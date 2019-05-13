 Туск поспорил с Путиным по вопросу о распаде СССР | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2019

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Европа

Туск поспорил с Путиным по вопросу о распаде СССР

Глава Европейского совета убежден, что развал СССР оказался благословением как для жителей Центральной и Восточной Европы, так и для россиян.

Председатель Европейского совета Дональд Туск (фото из архива)

Председатель Европейского совета Дональд Туск (фото из архива)

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад Советского Союза стал "благословением для грузин, поляков, украинцев, а также для всей Центральной и Восточной Европы". "И я убежден, что это касается и русских", - отметил Туск в четверг, 11 июля, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой века.

Контекст

Известный немецкий кремлевед Эберхард Шнайдер считает, что Горбачев слишком поздно инициировал Новоогаревский процесс, и сохранить Советский Союз в какой бы то ни было форме было уже невозможно. СССР был обречен. (22.04.2011)

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Выступая в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", глава Европейского совета подчеркнул, что благодаря этому проекту отношения Брюсселя со странами-участницами "стали более глубокими, структурированными и предсказуемыми".

"Вместе мы работали над укреплением наших экономических связей. Мы поощряем инвестиции и торговлю. Наше сотрудничество способствовало укреплению транспортных связей и инфраструктуры, повышению энергетической безопасности и эффективности, - указал Дональд Туск. - В настоящее время мы работаем над гармонизацией наших цифровых рынков. Мы содействовали развитию образования - к 2020 году мы намерены наладить более 80 000 молодежных обменов". По его словам, в результате либерализации визового режима для Украины, Грузии и Молдавии были совершены миллионы безвизовых поездок, что существенно повлияло на жизнь граждан этих стран и государств ЕС.

В 2005 году в послании Федеральному собранию глава российского государства назвал распад Советского Союза самой крупной геополитической катастрофой XX века. Позднее он пояснил, что имел в виду, что "25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей".

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