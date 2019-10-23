 Турция заявила, что не все курды отошли от границы с Сирией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.10.2019

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Мир

Турция заявила, что не все курды отошли от границы с Сирией

Делегация из России обсудит в Турции вопросы совместного патрулирования турецко-сирийской границы. Армия вытеснит курдов из зоны безопасности в Сирии, если они сами не уйдут оттуда, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

Бойцы YPG покидают северную Сирию

Бойцы YPG покидают северную Сирию

Турция обвинила формирования курдов в том, что они не полностью покинули 30-километровую зону безопасности в северной части Сирии. Формирования курдской группировки YPG полностью не ушли из пограничного региона, как это предусмотрено соглашением, достигнутым при посредничестве России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 28 октября, в Анкаре.

Контекст

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке. (14.10.2019)

Глава турецкой дипломатии вновь предупредил, что если курдские отряды не покинут эту территорию, то турецкие военные вытеснят их оттуда. Чавушоглу также сообщил, что уже 29 октября в Турцию прибудет делегация российских военных, чтобы обсудить вопросы совместного патрулирования региона на расстояние до 10 километров вглубь территории Сирии.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 22 октября в Сочи многочасовые переговоры по Сирии, по итогам которых подписали меморандум из 10 пунктов. В числе прочего, этот документ предусматривает прекращение военной операции Турции в Сирии, а также введение контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

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    Автор: Наталья Позднякова


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