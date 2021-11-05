В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.
Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!