Туск поспорил с Путиным по вопросу о распаде СССР

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад Советского Союза стал "благословением для грузин, поляков, украинцев, а также для всей Центральной и Восточной Европы". "И я убежден, что это касается и русских", - отметил Туск в четверг, 11 июля, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой века.

Выступая в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", глава Европейского совета подчеркнул, что благодаря этому проекту отношения Брюсселя со странами-участницами "стали более глубокими, структурированными и предсказуемыми".

"Вместе мы работали над укреплением наших экономических связей. Мы поощряем инвестиции и торговлю. Наше сотрудничество способствовало укреплению транспортных связей и инфраструктуры, повышению энергетической безопасности и эффективности, - указал Дональд Туск. - В настоящее время мы работаем над гармонизацией наших цифровых рынков. Мы содействовали развитию образования - к 2020 году мы намерены наладить более 80 000 молодежных обменов". По его словам, в результате либерализации визового режима для Украины, Грузии и Молдавии были совершены миллионы безвизовых поездок, что существенно повлияло на жизнь граждан этих стран и государств ЕС.

В 2005 году в послании Федеральному собранию глава российского государства назвал распад Советского Союза самой крупной геополитической катастрофой XX века. Позднее он пояснил, что имел в виду, что "25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей".

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