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Туркменбаши

Титул президента Туркмении Сапармурата Ниязова (1990-2006).

Титул переводится как "глава туркмен". После смерти Ниязова именем "Туркменбаши" назвали среди прочего город (бывший Красноводск) и месяц в туркменском календаре (бывший январь).

Eine Straßenkehrerin, die sich mit einem Tuch vor dem Mund gegen Wüstenstaub schützt, steht vor dem Präsidentenpalast in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad (Foto vom November 2005). In der einzigen Präsidentenwahl des unabhängigen Turkmenistan ließ sich Turkmenbaschi, der mit bürgerlichem Namen Saparmurat Nijasow heißt, 1992 mit fabelhaften 99,5 Prozent als Staatsführer bestätigen und sich später gar auf Lebenszeit ernennen. Die Republik Turkmenistan zählt zu den Ländern mit den größten Gas- und Ölvorkommen weltweit. Foto: Sebastian Fuchs (zu dpa Reportage: Im stalinistischen Disneyland: Leben unter dem Diktator Turkmenbaschi vom 27.12.2005) +++(c) dpa - Report+++

Почему в школах Туркмении закрыли "русские классы" 11.09.2020

Власти Туркмении, сославшись на профилактику в связи с коронавирусом, расформировали классы, где обучение шло на русском языке. DW выяснила, что на самом деле произошло с "русскими классами".
Turkmen President Gurbanguli Berdymukhamedov speaks during a lavish ceremony celebrating the opening of a resort on the Caspian Sea near the port city of Turkmenbashi, in Turkmenistan, Monday, June 15, 2009. The president of Turkmenistan presided at a lavish ceremony celebrating the opening of a $1.5 billion resort on the Caspian Sea, in an effort to diversity his energy's rich country's dependence on gas and oil revenues.(ddp images/AP Photo/Alexander Zemlianichenko) // Eingestellt von wa

Президенты Туркмении питают слабость к писательству 23.03.2018

Нынешний туркменский президент в марте презентовал свою новую книгу. Судя по всему, он идет по стопам своего предшественника, автора "Рухнамы", уже превзойдя его своей плодовитостью.
Ein goldenes Standbild des ehemaligen turkmenischen Staatspräsidenten, Saparmurad Nijasow, der sich als Turkmanbaschi - Vater aller Turkmenen verehren ließ, in Ashchabad, der Hauptstadt von Turkmenistan, aufgenommen am 25.02.2008. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++

Культ личности в Туркмении: 9 отличий Бердымухамедова от Ниязова 12.12.2017

О сходстве культов личности первого и второго президентов Туркмении говорится чаще, чем о различиях. Собеседники DW рассказали о принципиальной разнице между Ниязовым и Бердымухамедовым.
ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 14, 2017: A monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow. Valery Sharifulin/TASS |

Инкогнито в "Советистане": Центральная Азия глазами западной журналистки 06.04.2017

Уникальная возможность предоставилась норвежской журналистке: она увидела и описала среди других постсоветских стран Центральной Азии золотой и беломраморный Туркменистан.
12.02.2017+++Ashgabat, Turkmenistan+++ ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 12, 2017: Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow votes in the 2017 presidential election at a polling station. Valery Sharifulin/TASS |

На прошедших в Туркмении выборах проголосовал почти каждый 12.02.2017

Власти Туркмении заявляют, что проголосовать за будущего президента явились свыше 97 процентов электората. Наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не давали положительную оценку выборам в этой стране.
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

В Туркмении начались президентские выборы 12.02.2017

В Туркмении проходят очередные президентские выборы. Эксперты сходятся на том, что действующий президент получит подавляющее большинство голосов.
Besucher der Internationalen Messe Öl und Gas Turkmenistans 2011 gehen am Donnerstag (17.11.2011) in Aschgabat in Turkmenistan an einem Screen mit dem Bild von Staatspräsident Berdimuhamedow vorbei. Außenminister Westerwelle (FDP) hält sich zu einem zweitägigen Besuch in dem Zentralasiatischen Land auf und hatte die Messe besucht. Foto: Michael Kappeler dpa

Президентские выборы в Туркмении: восьмеро (не) против одного 11.02.2017

У Гурбангулы Бердымухамедова восемь конкурентов на президентских выборах. Насколько они "опасны" для главы государства, можно судить по ряду признаков предвыборной кампании.
22.05.2016+++ Tajikistan's President Emomali Rakhmon casts his ballot at a polling station in Dushanbe on 22 May, 2016. Ex-Soviet Tajikistan went to the polls Sunday in a referendum on constitutional changes almost certain to strengthen the hold of incumbent President Emomali Rakhmon and his family over the impoverished Central Asian state. Polling stations saw large queues form in a vote to decide whether Rakhmon, 63, will be able to run for an unlimited number of terms among other changes. +++(c) Getty Images/AFP

