зданием демонстранты скандировали: "Нет справедливости – нет мира!"

Волна беспорядков поднялась после жестокого убийства белыми полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, выложенном в соцсетях, видно, как белый полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте Флойда, который молит о помощи и кричит, что не может дышать. Вскоре после задержания Джордж Флойд скончался в больнице.

Полицейские уволены

Четверо белых полицейских, причастных к задержанию Флойда, уволены, однако никто из них пока не задержан. В их отношении также не выдвинуто каких-либо обвинений. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай сообщил, что расследование ведет ФБР. "Быть черным в Америке не должно быть смертным приговором", - подчеркнул он.

ФБР и местная прокуратура в совместном заявлении указали, что расследование случившегося имеет "высший приоритет". Ранее быстрое расследование обещал президент США Дональд Трамп. Он сказал, что видел видеозапись случившегося, добавив, что это была "очень плохая вещь, которую он увидел". Президент в ответ на запрос журналистов сказал, что он пока не разговаривал с семьей Флойда.

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