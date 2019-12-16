 Убийства критиков Лукашенко: ответ экс-бойца Гаравского на обвинения во лжи | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 19.12.2019

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Беларусь

Убийства критиков Лукашенко: ответ экс-бойца Гаравского на обвинения во лжи

Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский рассказал DW, как изменилась его жизнь после признаний в соучастии в убийствах оппозиционеров, и ответил на слова Павличенко, что он якобы пил и сидел в тюрьме.

Юрий Гаравский показывает места убийств белорусских оппозиционеров

Юрий Гаравский показывает места убийств белорусских оппозиционеров

В Беларуси бурно отреагировали на интервью DW с Юрием Гаравским, называющим себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Александра Лукашенко. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

Павличенко отрицает причастность СОБРа к до сих пор не раскрытым исчезновениям. В ответ на признания Гаравского он заявил, что в 1999 году тот не служил, а отбывал наказание за вымогательство, и обвинил его в пьянстве. Чуть позже он забрал свои слова обратно, заявив, что все перепутал и вообще не помнит такого бойца. DW спросила Юрия Гаравского о его собственной реакции на публикацию и попросила прокомментировать обвинения во лжи.

DW: Какие чувства у вас вызвала публикация интервью и фильма с вашим участием?

Юрий Гаравский: Камень упал с души. Теперь я могу дышать полной грудью и до конца уже идти показывать, что совершала власть по приказу Лукашенко. По-любому, он был в курсе всех этих событий, по-любому.

- Вы попросили убежища в европейской стране. Как повлиял выход фильма на отношение к вам в общежитии для беженцев?

- Ко мне и так здесь хорошо относились, потому что я не нарушаю законов, учу язык, работаю, то есть меня с положительной стороны характеризуют. Но после выхода фильма и интервью администрация стала ко мне еще лояльнее. Мне сказали, что теперь осталось только ждать (решения по ходатайству о предоставлении убежища. - Ред.).

- Какой была реакция ваших знакомых и друзей?

- Для моих близких и знакомых это было как холодный душ.

- В ответ на ваш рассказ о причастности СОБРа к убийствам Захаренко, Гончара и Красовского Дмитрий Павличенко сказал, что вы были плохим солдатом, занимались вымогательством и в пьяном виде попали в автокатастрофу. А когда журналисты позвонили ему во второй раз, он уже заявил, что все перепутал и никакого Гаравского не помнит. Как вы можете это прокомментировать?

- Я не знаю, почему Павличенко так отнекивается от меня. Но я вам могу сказать одно. Я начинал проходить срочную службу в войсковой части 3214, в третьей роте первого батальона. На тот момент первой ротой в батальоне командовал именно Павличенко. Потом он ушел на повышение в главк в/ч 5448, и командиром стал старший лейтенант Микша. Под его командованием я отслужил срочную службу и весной, в мае месяце, я к Микше подходил и говорил: "Дмитрий Евгеньевич, у меня на гражданке перспектив особых нет, можно я у вас останусь здесь в части?" Он сказал: "Да, подойди к Павличенко".

Контекст

Боец белорусского "эскадрона смерти" рассказал DW, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад. Тогда в Беларуси исчезли оппозиционеры Захаренко, Гончар и Красовский. (16.12.2019)

Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. (16.12.2019)

Правозащитники и родственники пропавших без вести и, скорее всего, убитых политика и бизнесмена требуют возобновить расследование преступления, совершенного 20 лет назад. (15.09.2019)

Так я познакомился с Павличенко, он мне сказал оставаться. И с того момента мы с ним начали общаться. Естественно, он наблюдал за мной, за моими поступками, как я физически подготовлен, морально устойчив, какие у меня данные.

По поводу того, что я бухал: я никогда в жизни не напивался так, чтобы не помнить ничего. Я категорически (плохо - Ред.) отношусь к спиртному, потому что когда я перепиваю, у меня начинаются "вертолетики", я начинаю обнимать "белого друга" - то бишь унитаз, мне становится плохо. Я один раз попробовал, запомнил эти ощущения и не хочу повторять. Так что я непьющий, и то, что я бухал неделями, - это все неправда.

