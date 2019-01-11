Тысячи человек почтили память Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине

Первые лица Левой партии Германии почтили в воскресенье, 13 января, память лидеров социалистического движения Розы Люксембург (Rosa Luxemburg) и Карла Либкнехта (Karl Liebknecht), убитых сто лет назад. Мероприятие прошло у Мемориала социалистов на кладбище Фридрихсфельде в Берлине.

Венки из красных гвоздик и гербер возложили к могилам революционеров сопредседатели Левой партии Катя Киппинг (Katja Kipping) и Бернд Риксингер (Bernd Riexinger), а также возглавляющие фракцию левых в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Тысячи участников траурного марша

Как и в прошедшие годы, в традиционном марше памяти, предварявшем возложение венков, приняли участие несколько тысяч человек. По словам организаторов акции, их целью стало выступление "за мир и международную солидарность, против эксплуатации, отмены демократических прав и усиления угроз фашизма", сообщает агентство AFP.

Роза Люксембург и Карл Либкнехт считаются основателями Коммунистической партии Германии.

Восстание "Спартака"

Зимой 1918-19 годов из-за усиливающегося экономического кризиса в Германии складывалась революционная ситуация. В этой ситуации в январе 1919 года в Берлине произошли события, которые историки потом назвали "восстанием "Спартака".

Союз "Спартак", возглавляемый Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, вывел людей на улицы с требованием установления в Германии советской власти. Демонстрантам противостояли вооруженные солдаты.

За поимку организаторов мятежа власти назначили крупное вознаграждение. 15 января Люксембург и Либкнехт были схвачены солдатами полувоенных патриотических обществ - фрайкоров, подчинявшихся временному правительству Фридриха Эберта (Friedrich Ebert).

В тот же день оба революционера были убиты солдатами без суда и следствия.

Память о Люксембург и Либкнехте в ГДР

Во времена ГДР дата смерти революционеров отмечалась ежегодно во второе воскресенье января. В митингах участвовали десятки тысяч человек, в том числе государственные и партийные вожди.

Мемориал социалистов на кладбище Фридрихсфельде был официально открыт руководством Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в 1951 году. На его территории захоронены люди, внесшие большой вклад в реализацию идей социализма. С 1989 года этот объект находится под охраной как памятник старины.

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