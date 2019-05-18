Тысячи поляков вышли на демонстрацию против евроскептиков

За неделю до выборов в Европарламент тысячи поляков вышли в субботу, 18 мая, на улицы Варшавы, чтобы поддержать идею единой Европы. Принимавший участие в демонстрации председатель Европейского совета Дональд Туск призвал своих соотечественников к борьбе с евроскептиками.

"У вас нет иного выбора… Вы не можете отдать в их руки будущее ваших детей и внуков", - заявил политик, подразумевая правоконсервативную правящую партию Польши "Право и справедливость" (ПиС), обвиняемую в Брюсселе в отступлении от общеевропейских ценностей.

"Наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Добивайтесь победы", - призвал Туск, имея в виду выборы в Европарламент, которые пройдут в ЕС с 23 по 26 мая 2019 года.

Выступление за "свободу, равенство и демократию"

Демонстрация в защиту идеи единой Европы была организована блоком "Европейская коалиция", созданным польской оппозицией с целью противостоять националистической политике правящей партии "Право и справедливость".

По разным данным, количество участников данной акции составило от 7 до 45 тысяч человек. Чтобы принять участие в проевропейской демонстрации, поляки съехались в столицу со всей страны, сообщает информагентство AFP.

Активисты несли по улицам Варшавы польские флаги и флаг Евросоюза и выкрикивали лозунги "Свобода, равенство, демократия", "Мы хотим Европу" и "Мы победим".

Дональд Туск занимал с 2007 по 2014 год пост премьер-министра Польши. Многие эксперты полагают, что после окончания срока его полномочий как председателя Европейского совета поляк собирается продолжить политическую карьеру у себя на родине.

Разбирательство Брюсселя против Польши

Партия "Право и справедливость" нынешнего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского регулярно подвергается критике в Брюсселе за ее курс, при котором национальные интересы Польши превалируют над обязательствами страны перед партнерами по Евросоюзу.

Из-за начатой в 2016 году судебной реформы, предполагающей передачу парламенту и Минюсту контроля над назначением судей, в апреле 2019 года Брюссель начал разбирательство против Польши в связи с нарушением страной права ЕС.

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