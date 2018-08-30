 Турция перебрасывает на север Сирии военную технику | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.02.2020

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Мир

Турция перебрасывает на север Сирии военную технику

Не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в провинцию Идлиб, где сирийская армия наступает на повстанцев. Турция и РФ поддерживают в Сирии разные стороны конфликта.

Колонна турецкой военной техники пересекает границу с Сирией

Колонна турецкой военной техники пересекает границу с Сирией

Турецкая армия значительно усилила свое присутствие в сирийской провинции Идлиб. За последние сутки не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в этот регион на севере Сирии, сообщает в субботу, 8 февраля, Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR).

Контекст

Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России. (08.02.2020)

Президент Эрдоган требует, чтобы сирийские войска ушли за линию от турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб. В противном случае он пригрозил, что турецкая армия сама изгонит их. (05.02.2020)

Терпение Турции на исходе, предупредил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне сирийские войска при поддержке авиации России захватили стратегически важный город в сирийской провинции Идлиб. (29.01.2020)

В результате военной операции Турции на севере Сирии Москва оказалась между двух огней: как сохранить партнерские отношения с Эрдоганом, продолжая поддерживать войска Асада? (16.10.2019)

Ранее в тот же день сообщалось, что армия Сирии захватила стратегически важный город Серакиб в Идлибе. Сирийский государственный телеканал показал кадры, на которых видны пустые улицы Серакиба, разрушенного после многонедельных бомбардировок при поддержке ВКС России.

По данным SOHR, сирийская армия захватила и весь участок трассы М5 в Идлибе, связывающей столицу страны Дамаск со вторым по величине городом Сирии Алеппо. Теперь для восстановления контроля над всей автомагистралью бойцам президента Башара Асада осталось взять под контроль лишь 30-километровый участок М5 в соседней провинции Алеппо.

Турция и РФ поддерживают разные стороны в Сирии

С самого начала конфликта в Сирии Турция поддерживала сирийских повстанцев. В 2015 году Россия выступила на стороне президента Башара Асада. В результате Асаду удалось переломить ход гражданской войны в свою пользу. Теперь сирийская армия при поддержке авиации России ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе.

5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ультимативно потребовал от Дамаска до конца февраля отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил Эрдоган. В январе Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии.

Ранее, 12 октября 2019 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что территорию Сирии должны покинуть все, кто находится на ней нелегитимно. "Это касается вообще всех государств", - подчеркнул Путин.

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  • Саркис Адамян

    Сирийские беженцы в Армении

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  • Саркис, Джордж и Тигран на работе

    Сирийские беженцы в Армении

    Всякий труд в почете

    Саркис Блхян вместе с Джорджем и Тиграном из Алеппо работает официантом в одном из ереванских кафе. В отличие от многих своих сверстников, он не считает работу унизительной, приводя в пример отца, который работал с 13 лет. "Хотим своим примером показать молодым людям, что не стыдно работать", - говорят ребята. Они считают, что начинать с малого - это нормально.

  • Саркис Блхян

    Сирийские беженцы в Армении

    Улыбок не хватает

    В Ереване молодым людям нравится. Главное, считают они, "здесь тихо, никто ни в кого не стреляет". Но Джордж и Тигран хотели бы, чтобы "люди больше улыбались". С ними согласен и Саркис.

  • В Центре координации проблем сирийских армян

    Сирийские беженцы в Армении

    Здесь помогают всем

    НПО "Центр координации проблем сирийских армян" действует более 8 месяцев. Сюда приходят все, кто нуждается в помощи. Кому-то удается помочь с работой, кому-то с оплатой обучения в вузе. Из пожертвований армян со всего мира выделяются деньги на жилье для тех, кто был вынужден покинуть Сирию, распределяются продуктовые карточки. В центре добиваются льгот для беженцев на транспорт и медобслуживание.

  • Сирийские беженцы обращаются за помощью к НПО

    Сирийские беженцы в Армении

    А все же тянет домой

    В приватных разговорах многие беженцы говорят о том, что хотели бы вернуться в свои дома, к своей работе. При этом все больше среди них тех, кто уже не надеется на мир в родной для них Сирии:"Такую страну разрушили".

  • В Центре координации проблем сирийских армян

    Сирийские беженцы в Армении

    Положение в Сирии не меняется

    Главной темой разговоров остается положение в Алеппо и Дамаске. Когда прибывают новые группы беженцев, в офисе Центра не протолкнуться: они привозят весточку от тех, кто остался в стране, охваченной войной. Иногда удается передать в Армению какие-нибудь вещи.

    Автор: Ашот Газазян


Смотреть видео 02:40

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Контекст

Сирийские беженцы в Армении

До войны в Сирии проживало почти 100 000 армян. По официальным данным, 20 000 из них покинули страну. 12 тысяч человек прибыли в Армению, но не все остались там. Как принимают армян из Сирии в Ереване - фотогалерея DW. (13.05.2013)  

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