- А что насчет слов Павличенко, что вы попали в автокатастрофу в пьяном виде, в то время как вы говорите, что это было покушение?

- Я не мог в пьяном виде садиться за руль, это раз. Я работал у людей, ехал на служебной машине, там дорога поворачивала вправо. И в меня на скорости влетела фура. Последствия вы знаете - трепанация черепа, перелом позвоночника, перелом вертлужной впадины ноги.

Моя бывшая жена позвонила одному из людей в отряде, сказала, что Юра попал в автокатастрофу. В тот же день Павличенко приехал с главврачом госпиталя МВД. Там же в 9-й больнице (в Минске. - Ред.) собрали консилиум врачей, но ждали окончания операции. И когда операция закончилась, заведующий детской неврологией сказал: "Он не транспортабельный, поэтому остается здесь, в 9-й больнице на Семашко". И я остался под контролем, скажем так, структуры сверху.

- Павличенко также сказал, что вы якобы были осуждены за вымогательство. Это правда?

- Уголовное дело было.

- Но ведь до этого вы говорили нам, что не были осуждены.

- Я тогда решил умолчать об этом. Но сегодня вижу, что всю мою жизнь, все белье выворачивают наизнанку.

- Что именно произошло?

- Я и Будько подъехали к знакомым Павличенко по его просьбе, сказали, что мы от него. Они нам объяснили всю ситуацию, ну и мы начали разбираться. Там люди должны были, грубо говоря, 25 тысяч долларов. Они в ответ написали заявление, что у них вымогают деньги, и нас арестовали. Но нас выпустили, дело передали в военную прокуратуру, и оно дошло до суда. По суду всем предпринимателям были даны сроки. Владимиру Будько дали три года химии, а мне - четыре года.

- Где и как вы отбывали срок?

- Я бы не хотел об этом говорить. Но самое главное - приговор был вынесен в 2001 году. После убийств.

На снимке в газете Беларусь сегодня - Дмитрий Павличенко (у трибуны) и Юрий Гаравский (четвертый справа в третьем ряду)

На снимке 2017 года - Дмитрий Павличенко (у трибуны) и Юрий Гаравский (четвертый справа в третьем ряду)

- Еще раз: в 1999 году, когда исчезли Захаренко, Гончар и Красовский, вы сидели в тюрьме, как говорит Павличенко?

- В 1999 году в тюрьме я не сидел. В моем военном билете стоит: 15.07.1998 года принят на военную службу по контракту командиром в/ч 3214, номер приказа 134 от 15.07.1998. И в похищениях я участвовал как контрактник первой роты в/ч 3214. То есть СОБРа как такового (во время похищений политиков. - Ред.) еще и не было, он был создан задним числом после ранения одного из бойцов. И меня в него зачислили.

- Большой резонанс вызвала найденная журналистами фотография газеты "СБ. Беларусь сегодня" 2017 года, подтверждающая, что вы и Павличенко были знакомы. На ней изображены торжественные мероприятия по случаю 20-летия ассоциации ветеранов подразделений спецназа "Честь". У трибуны там стоит Павличенко, а вы - в третьем ряду.

- Туда пригласили ветеранов, которые были на хорошем счету. Всего ветеранов в ассоциации, может, около тысячи. Но есть те, кто на очень хорошем счету, и их приглашают и даже вручают подарки. Мне тоже вручили. Должны быть еще фотографии (оттуда - Ред.). В тот день мы были на трибуне, а на плацу были показательные выступления седьмой роты войсковой части 3214. Нас фотографировали, когда большая часть ветеранов стояла на трибуне перед плацем. (На этой фотографии - Ред.) я тоже есть.

- В интервью вы говорили, что не чувствуете себя в безопасности, даже находясь в Европе. А что сейчас, после выхода публикаций?

- Естественно, я стал больше бояться. Я понимаю, что нахожусь здесь под защитой. Но, допустим, я выезжаю куда-то в другой город - мало ли, что может случиться. Тем более я связываюсь со своими родными по телефону, понятно, что телефон мой знают и уже знают, где я нахожусь.

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Ссылки в интернете

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Эксклюзивное интервью экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского  

Интервью Дмитрия Павличенко tut.by

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