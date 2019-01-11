Турция поставит Украине партию ударных беспилотников

Турция поставит Украине партию ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Соответствующее соглашение было подписано между госкомпанией "Укрспецэспорт" и предприятием Baykar Makina в результате договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своих страницах в Facebook и в Twitter в субботу, 12 января.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня обладают высокотехнологическими характеристиками и могут быть дооснащены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - отметил Порошенко.

Договор о поставке является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между обеими странами и соответствует стратегическому курсу Украины на вступление в НАТО, отметил Порошенко. Он обещал продолжить "перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующим стандартам" Североатлантического альянса.

Украина получит шесть дронов в течение года

По информации турецкого информагентства Anadolu, Baykar Makina произведет для Украины шесть беспилотников, которые будут поставлены в течение года вместе с тремя наземными системами управления и необходимым оборудованием.

Дроны Bayraktar TB2, разработанные для тактической разведки, но также способные совершать атаки, находятся на вооружении турецкой армии с 2015 года. В настоящее время состав флота насчитывает 75 таких беспилотников. Украина стала второй страной, решившей приобрести Bayraktar TB2. В марте 2018 года Анкара заключила соглашение о поставке шести дронов с Катаром.

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