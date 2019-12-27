 Турция начала отправку войск в Ливию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Турция начала отправку войск в Ливию

О переброске турецких военных в Ливию Реджеп Тайип Эрдоган заявил за несколько дней до берлинского саммита.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Турция начала переброску войск в Ливию для поддержки международно признанного правительства под руководством Фаиза Сараджа. Об этом заявил в четверг, 16 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что будет использовать доступные ему дипломатические и военные средства для поддержки стабильности на южных границах.

Контекст

Москва надеется, что представители всех сторон конфликта в Ливии примут приглашение на берлинский саммит по урегулированию. (15.01.2020)

Встреча в столице Германии на уровне глав государств и правительств пройдет 19 января. (14.01.2020)

Турецкие военные будут координировать действия правительственных сил в Ливии, говорит Эрдоган. Правительство национального согласия ранее просило помощи у Турции. (05.01.2020)

 Заявление Эрдогана было сделано в преддверии международного саммита в Берлине по Ливии, который пройдет под эгидой ООН 19 января. Участие в нем уже подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того приглашены лидеры США, Великобритании, России, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств, а также международно признанный премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.

Хафтар и Сарадж были на встрече в Москве 13 января, но после семи часов переговоров Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о перемирии. Участие в берлинском саммите конфликтующие стороны Ливии пока не подтвердили. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас 16 января прибыл в Бенгази для переговоров с Хафтаром.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 02:28

Эскалация конфликта в Ливии

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сможет ли ЕС одолеть нелегальную миграцию?  

Переговоры в Кремле: зачем Меркель летит к Путину на самом деле?  

Эскалация конфликта в Ливии  

Также по теме

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку 27.12.2019

Парламент Турции проголосует по вопросу отправки военных в Ливию в начале января 2020 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive

Ливийское правительство отвергло помощь Турции 28.12.2019

Представитель МИД Ливии заявил, что правительство в Триполи против турецкой военной интервенции. Тем временем войска Ливийской национальной армии находятся в 10 км от центра столицы.

Symbolbild Libyen Tripolis Attacke auf russische Botschaft

ЧВК Вагнера на стороне Хафтара: станет ли Ливия для России второй Сирией? 22.12.2019

Россия оспаривает присутствие в Ливии сотрудников ЧВК Вагнера, несмотря на сообщения в СМИ. Если генералу Хафтару, которого поддерживает Москва, удастся добиться успеха, влияние РФ возрастет.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин выбрал Мишустина и что будет дальше  

США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ  

Решение о выдворении войск США из Ирака возложили на новый кабинет  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно