 Тысячи жителей Гонконга вновь вышли на протестную акцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2019

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Мир

Тысячи жителей Гонконга вновь вышли на протестную акцию

Протестующие в Гонконге подожгли вход на станцию метро, но жестоких столкновений с полицией на этот раз не было.

Протестующие на улицах Гонконга

Протестующие на улицах Гонконга

В Гонконге в субботу, 12 октября, в очередной раз прошла масштабная протестная акция против правительства. В демонстрации приняли участие тысячи человек, тем не менее число протестующих сократилось по сравнению с прошедшими выходными, уточняет агентство dpa.

В ходе демонстраций были зафиксированы единичные стычки. Так, протестующие подожгли вход на одну из станций метро, а также возвели уличные баррикады. Однако до сих пор не было жестоких столкновений с полицией. Правоохранители призвали "дебоширов" прекратить нелегальные действия.

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Несмотря на то, что на прошлой неделе в Гонконге запретили скрывать лицо, многие демонстранты пришли в масках, чтобы таким образом скрыть свою личность, а также выступить против запрета.

 Беспорядки и погромы в Гонконге

Стихийные беспорядки в Гонконге вспыхнули с новой силой после того, как глава администрации города Кэрри Лам в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях запретила демонстрантам скрывать свое лицо. Активисты в ответ стали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.

Кэрри Лам резко осудила действия демонстрантов, подчеркнув, что больше не намерена мириться с погромами. "Экстремальные действия погромщиков в масках сделали вечер очень мрачным и наполовину парализовали гонконгское общество. Все обеспокоены, взволнованы или даже напуганы. Ужасающее насилие имело место во всех районах Гонконга", - констатировала Лам в видеообращении к народу.

Гонконгские законодатели из демократического лагеря попытались оспорить запрет на ношение масок в суде, однако Верховный суд отклонил возражения. Тем не менее в конце октября должна будет состояться подробная проверка по этому вопросу. 

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    Автор: Свен Тёнигес


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