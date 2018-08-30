Турция перебрасывает на север Сирии военную технику

Турецкая армия значительно усилила свое присутствие в сирийской провинции Идлиб. За последние сутки не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в этот регион на севере Сирии, сообщает в субботу, 8 февраля, Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR).

Ранее в тот же день сообщалось, что армия Сирии захватила стратегически важный город Серакиб в Идлибе. Сирийский государственный телеканал показал кадры, на которых видны пустые улицы Серакиба, разрушенного после многонедельных бомбардировок при поддержке ВКС России.

По данным SOHR, сирийская армия захватила и весь участок трассы М5 в Идлибе, связывающей столицу страны Дамаск со вторым по величине городом Сирии Алеппо. Теперь для восстановления контроля над всей автомагистралью бойцам президента Башара Асада осталось взять под контроль лишь 30-километровый участок М5 в соседней провинции Алеппо.

Турция и РФ поддерживают разные стороны в Сирии

С самого начала конфликта в Сирии Турция поддерживала сирийских повстанцев. В 2015 году Россия выступила на стороне президента Башара Асада. В результате Асаду удалось переломить ход гражданской войны в свою пользу. Теперь сирийская армия при поддержке авиации России ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе.

5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ультимативно потребовал от Дамаска до конца февраля отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил Эрдоган. В январе Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии.

Ранее, 12 октября 2019 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что территорию Сирии должны покинуть все, кто находится на ней нелегитимно. "Это касается вообще всех государств", - подчеркнул Путин.

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