Референдум для Рахмона: в Таджикистане изменят конституцию 23.05.2016

В Таджикистане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Станет ли Эмомали Рахмон пожизненным президентом или в Душанбе готовится передача власти от отца к сыну?
GettyImages 114321765 Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov (foreground R) attends an inauguration ceremony for the presidential palace complex 'Oguzkhan' (background) in Ashgabat on May 18, 2011. The palace inaugurated on May 18 in Ashgabat was built by French builder Bouygues group. AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Реформа конституции по-туркменски: изменения без возражений 29.02.2016

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вносит изменения в конституцию страны второй раз за девять лет своего правления. В чем суть нынешней реформы?
ARCHIV - Bewacht wird die zwölf Meter hohe goldene Statue von Saparmurad Nijasow auf dem Bogen der Neutralität in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabad (Archivfoto vom 01.11.2001). Auch drei Monate nach dem plötzlichen Tod des skrupellosen Herschwers sind überall Spuren des bizarren Personenkults um den Turkmenbachi zu besichtigen. Foto: Olivier Matthys (zu dpa-Korr. vom 27.03.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дело о покушении на Туркменбаши: молчание спустя 13 лет 25.11.2015

Делу о покушении на Туркменбаши - 13 лет, но до сих пор мало что известно о судьбах многих людей, осужденных по нему. Почему Ашхабад предпочитает молчать об участи "ноябристов"?
Ein goldenes Standbild des ehemaligen turkmenischen Staatspräsidenten, Saparmurad Nijasow, der sich als Turkmanbaschi - Vater aller Turkmenen verehren ließ, in Ashchabad, der Hauptstadt von Turkmenistan, aufgenommen am 25.02.2008. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++

Конец бренду социального государства, или Для чего бережет газ президент Туркмении 09.03.2015

Туркмения отказывается от бренда социального государства: власти вынуждают жителей платить за газ. Рационализация дорого обходится населению. Чем вызваны данные меры, выясняла DW.
Opiumproduktion in Afghanistan An Afghan farmer derives raw opium from poppy buds in his fields on the outskirts of Kandahar Friday, 29 April 2005. Opium production in Afghanistan has remained a major challenge for the Afghan government, assisted by the international community. Afghan President Hamid Karzai called for increased international assistance to curb Afghan cultivation of opium poppies to be processed into heroin, saying there was evidence of a substantial drop in cultivation. The extremist Taliban regime toppled by a U.S.-led international military coalition in late 2001 had banned the cultivation of all types of drugs in the war-torn country. However, farmers across the country began growing poppy soon after the fall of the regime. EPA/HUMAYOUN SHIAB +++(c) dpa - Report+++

Ашхабад ужесточает борьбу с наркооборотом - шоу или всерьез? 04.02.2015

Борьба с оборотом наркотиков в Туркмении - кампанейщина или новая реальность? Ответить на этот вопрос не просто, учитывая предысторию проблемы и закрытость страны. Подробности - у DW.
Zentralgefängnis von Abidjan, Elfenbeinküste *** Sébastien Martineau (DW-Mitarbeiter) 29.11.2013

Живые и мертвые: кого не милует туркменский президент? 19.02.2014

Власти Туркмении регулярно объявляют о помиловании заключеных. Но тюремные камеры при этом не пустеют. Чем руководствуется при проведении помилований Ашхабад, выясняла DW.
Eine Straßenkehrerin, die sich mit einem Tuch vor dem Mund gegen Wüstenstaub schützt, steht vor dem Präsidentenpalast in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad (Foto vom November 2005). In der einzigen Präsidentenwahl des unabhängigen Turkmenistan ließ sich Turkmenbaschi, der mit bürgerlichem Namen Saparmurat Nijasow heißt, 1992 mit fabelhaften 99,5 Prozent als Staatsführer bestätigen und sich später gar auf Lebenszeit ernennen. Die Republik Turkmenistan zählt zu den Ländern mit den größten Gas- und Ölvorkommen weltweit. Foto: Sebastian Fuchs (zu dpa Reportage: Im stalinistischen Disneyland: Leben unter dem Diktator Turkmenbaschi vom 27.12.2005) +++(c) dpa - Report+++

Холод туркменских благ "эпохи могущества и счастья" 15.10.2013

В богатой газом Туркмении школы и больницы остались без теплоснабжения. А жители многоэтажных домов мечтают о горячей воде из крана. В чем причина возникшего дефицита, выясняла DW.
#41703020 - Warsaw panorama Aufnahmedatum: 22.10.2011 © udra11

Дискуссии в ОБСЕ: между политикой и правозащитой 04.10.2013

Пока западные миссии в ОБСЕ общались с критиками властей стран Центральной Азии, в Варшаве НПО спорили с оппозицией о границах правозащиты. О сути споров - корреспондент DW.
Ein goldenes Standbild des ehemaligen turkmenischen Staatspräsidenten, Saparmurad Nijasow, der sich als Turkmanbaschi - Vater aller Turkmenen verehren ließ, in Ashchabad, der Hauptstadt von Turkmenistan, aufgenommen am 25.02.2008. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++

Ашхабад и через десять лет боится правды о "покушении" на туркменбаши 25.11.2012

Открытое раследование событий 25 ноября 2002 года до сих пор не проведено, считают эксперты.
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