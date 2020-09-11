Дело о покушении на Туркменбаши: молчание спустя 13 лет

Делу о покушении на Туркменбаши - 13 лет, но до сих пор мало что известно о судьбах многих людей, осужденных по нему. Почему Ашхабад предпочитает молчать об участи "ноябристов"?