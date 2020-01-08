 Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за засухи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2020

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Мир

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за засухи

В Австралии могут жить до миллиона верблюдов. Они пришли в регионы аборигенов в поисках пищи. Возник риск загрязнения источников питьевой воды. А жители Сомали просят передать животных им.

Одногорбые верблюды в австралийском штате Квинсленд

Одногорбые верблюды в Австралии

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, объяснили власти такое решение в среду, 8 января. Меры могут затронуть до 10 тысяч особей.

Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды. Планируемая мера послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды, подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия.

Контекст

Долгие десятилетия канадские фермеры оберегали свои пастбища от пожаров. Теперь оказалось, что это привело к обеднению видового многообразия и к утрате стабильности экосистемы. (21.02.2013)

Почти каждое лето в Испании вспыхивают лесные пожары. Ежегодно здесь гибнет от огня в среднем 26 тысяч гектаров леса. Какие шаги предпринимают для предотвращения природных пожаров и борьбы с огнем испанские власти? (27.07.2011)

Одногорбые верблюды были завезены на континент в XIX-XX веках. В австралийских пустынях могут жить более миллиона одичавших особей.

Сомалийцы призывают власти Австралии отправить верблюдов в Африку

Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике. Разведение верблюдов являлось одной из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении столетий.

Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 млн га, что немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.

Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.

Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 млрд животных, а некоторые виды могли "переступить за грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.

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  • Лесные пожары в Австралии

    Австралия в огне

    Лесные пожары

    В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.

  • Снимок лесных пожаров в Австралии со спутника

    Австралия в огне

    Море огня

    Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.

  • Спасенная от огня коала

    Австралия в огне

    Животные в беде

    В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.

  • Сгоревший лес в Новом Южном Уэльсе в Австралии

    Австралия в огне

    Выжженная земля

    Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.

  • Люди бегут от огня

    Австралия в огне

    Спасаясь от огня

    Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.

  • Эвакуация жителей из зоны бедствия

    Австралия в огне

    Помощь армии

    На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.

  • Добровольцы тушат лесные пожары

    Австралия в огне

    Люди против огня

    Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.

  • Человек на пепелище

    Австралия в огне

    Помощь пострадавшим от стихии

    Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.

  • Женщина в защитной маске

    Австралия в огне

    Причины и последствия лесных пожаров

    Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.

    Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль


Смотреть видео 01:04

Австралийский автопарк в огне

Контекст

Австралия в огне

В Австралии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары. В зоне бедствия оказались несколько регионов. В галерее DW - фото, отображающие масштаб стихийного бедствия и его последствия. (07.01.2020)  

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Австралийский автопарк в огне  

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