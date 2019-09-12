 Турецкие рэперы не хотят молчать: как видеоклип разозлил власть | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Турецкие рэперы не хотят молчать: как видеоклип разозлил власть

18 рэперов, 15-минутный клип и почти 20 млн просмотров на YouTube: критический видеоролик турецких музыкантов стал хитом в соцсетях. Партия Эрдогана начала атаку на авторов видео.

Рэпер Шанышер (слева) стал инициатором проекта

Рэпер Шанышер (слева) стал инициатором проекта

Видеоклип #Susamam ("Не могу молчать") определенно задел за живое пользователей Youtube не только в Турции. Менее чем за одну неделю его посмотрели более 18 млн человек, а 1,5 млн отметили его лайком.

Создание 15-минутного клипа заняло более двух месяцев, в нем участвовали 18 турецких рэперов: каждый из них записал видео на определенную тему, а затем все треки соединили в один видеоролик. В итоге получилась жесткое социально-критическое описание сегодняшней жизни Турции: домашнее насилие и убийства женщин, жестокость по отношению к бездомным животным, протесты в парке Гези, полицейский произвол, причинение вреда окружающей среде - незамеченной не осталась практически ни одна проблема современного турецкого общества.

"Многих музыкантов в наши непростые времена занимают подобные темы, - говорит в беседе с DW один из участников рэперского дуэта Tahribad-i Isyan, участвовавшего в записи клипа. - Но нас лишили возможности выражать свои мысли открыто, наши права попираются, так что люди просто не осмеливаются говорить. Эта песня дала нам возможность высказать свое несогласие с царящей в стране несправедливостью".

Турецкие рэперы упрекают общество в бездействии

Именно тема справедливости стала сквозным мотивом видеоролика. Отрывок клипа под таким заголовком записал инициатор проекта, турецкий рэпер Шанышер. "Справедливость мертва, я оставался спокойным, пока это не коснулось меня. А теперь я боюсь даже запостить твит", - поет он.

Турецкий рэпер Шанышер

Шанышер призывает сограждан не молчать при виде несправедливости

Рефрен клипа "Я не могу молчать" звучит как упрек турецкому обществу. Музыканты упрекают своих сограждан в том, что те слишком долго закрывали глаза на проблемы внутри своей страны. "Ты не раскрывал рта, так что ты сам виноват", - говорится в видеоролике. Теперь же, "если однажды ночью за тобой придут и бросят без причины за решетку, ты больше не найдешь журналиста, который напишет об этом, потому что все они уже в тюрьме". (По данным правозащитной организации Amnesty International, в настоящее время в заключении находятся 130 турецких журналистов. - Ред.

Участники рэп-дуэта Tahribad-i Isyan надеются, что видео и дальше будет оставаться виральным, и что его увидят еще сотни тысяч пользователей. "Этим клипом мы апеллируем к сознанию нашей молодежи. Мы хотим, чтобы они немедленно реагировали на любое проявление несправедливости. Наши дети должны расти в более гармоничном и справедливом мире", - говорят рэперы.

Вклад в виральность видеоклипа внесла и медиакомпания DW: непосредственно после появления ролика на YouTube турецкая редакция DW взяла интервью у четырех рэперов, участвовавших в записи клипа, и распространила его в своих социальных сетях. На канале DW в YouTube это видео набрало почти полмиллиона просмотров и тысячи ретвитов.

В чем турецкие власти обвиняют рэперов 

В видеоклипе #Susamam, в котором с беспощадной прямотой ведется речь обо всех внутриполитических и социальных проблемах Турции, нет ни одного политического послания: в нем не упоминается ни правительство, ни турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни какая-либо политическая сила.

Тем не менее это не помешало турецким проправительственным СМИ раскритиковать видео и обвинить его авторов в сотрудничестве с террористическими организациями. Близкая к властям газета Yeni Safak назвала клип "совместным производством левоэкстремистских маргинальных групп", запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. А участвовавших в создании клипа рэперов издание заклеймило как "предателей родины", изобразив их едва ли не представителями криминального мира.

Контекст

Приговор Канан Кафтанчиоглу - ответ властей на избрание оппозиционера Экрема Имамоглу мэром Стамбула, считает Народно-республиканская партия. Защита обжалует решение суда. (06.09.2019)

В Турции за пост с критикой в адрес Эрдогана можно угодить в тюрьму. В последнее время таких случаев становится все больше. За что еще турецкие власти наказывают пользователей соцсетей? (15.08.2019)

Власти Турции продолжает розыск предполагаемых сторонников попытки госпереворота, предпринятой три года назад. Особое внимание уделяется разоблачению предполагаемых изменников среди силовиков. (09.07.2019)

Правящая Партия справедливости и развития развернула в Twitter целую кампанию против авторов клипа. Бывший мэр Анкары Мелих Гёкчек посвятил музыкантам ряд гневных постов, где обвинял их в предательстве национальных интересов и попытке спровоцировать новые акции протеста. А заместитель председателя ПСР Хамза Даг упрекнул рэперов в бездействии во время неудавшейся попытки путча в 2016 году. "Искусство не должно быть средством провокации и политических манипуляций. Нам прекрасно известно, что те, кто сейчас утверждают: "Я не могу молчать", молчали в самые критические моменты в Турции", - написал он.

Что угрожает музыкантам?

На фоне атаки, устроенной правящей партией в отношении рэперов, пользователи турецких социальных сетей задаются вопросом, какие последствия могут угрожать музыкантам за запись и распространение видеоклипа #Susamam. В последние несколько лет в Турции прошли многочисленные судебные процессы и было вынесено немало обвинительных приговоров в адрес людей, критикующих власти Турции. В основном их обвиняли в пропаганде терроризма или поддержке террористических организаций. Не исключено, что подобные обвинения могут предъявить и 18 турецким рэперам.

Впрочем, музыканты, по их словам, не испытывают по этому поводу страха. Как сказал в интервью один из авторов видеоролика, рэпер Фуат: "Мы будем двигаться дальше. Мы не боимся". С ним согласен еще один участник проекта, рэпер Адос. "Общество на нашей стороне, - уверен он. - Люди поддерживают нас. Поэтому мы не испытываем страха перед возможным расследованием". Хранить молчание так долго - вот что было ошибкой, добавляет музыкант.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram 

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 02:38

Эрдоган проиграл Стамбул: представитель оппозиции победил и на повторных выборах

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Ссылки в интернете

Видеоклип в YouTube

Аудио- и видеофайлы по теме

Эрдоган проиграл Стамбул: представитель оппозиции победил и на повторных выборах  

Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"  

Экономические проблемы Турции или Как стабильность превращается в мыльный пузырь  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Суд в ФРГ признал право поздних переселенцев на компенсацию за облучение  

Администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине  

Комментарий: Готовит ли Путин "процесс века" против Навального?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно