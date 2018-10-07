Тысячи шотландцев провели в Глазго демонстрацию за независимость

В шотландском городе Глазго в субботу, 2 ноября, прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании. Организаторы оценили число участников в 20 тысяч человек. Многие принесли с собой национальные флаги. В числе демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию.

Победа Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах 12 декабря означает, что Шотландия "против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств", заявила Стерджен. Она призвала "взять будущее в свои руки и стать независимой страной".

В начале октября первый министр Шотландии обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении осуществить "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. В преддверии субботней демонстрации первый министр Шотландии сообщила, что направит Лондону запрос на его проведение еще до католического Рождества.

Во время референдума в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии выступили за дальнейшее членство в ЕС.

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