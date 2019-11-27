Турция готова закупать Patriot из США в дополнение к С-400 из РФ

Анкара готова рассмотреть вопрос о покупке американских комплексов Patriot в дополнение к С-400 из РФ в случае одобрения сделки Конгрессом и гарантии поставок, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.
Турция в настоящее время может удовлетворить свои потребности в оружии и боевой технике лишь на 70 процентов, поэтому готова рассматривать вопрос приобретения и российских ЗРК С-400, и американских ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил в среду, 27 ноября, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканал CNN Türk.
По словам главы МИД, Турция может выстраивать здоровые взаимоотношения и с Россией, и с США. Что касается опасений Вашингтона насчет несовместимости российского военного оборудования с системами вооружений, использующимися странами-членами НАТО, то эту проблему, с точки зрения Анкары, стоит изучить экспертам. Именно это Турция уже предложила Соединенным Штатам, однако они, по данным Чавушоглу, ответили отказом.
Турция не согласна с критикой США по поводу приобретения Анкарой ЗРК С-400
При этом глава турецкой дипломатии раскритиковал позицию США по отношению к уже заключенной Анкарой сделке на приобретение российских комплексов С-400.
Если США гарантируют поставки комплексов Patriot в Турцию, Анкара готова задуматься об их приобретении
"Единственная ракетная система, которая сейчас остается на границе (Турции. - Ред.) - это комплексы Patriot, принадлежащие Испании. Если мы сами не производим их (ракетные комплексы. - Ред.), мы должны их откуда-то получить. Поскольку мы не могли получить их от наших союзников, мы сочли предложение России наиболее подходящим", - цитирует Чавушоглу турецкое онлайн-издание Yenicag Gazetesi.
Как сообщает информагентство "Интерфакс", ранее на встрече с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил отказ Анкары от российских комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot. При этом, судя по сделанному 27 ноября заявлению Чавушоглу, Турция готова приобрести американское вооружение в дополнение к российскому. "Если американская сторона сможет добиться одобрения сделки в Конгрессе и гарантировать поставки ЗРК в Турцию, Анкара готова рассмотреть этот вопрос", - цитирует агентство турецкого министра.
Россия готова поставить Турции еще больше комплексов С-400
26 ноября в интервью РИА "Новости", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Москва собирается заключить с Турцией контракт на новые поставки ЗРК С-400 уже в 2020 году.
В 2019 году Россия поставила Турции четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Это вызвало резкую критику в Вашингтоне, в том числе из-за опасений, что в результате использования страной-членом НАТО российских ЗРК радары С-400 научатся распознавать сигнатуру американских истребителей F16, которые на данный момент малозаметны для радаров. Из-за этого Вашингтон исключил Турцию из программы разработки этих истребителей, в которой вместе с США участвовал ряд других государств-членов НАТО.
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