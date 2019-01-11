 Турция поставит Украине партию ударных беспилотников | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2019

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Европа

Турция поставит Украине партию ударных беспилотников

Турецкая компания Baykar Makina поставит Украине в течение года шесть беспилотников Bayraktar TB2, которые используются для разведки, но также могут быть оснащены оружием.

Беспилотник Bayraktar TB2

Беспилотник Bayraktar TB2

Турция поставит Украине партию ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Соответствующее соглашение было подписано между госкомпанией "Укрспецэспорт" и предприятием Baykar Makina в результате договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своих страницах в Facebook и в Twitter в субботу, 12 января.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня обладают высокотехнологическими характеристиками и могут быть дооснащены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - отметил Порошенко.  

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Договор о поставке является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между обеими странами и соответствует стратегическому курсу Украины на вступление в НАТО, отметил Порошенко. Он обещал продолжить "перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующим стандартам" Североатлантического альянса.

Украина получит шесть дронов в течение года

По информации турецкого информагентства Anadolu, Baykar Makina произведет для Украины шесть беспилотников, которые будут поставлены в течение года вместе с тремя наземными системами управления и необходимым оборудованием.

Дроны Bayraktar TB2, разработанные для тактической разведки, но также способные совершать атаки, находятся на вооружении турецкой армии с 2015 года. В настоящее время состав флота насчитывает 75 таких беспилотников. Украина стала второй страной, решившей приобрести Bayraktar TB2. В марте 2018 года Анкара заключила соглашение о поставке шести дронов с Катаром.

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