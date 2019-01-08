 Турция отвергла требования США о гарантиях для курдов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2019

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Мир

Турция отвергла требования США о гарантиях для курдов

Анкара продолжит борьбу с курдскими формированиями на севере Сирии, заявил президент Эрдоган. Ранее США выдвинули Турции условия, при которых они выведут войска из Сирии.

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны в Сирии (Фото из архива)

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны в Сирии (Фото из архива)

Турция отвергает требования США о гарантиях не нападать на курдов, проживающих на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во вторник, 8 января, в Анкаре на встрече с представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

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Два дня назад помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Израиль заявил, что США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока власти Турции не дадут гарантий того, что не будут нападать на находящихся в Сирии курдов. "Принять послание Болтона из Иерусалима невозможно", - заявил Эрдоган. Он назвал высказывание советника Трампа "большой ошибкой" и обещал, что Анкара "очень скоро возьмется за дело, чтобы нейтрализовать террористические группы в Сирии".

В качестве другого условия вывода американских войск Болтон назвал окончательное уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ).

Советник Эрдогана встретился с советником Трампа

8 января Болтон в Анкаре встретился с советником турецкого президента Ибрахимом Калином. После переговоров Калин также заявил что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.

В конце декабря 2018 года Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, которая, как отмечают наблюдатели, сможет усилить борьбу с базирующимися на севере Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися американской поддержкой. 

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