 Турция угрожает лишить США доступа к ключевым авиабазам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2019

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Мир

Турция угрожает лишить США доступа к ключевым авиабазам

США угрожают ввести санкции против Турции за покупку у России зенитных комплексов С-400. Анкара предупредила, что если это произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции.

База Инджирлик в Турции

База "Инджирлик" в Турции

Турция предупредила, что может лишить США доступа к двум стратегически важным авиабазам в случае введения против нее американских санкций. "В случае приятия решения о введении санкций против Турции авиабазы "Инджирлик" и "Куречик" могут оказаться в повестке дня. Члены Конгресса США должны понимать, что добиться чего-либо с помощью санкций невозможно", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 11 декабря.

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Он сделал это заявление на фоне сообщений о том, что американские конгрессмены согласовали законопроект об обороне, в котором содержится и призыв ввести санкции против Турции за закупку и развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. США  считают, что комплексы С-400 представляют угрозу для НАТО, и потому отстранили Турцию от участия в разработке новейшего истребителя F-35.

База "Инджирлик" в юго-восточной части Турции является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов из "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Авиабаза "Куречик" в восточной части Турции является одной из ключевых баз НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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