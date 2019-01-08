Турция отвергла требования США о гарантиях для курдов

Турция отвергает требования США о гарантиях не нападать на курдов, проживающих на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во вторник, 8 января, в Анкаре на встрече с представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Два дня назад помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Израиль заявил, что США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока власти Турции не дадут гарантий того, что не будут нападать на находящихся в Сирии курдов. "Принять послание Болтона из Иерусалима невозможно", - заявил Эрдоган. Он назвал высказывание советника Трампа "большой ошибкой" и обещал, что Анкара "очень скоро возьмется за дело, чтобы нейтрализовать террористические группы в Сирии".

В качестве другого условия вывода американских войск Болтон назвал окончательное уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ).

Советник Эрдогана встретился с советником Трампа

8 января Болтон в Анкаре встретился с советником турецкого президента Ибрахимом Калином. После переговоров Калин также заявил что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.

В конце декабря 2018 года Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, которая, как отмечают наблюдатели, сможет усилить борьбу с базирующимися на севере Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися американской поддержкой.

Смотрите также:

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов География нападений Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов Организаторы и исполнители терактов В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек. Автор: Илья Коваль

