 Турция раздумывает о приобретении американских систем Patriot | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2019

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Европа

Турция раздумывает о приобретении американских систем Patriot

Несмотря на покупку российских систем ПВО С-400, Анкара хочет приобрести и американские Patriot. Первые компоненты российских систем уже поставлены в Турцию.

Компоненты российской системы ПРО С-400 (фото из архива)

Компоненты российской системы ПРО С-400 (фото из архива)

После того, как в Турцию прибыли первые поставки компонентов российских систем противоракетной обороны С-400, правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем  Patriot. Как сообщает в пятницу, 12 июля, государственное информагентство Anadolu, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар через несколько часов после прибытия первых компонентов С-400 заявил: "Мы думаем и о закупке систем Patriot. Наши уполномоченные ведомства и друзья прилагают все усилия для этого".

Контекст

Анкара хочет приобрести у Москвы ЗРК С-400 - вопреки требованиям США, добивающихся от турок отказа от сделки. Беспокойство выражают и страны-члены НАТО. Чем это может грозить Турции? (09.06.2019)

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. В США пригрозили Турции санкциями.

Ранее турецкое правительство утверждало, что американское предложение не было таким же выгодным, как российское, и выйти из сделки, заключенной в 2017, уже невозможно. В Анкаре также заявили, что турецкая сторона в предыдущие годы неоднократно обращалась к США с просьбой о продаже систем Patriot, однако так их и не получила. Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом частично признал этот факт.

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