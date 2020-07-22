 Тысячи жителей Болгарии вновь вышли на акции протеста | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2020

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Европа

Тысячи жителей Болгарии вновь вышли на акции протеста

Протесты в Болгарии длятся уже четырнадцатый день подряд. Граждане требуют отставки правительства страны и генерального прокурора.

Протесты в Софии

Протесты в Софии

Четырнадцатый день подряд в Болгарии продолжаются многотысячные протесты с требованием об отставке правительства премьер-министра Бойко Борисова. В среду, 23 июля, они прошли во многих городах страны - Софии, Варне, Бургасе, Пловдиве, Русе.

В болгарской столице протестующие скандировали у здания правительства лозунг "Новые выборы". Они прошли шествием по центру Софии, собрались у  здания генеральной прокуратуры с требованием отставки главного прокурора страны Ивана Гешева. Недовольные граждане обвиняют правительство в коррупции, а прокурора - в превышении полномочий и поддержке политических атак на президента страны Румена Радева, объявившего о недоверии правительству.

Провал пятой попытки вынести вотум недоверия

Оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству. Однако 21 июля 124 из 240 членов Народного собрания Болгарии высказались против отставки правительства Борисова. Эта попытка вынести нынешнему правительству Болгарии вотум недоверия стала уже пятой с момента начала его работы в мае 2017 года.

22 июля Борисов объявил о планируемых перестановках в правительстве. Какие-либо подробности преобразований пока не известны.

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    Автор: Ефим Шуман


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