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Ту-154

28/04/2021 13:15:48 This picture taken on April 28, 2021 in Magdeburg, eastern Germany, shows medical staff as it takes care of a Covid-19 patient in the Covid-19 intensive care unit of the community hospital (Klinikum Magdeburg), amid the ongoing coronavirus COVID-19 pandemic. (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

В Германии - новый максимум заразившихся коронавирусом за сутки 05.11.2021

За последние 24 часа в ФРГ выявлены более 37 тысяч новых случаев инфицированния вирусом SARS-CoV-2, 154 пациента с ковидом скончались, сообщил Институт имени Роберта Коха.
LGBT activists attend a protest near the Senate, asking for the approval of a law promoted by Democratic Party's lawmaker Alessandro Zan, aimed to extend further protections from discrimination to the LGBT community, in Rome, Tuesday, July 20, 2021. The banner at right reads 'Stop rebates! Law Zan now!' (AP Photo/Riccardo De Luca)

Сенат Италии отклонил закон об уголовном наказании за гомофобию 27.10.2021

Спорный законопроект о введении уголовной ответственности за гомофобию провалился в Сенате Италии. Его поддержал 131 депутат, тогда как 154 высказались против.
Teilnehmer an den Protesten in Brest

Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции 13.09.2021

"Хороводное дело" стало самым масштабным уголовным преследованием участников протестов в Беларуси. Суд вынес уже более 80 приговоров людям, вышедшим на ту акцию. DW поговорила с некоторыми из них.
Hand out photo of a a rendering of supersonic commercial jet Overture, which is currently in development. Over 50 years after Concorde first took to the skies, a brand new supersonic jet is preparing for lift off. Denver based start-up Boom Supersonic has announced it will roll out XB-1, a 1:3 scale prototype of its upcoming supersonic commercial jet Overture, on October 7, with test flights beginning in 2021. The move will help to pave the way for the first commercial supersonic flights since the legendary delta-wing passenger airliner made its last flight in 2003. XB-1 is the first step in bringing supersonic travel back to the world, Blake Scholl, founder and CEO of Boom Supersonic, said. Flights at twice the speed mean we can travel twice as far, bringing more people, places, and cultures into our lives. According to Boom, the purpose of XB-1 is to demonstrate and prove the key technologies for Overture, such as advanced carbon fiber composite construction and computer-optimized high-efficiency aerodynamics. The results of the XB-1 test program, which claims to be 100% carbon neutral, will allow the company to fine tune the design for supersonic airliner Overture. Photo by Nathan Leach-Proffer/Boom Supersonic via ABACAPRESS.COM |

Сверхзвуковые пассажирские лайнеры: новая эра или несбыточные мечты? 17.06.2021

Давно перестали летать британо-французские "Конкорды" и советские Ту-144. Американская компания United Airlines, однако, планирует возродить пассажирскую сверхзвуковую авиацию. Реальны ли такие планы?
26.03.21 *** A general view shows people getting a dose of the Comirnaty Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the indoor Velodrome National of Saint-Quentin-en-Yvelines in Montigny-le-Bretonneux, southwest of Paris, France, March 26, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Коронавирус: в Евросоюзе сделано 150 млн прививок 04.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями вторника, 4 мая.

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией (08.04.2021) 08.04.2021

В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.
ARCHIVBILD Mai 2020 Thema: Belarus Protest gegen Präsident Alexander Lukaschenko DW, Ales Petrowitsch, August 2020, gemischt

За организацию и участие в белорусских протестах осуждены 87 человек 24.03.2021

Генпрокуратура Беларуси сообщила о передаче в суды 89 уголовных дел в отношении 154 человек по обвинению в организации и активному участию в протестных акциях.
January 22-24, 2016. RUSSIA. A Tupolev Tu-22M3 long-range bomber prepares for a combat flight against ISIS targets in Syria. Tu-22M3 bombers have made 18 combat sorties from the territory of the Russian Federation against IS targets near the city of Deir ez-Zor on January 22-24, 2016. Video screen grab. Russian Defence Ministry's Press and Information Department/TASS | (c) picture-alliance/AP/Russian Defence Ministry

Трое военных летчиков погибли после инцидента с Ту-22М3 близ Калуги 23.03.2021

В Минобороны РФ сообщили, что на земле у бомбардировщика сработала система катапультирования, трое летчиков погибли, один госпитализирован.

Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине – "Заповедник", выпуск 154, 24.01.21 24.01.2021

Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!

25.07.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 25, 2019: A Tupolev Tu-142 anti-submarine warfare aircraft involved in a rehearsal of the Russian Navy Day Parade on the Neva River. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты 28.12.2020

Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.
Boom Supersonic | Neuentwicklung Überschall-Flugzeug. Cruise30K_B_13

Сверхзвуковой пассажирский самолет Overture: за дело взялся частный бизнес 08.10.2020

У СССР был Ту-144, у Великобритании и Франции - "Конкорд", у США в 20-м веке ничего не получилось. Теперь фирма Boom Supersonic представила прототип лайнера нового поколения.
10.04.2020+++Warschau, Polen+++Smolensk, Russland: SMOLENSK, RUSSIA - APRIL 10, 2020: Wreckage of the Tupolev Tu-154 aircraft seen at the grounds where material evidence in the case of the 2010 Polish Air Force Tu-154 crash is kept. The Tupolev Tu-154 aircraft of the Polish Air Force crashed on April 10, 2010, near the city of Smolensk, Russia, killing all 96 people on board including then Polish President Lech Kaczynski. Video screen grab. Russian Investigative Committee/TASS Foto: Russian Investigative Committee/TASS/dpa |

Катастрофа под Смоленском: в Польше требуют ареста российских диспетчеров 17.09.2020

Диспетчеры, не зная фактического местоположения самолета, давали пилотам команды снизиться и идти на посадку, утверждают в польской прокуратуре.
07.08.2020 *** A Russian rescue worker and his dog search for survivors at Beirut port on August 7, 2020, three days after a massive blast there shook the Lebanese capital. - The explosion of a huge pile of ammonium nitrate that had languished for years in a port warehouse served as shocking proof to many Lebanese of the rot at the core of their system, with seething anti-government protests erupting late Thursday near parliament. World leaders have joined the chorus of Lebanese in the country and abroad demanding an international probe into a blast that killed nearly 150 and wounded at least 5,000 people. At least 300,000 were left temporarily homeless, including nearly 80,000 children, the United Nations' child agency has said, warning that many have been separated from their families. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 150 человек 07.08.2020

По данным министерства здравоохранения Ливана, взрывы унесли жизни 154 человек. Примерно тысяча пострадавших нуждались в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии.
ARCHIV 2009 ***** Säuglinge liegen am 16.02.2009 auf der Kinderstation des Krankenhauses St. Elisabeth - St. Barbara in Halle (Saale). Wie viele Kinder wurden im Land geboren? Wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt? Wie viele Sachsen-Anhalter pendeln zur Arbeit? Rund 280 Statistiken zu diesen und weiteren Fragen führt das Statistische Landesamt jedes Jahr. (zu dpa «Sachsen-Anhalt in Zahlen - Statistisches Jahrbuch wird vorgestellt» vom 08.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии стали реже рожать 29.07.2020

В 2019 году на 100 женщин в ФРГ приходилось 154 детей, а годом ранее - 157. Первенцев стали рожать после 30 лет, выяснило статистическое ведомство.
The comet Neowise, or C/2020 F3, is seen in the evening sky above the artwork titled: Seven Magic Mountains by artist Ugo Rondinone, Thursday, July 16, 2020, near Jean, Nev., south of Las Vegas. (AP Photo/John Locher) |

От Камчатки до Долины Смерти: ночные горизонты с кометой NeoWise 23.07.2020

"Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный", - сказал как-то канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В последние недели на разных горизонтах можно было наблюдать одну и ту же комету.
A Russian Tu-204 medium-range jet airliner performs a demonstration flight during the MAKS-2011 international air show.

Эстония протестует в связи с нарушением воздушной границы самолетом из РФ 10.06.2020

Российский Ту-204-300 без разрешения пролетел над островом Вайндлоо в Балтийском море.

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