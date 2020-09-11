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Титул президента Туркмении Сапармурата Ниязова (1990-2006).
Титул переводится как "глава туркмен". После смерти Ниязова именем "Туркменбаши" назвали среди прочего город (бывший Красноводск) и месяц в туркменском календаре (бывший январь).
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В Туркмении проходят очередные президентские выборы. Эксперты сходятся на том, что действующий президент получит подавляющее большинство голосов.
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