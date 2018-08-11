 Турция потребовала от США отказаться от ″асимметричных отношений″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2018

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Мир

Турция потребовала от США отказаться от "асимметричных отношений"

Эрдоган предупредил, что в случае продолжения односторонних действий администрации Трампа Турция займется поисками новых союзников.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Анкара не оставит без ответа односторонние действия администрации президента США Дональда Трампа в свой адрес. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую в субботу, 11 августа, опубликовала газета The New York Times. "Пока не поздно Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления, что наши отношения могут быть асимметричными, и смириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы" партнерству с США, предупредил Эрдоган.

По его словам, неуважение и продолжение односторонних действий со стороны американской администрации побудят Анкару "начать искать новых друзей и союзников". 

Санкции против американских министров

Эрдоган напомнил, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких членов его кабинета. "Это решение было неприемлемым, нерациональным и в конечном итоге вредным для нашей давней дружбы", - подчеркнул он, добавив, что ответом стали аналогичные меры в отношении целого ряда американских официальных лиц.

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"Турция неоднократно заявляла, что сосредоточится на собственных интересах, если Соединенные Штаты откажутся прислушаться" к ней, указал турецкий лидер. В качестве примера Эрдоган привел ситуацию с сирийским Африном и операцией турецких военных "Оливковая ветвь", направленной против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG).

Спор из-за пастора Брансона

В субботу, 4 августа, Реджеп Тайип Эрдоган распорядился заморозить турецкие счета двух высокопоставленных американских чиновников - министра юстиции Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке.

Причиной нового обострения отношений между двумя государствами-членами НАТО стала судьба американского пастора Эндрю Брансона. Турция держит его под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. Белый дом требует освободить священника.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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