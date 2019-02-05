Турция и Греция заявили о стремлении уладить старые конфликты

Анкара и Афины выступают за мирное разрешение конфликтов, осложняющих на протяжении многих лет отношения между двумя странами. Об этом заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Алексис Ципрас после встречи в Анкаре во вторник, 5 февраля.

Основными областями, в которых обе страны планируют активнее сотрудничать, являются борьба с терроризмом, решение конфликта вокруг Северного Кипра, а также разработка полезных ископаемых в Эгейском море.

"Несмотря на то, что в наших отношениях временами случались нежелательные ситуации, мы находили возможности, чтобы все уладить", - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. Ципрас, в свою очередь, назвал встречу "честной и эффективной" и выразил надежду на то, что она поможет Турции и Греции вырваться из "замкнутого круга кризисов".

Борьба с терроризмом и незаконной миграцией

Одной из важных тем диалога между лидерами стран стала борьба с терроризмом. В частности, Эрдоган выразил недовольство тем, что Греция приняла восемь турецких солдат, бежавших из страны после неудавшейся попытки военного переворота в 2016 году. Трое из них уже получили в Греции политическое убежище, в отношении других также ожидается положительное решение.

По словам Эрдогана, он желал бы увидеть в этом вопросе со стороны Греции готовность к более интенсивному сотрудничеству. В ответ на это Ципрас возразил, что "греческая юстиция приняла решение, которое должно уважать каждое правовое государство".

Другим пунктом на повестке дня стал вопрос о борьбе с неконтролируемой миграцией. Несмотря на соглашение по беженцам между Анкарой и ЕС, за 2018 год 40 500 человек сумели незаконно перебраться из Турции в Грецию.

Добыча газа в Эгейском море

Еще одним поводом для разногласий между двумя странами является вопрос о правах разработки газовых месторождений у берегов Кипра. Турция препятствует добыче Грецией полезных ископаемых в акватории Эгейского моря до тех пор, пока обе страны не урегулируют конфликт вокруг разделения острова на греческую часть (Республика Кипр) и турецкую (Турецкая республика Северного Кипра). После переговоров в Анкаре обе стороны высказались за применение "конструктивных мер" для снятия напряженности и постановили разработать для этого специальный "план действий".

Ципрас пробудет в Турции до 6 февраля. Это уже второй его визит в Турцию в качестве главы греческого правительства. Поездка Эрдогана в Грецию в 2017 году стала первым визитом президента Турции в эту страну за 65 лет. Тогда Эрдоган неожиданно предложил пересмотреть Лозаннский договор 1923 года, по которому Греция получила ранее принадлежавшие туркам острова в Эгейском море, и заявил о "дискриминации" Афинами мусульманского населения в северной части Греции.

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