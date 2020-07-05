 Тысячи байкеров протестуют в Германии против запрета езды по воскресеньям | Новости из Германии о Германии | DW | 05.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Тысячи байкеров протестуют в Германии против запрета езды по воскресеньям

Байкерам могут запретить ездить по воскресеньям и в праздники из-за шума, с этим не согласны тысячи человек, в том числе министр транспорта.

Акция протеста мотоциклистов в Дрездене

Акция протеста мотоциклистов в Дрездене

Тысячи байкеров по всей Германии вышли на акции протеста в субботу, 4 июля. Они выступают против запрета езды по воскресеньям и праздничным дням. За подобный запрет высказался немецкий бундесрат в мае. Цель инициативы - снизить количество шума в населенных пунктах. Предполагается, что власти городов будут сами принимать решение о запрете.

Самая крупная демонстрация состоялась в Штутгарте, туда съехались около 10 тысяч байкеров. 7500 мотоциклистов приехали протестовать в Висбаден. Отмечается, что инициаторы акций не рассчитывали на столь активный протест байкеров.

Министр транспорта против запретов

Так, в небольшом немецком Фридрихсхафене ожидали около тысячи человек, а приехали около 5 тысяч. В некоторых городах это привело к значительным пробкам. В Мюнхене полиция запретила большую демонстрацию байкеров, однако около 6 тысяч человек катались по городу.

Против запрета на передвижение мотоциклов по воскресеньям и выходным дням выступает также министр транспорта Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer). Он заявил, что власти на местах и так могут принимать меры по защите от шума, например, ограничивать проезд по некоторым улицам, поэтому новые запреты не нужны.

Смотрите также:

  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Гронинген

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Утрехт

    По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. В Утрехте, четвертом по величине городе страны, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары. А у вокзала построена подземная велосипедная парковка: 3-этажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Лиллестрём

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает около 400 штук. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Копенгаген

    Столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы. Решающую роль сыграло подключение общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в Копенгагене передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • Карлсруэ

    Велосипед вместо машины

    Карлсруэ

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. Так, в Карлсруэ, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    Барселона

    Велосипед стал своего рода сейсмографом урбанизма! Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Окленд

    В одном из крупнейших городов Новой Зеландии перепрофилировали под велосипедную трассу часть скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Портленд

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Но ситуация меняется. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Хьюстон

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

  • Москва

    Велосипед вместо машины

    Москва

    Москве до звания "велосипедной столицы мира" еще очень и очень далеко. Зато велофестиваль в этом году пройдет аж три раза: 19 мая - весенний, 13 июля - ночной, 15 сентября - осенний.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:10

За что в Берлине ругают электросамокаты

Контекст

Мотоциклу со средневековым мечом - не место на автобане (фото)

Такой мотоцикл на днях задержала на автобане баварская полиция. Владельцу пришлось продолжить путь домой на арендованном автомобиле. (03.02.2020)  

Электромотоцикл Калашникова повторит судьбу ё-мобиля?

Электромотоцикл концерна "Калашников" должен стать новым словом в мотопроизводстве России. Насколько это перспективный проект, выясняла DW. (04.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На коляске по Бонну и Минску: почувствуйте разницу  

Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев  

Апскертинг стал в Германии уголовным преступлением. Кто и как боролся за новый закон?  

"Самолет жены Медведева" нарушил запрет на вылет из России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно