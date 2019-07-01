 Туск счел Россию ″стратегической проблемой″ Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2019

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Европа

Туск счел Россию "стратегической проблемой" Европы

Председатель Евросовета, покидающий этот пост в декабре, вступил в полемику с Макроном, недавно выступившим за переосмысление отношений с РФ.

Председатель Европейского совета Дональд Туск

Дональд Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой". Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге. Выдержки из его речи приводит в среду, 13 ноября, британская газета The Guardian.

С наступлением декабря Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия - не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема", - отметил Туск. "Меня даже назвали "фанатиком одной идеи" за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя", - считает он.

Пикировка Туска с Макроном

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Дональд Туск подверг острой критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который недавно в интервью изданию The Economist предложил переосмыслить отношения с РФ.

"Когда я слышу слова Макрона, что "мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения", я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе", - подчеркнул Туск.

"В том же интервью для The Economist президент Макрон говорит, что разделяет взгляды (премьера Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана на эту проблему, и надеется, что Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию в отношении России", - напомнил Туск. "Но не меня, Эмманюэль", - добавил он.

"Суверенная Европа невозможна без стабильных Балкан"

Председатель Евросовета также выразил уверенность, что суверенный статус Европы невозможен без стабильных Балкан, интегрированных в Евросоюз.

Ранее Париж заблокировал  планировавшееся начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.

В своем выступлении Дональд Туск коснулся и проблемы "Брекзита", спрогнозировав, что Великобритания перейдет в категорию игроков "второго порядка" - после Китая, США и ЕС - как только будет реализован сценарий выхода Лондона из Евросоюза.

Ранее страны ЕС по рекомендации Туска согласились отсрочить "Брекзит"  до конца января.

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    Автор: Ирина Филатова


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