 Турция сообщила о готовности США выдать проповедника Гюлена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.12.2018

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Мир

Турция сообщила о готовности США выдать проповедника Гюлена

Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. По словам главы МИД Турции Чавушоглу, Трамп обещал Турции решить этот вопрос.

Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен

Президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье, 16 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Контекст

Куттбетин Гюлен приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в "участии в вооруженной террористической группировке". (02.10.2018)

Эрдоган действует решительно: тысячи людей уволены и арестованы, в стране хотят вернуть смертную казнь. При этом об организаторах мятежа пока остается больше вопросов, чем ответов. (19.07.2016)

По словам Чавушоглу, Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях недавнего саммита стран "большой двадцатки" в Аргентине. "В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", - утверждает турецкий министр.

Проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в США. После подавления попытки путча в Турции власти этой страны задержали и уволили с госслужбы десятки тысяч людей.

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