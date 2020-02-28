Турция пообещала Евросоюзу придерживаться соглашения по беженцам

Европейский Союз получил заверения от Турции в том, что Анкара будет придерживаться договоренностей с ЕС по беженцам. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 28 февраля, после разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Афины и София ужесточили контроль на границе

Ранее в этот же день после появившейся информации о намерении Анкары не препятствовать нелегальным беженцам в пересечении границы со странами Евросоюза, Брюссель призвал турецкие власти соблюдать имеющиеся соглашения. В то же время официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что у Евросоюза нет официальных данных об отказе Турции от своих обязательств по сдерживанию миграции в направлении ЕС, соответствующие сообщения проверяются.

Представитель турецкого правительства Фахреттин Алтун 27 февраля объявил, что с этой минуты все беженцы вольны пересечь границу Турции с Евросоюзом. По его словам, у турецких властей не осталось иного варианта, кроме как смягчить политику в отношении нелегальных иммигрантов, желающих добраться до Европы.

Спустя несколько часов после этого заявления, сотни людей пешком и на такси двинулись в сторону границы с Грецией и Болгарией. В этих условиях Афины и София объявили об ужесточении контроля на границе. Греческие власти были вынуждены не только закрыть один из пограничных переходов с Турцией, но и применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить попытку беженцев прорваться на территорию страны.

Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

В пятницу федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Меркель "осудила беспощадные нападения на турецкие подразделения и призвала положить конец наступательным операциям сирийского режима и его сторонников", - сообщил представителя правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Канцлер выразила соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в турецкой провинции Идлиб. "Меркель и Эрдоган согласились, что необходимо срочно договориться о прекращении огня и как можно скорее начать необходимые политические переговоры", - добавил представитель правительства Германии.

Накануне ситуация в Идлибе резко обострилась. 27 февраля в результате воздушного удара сирийских правительственных войск там погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. В ходе конфликта у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских сил попали турецкие военные, которые не должны были там находиться, заявили в ведомстве.

Турецкие военные в ночь на пятницу нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил. В связи с эскалацией ситуации в сирийской провинции Анкара заявила, что ожидает нового притока беженцев.

Смотрите также:

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Раненые помогают в поисках Сирийский город Дума, что к северо-востоку от Дамаска. Хотя этот человек сам ранен, вместе с другими он занимается поисками выживших. Незадолго до того сирийская армия, подчиняющаяся президенту Башару Асаду, совершила очередной авианалет. По оценкам ООН, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, были убиты минимум 250 тысяч человек.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Война в поле зрения В лагере для беженцев, что в турецком городе Суруч, нашли убежище около 40 тысяч сирийцев, бегущих от гражданской войны. Она бушует лишь в нескольких километрах отсюда, в сирийском городе Кобане, который виден на горизонте. Сам лагерь выглядит как небольшое поселение: с мечетями, школами и широкими улицами. Однако надолго здесь задерживаться никто не хочет.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Метка войны Абдурахман Ясер аль-Саад добрался до турецкого Измира. 16-летний сириец показывает другим беженцам огромный шрам на животе. Юноша находился в школе, когда сирийские ВВС сбросили на нее "бочковую бомбу" - зажигательную бомбу кустарного производства. Абдурахман был тяжело ранен.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию В ожидании лучшей жизни По пути в ЕС многие беженцы оказываются в Измире. Отсюда они хотят ехать дальше, в Грецию. При этом спасательные жилеты играют важную роль, поскольку далеко не все умеют плавать, а лодки и корабли нелегальных перевозчиков, как правило, переполнены. В ожидании следующего этапа своего "путешествия", люди ночуют под открытым небом. Позволить себе отель они не могут.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Выплывший Этот беженец все-таки сумел доплыть до берега турецкого курорта Бодрум. Ранее он пытался проникнуть на одну из надувных лодок, на которых контрабандисты перевозят людей в Грецию. Эта "услуга" стоит больших денег - около 1000 евро за человека

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Короткий путь - огромный риск Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Отдых рядом с отчаянием По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию В поезд - любой ценой Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию По заброшенной железной дороге Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию В отчаянии на рельсы Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Пешком в Австрию Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Меркель как символ надежды Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома. Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев

