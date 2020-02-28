 Турция пообещала Евросоюзу придерживаться соглашения по беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 28.02.2020

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Европа

Турция пообещала Евросоюзу придерживаться соглашения по беженцам

Появившаяся информация о том, что Анкара не будет препятствовать нелегальным мигрантам, желающим добраться до Европы, вызвала беспокойство в ЕС.

На турецко-греческой границе

На турецко-греческой границе

Европейский Союз получил заверения от Турции в том, что Анкара будет придерживаться договоренностей с ЕС по беженцам. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 28 февраля, после разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Афины и София ужесточили контроль на границе

Ранее в этот же день после появившейся информации о намерении Анкары не препятствовать нелегальным беженцам в пересечении границы со странами Евросоюза, Брюссель призвал турецкие власти соблюдать имеющиеся соглашения. В то же время официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что у Евросоюза нет официальных данных об отказе Турции от своих обязательств по сдерживанию миграции в направлении ЕС, соответствующие сообщения проверяются.

Контекст

Бои в сирийской провинции Идлиб становятся все более ожесточенными, а поток беженцев - все более массовым. Идлиб стал ареной столкновения интересов целого ряда участников конфликта. (19.02.2020)

Греция объявила о закрытии погранперехода, после того как беженцы пытались прорваться на территорию страны. Власти Болгарии объявили о том, что отправят 1000 солдат для усиления пограничных сил. (28.02.2020)

В результате обстрела турецких военных погибли около 30 человек. В Анкаре состоялось совещание по вопросам безопасности с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. (27.02.2020)

Представитель турецкого правительства Фахреттин Алтун 27 февраля объявил, что с этой минуты все беженцы вольны пересечь границу Турции с Евросоюзом. По его словам, у турецких властей не осталось иного варианта, кроме как смягчить политику в отношении нелегальных иммигрантов, желающих добраться до Европы.

Спустя несколько часов после этого заявления, сотни людей пешком и на такси двинулись в сторону границы с Грецией и Болгарией. В этих условиях Афины и София объявили об ужесточении контроля на границе. Греческие власти были вынуждены не только закрыть один из пограничных переходов с Турцией, но и применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить попытку беженцев прорваться на территорию страны.

Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

В пятницу федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Меркель "осудила беспощадные нападения на турецкие подразделения и призвала положить конец наступательным операциям сирийского режима и его сторонников", - сообщил представителя правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Канцлер выразила соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в турецкой провинции Идлиб. "Меркель и Эрдоган согласились, что необходимо срочно договориться о прекращении огня и как можно скорее начать необходимые политические переговоры", - добавил представитель правительства Германии.

Накануне ситуация в Идлибе резко обострилась. 27 февраля в результате воздушного удара сирийских правительственных войск там погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. В ходе конфликта у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских сил попали турецкие военные, которые не должны были там находиться, заявили в ведомстве.

Турецкие военные в ночь на пятницу нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил. В связи с эскалацией ситуации в сирийской провинции Анкара заявила, что ожидает нового притока беженцев.

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  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

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    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Смотреть видео 14:35

Союз Путина и Эрдогана трещит по швам: Европу накроет волна беженцев из Сирии? DW Новости (28.02.20)

Контекст

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

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