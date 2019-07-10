Туск: ЕC поможет Армении в продолжении реформ

Визит в Ереван председателя Евросовета Дональда Туска получился коротким, но насыщенным. В среду, 10 июля, он встретился с президентом республики Арменом Саргсяном и успел посетить Севанский монастырь. Но главным пунктом программы поездки Туска стали его переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На совместном брифинге по итогам встречи Дональд Туск, уходящий осенью со своего поста, назвал динамику развития Армении позитивной. Он также заверил, что ЕС продолжит оказывать техническую и финансовую помощь Еревану для реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армении с ЕС.

ЕС приветствовует модернизацию Армении

В свою очередь Пашинян попросил главу Евросовета передать странам ЕС пожелание Армении поскорее завершить процесс ратификации документа. Премьер подчеркнул, что Армения совместно с соответствующими органами Евросоюза разработала дорожную карту реализации соглашения, которая была утверждена им 1 июня.

Казалось, что стороны остались довольны результатами переговорами. ЕС, по словам Туска, приветствует модернизацию Армении в целом, а также желание создать независимую, эффективную и подотчетную судебную систему, обеспечить верховенство закона и уважение прав человека, продолжить борьбу с коррупцией, одним из составляющих которой станет создание специальной антикоррупционной комиссии.

Глава Евросовета также сообщил, что ЕС и в этой сфере продолжит содействие Еревану - как экспертными ресурсами, так и дополнительным финансированием. Между тем гость обошел вниманием вопрос либерализации визового режима ЕС с Арменией, хотя в своем выступлении Пашинян подчеркнул важность этого шага.

Армении удалось избежать катаклизмов

По мнению президента Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, Армения может послужить моделью эффективного взаимодействия с ЕС - как страна, добившаяся внедрения во всех сферах жизни европейских стандартов, но сумевшая при этом избежать геополитических катаклизмов. "Однако это станет возможным только в случае успешной и полноценной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом", - подчеркнул эксперт в беседе с DW.

"К сожалению, ожидания, что демократические перемены после "бархатной" революции создадут максимально благоприятные условия для быстрого прогресса в имплементации соглашения, пока не оправдываются", - признал Навасардян. По его словам, предусмотренная документом повестка реформ не приобретает четких очертаний.

"Остается надеяться, что новые власти Армении в полной мере осознают, какие перспективы открывает СВРП для развития страны, и в ближайшие годы граждане увидят плоды двустороннего сотрудничества", - добавил эксперт. Армянская "история успеха" крайне важна ЕС для демонстрации эффективности его политики "Восточного партнерства", заключил Навасардян.

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