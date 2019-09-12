Турецкие рэперы не хотят молчать: как видеоклип разозлил власть

Видеоклип #Susamam ("Не могу молчать") определенно задел за живое пользователей Youtube не только в Турции. Менее чем за одну неделю его посмотрели более 18 млн человек, а 1,5 млн отметили его лайком.

Создание 15-минутного клипа заняло более двух месяцев, в нем участвовали 18 турецких рэперов: каждый из них записал видео на определенную тему, а затем все треки соединили в один видеоролик. В итоге получилась жесткое социально-критическое описание сегодняшней жизни Турции: домашнее насилие и убийства женщин, жестокость по отношению к бездомным животным, протесты в парке Гези, полицейский произвол, причинение вреда окружающей среде - незамеченной не осталась практически ни одна проблема современного турецкого общества.

"Многих музыкантов в наши непростые времена занимают подобные темы, - говорит в беседе с DW один из участников рэперского дуэта Tahribad-i Isyan, участвовавшего в записи клипа. - Но нас лишили возможности выражать свои мысли открыто, наши права попираются, так что люди просто не осмеливаются говорить. Эта песня дала нам возможность высказать свое несогласие с царящей в стране несправедливостью".

Турецкие рэперы упрекают общество в бездействии

Именно тема справедливости стала сквозным мотивом видеоролика. Отрывок клипа под таким заголовком записал инициатор проекта, турецкий рэпер Шанышер. "Справедливость мертва, я оставался спокойным, пока это не коснулось меня. А теперь я боюсь даже запостить твит", - поет он.

Шанышер призывает сограждан не молчать при виде несправедливости

Рефрен клипа "Я не могу молчать" звучит как упрек турецкому обществу. Музыканты упрекают своих сограждан в том, что те слишком долго закрывали глаза на проблемы внутри своей страны. "Ты не раскрывал рта, так что ты сам виноват", - говорится в видеоролике. Теперь же, "если однажды ночью за тобой придут и бросят без причины за решетку, ты больше не найдешь журналиста, который напишет об этом, потому что все они уже в тюрьме". (По данным правозащитной организации Amnesty International, в настоящее время в заключении находятся 130 турецких журналистов. - Ред.)

Участники рэп-дуэта Tahribad-i Isyan надеются, что видео и дальше будет оставаться виральным, и что его увидят еще сотни тысяч пользователей. "Этим клипом мы апеллируем к сознанию нашей молодежи. Мы хотим, чтобы они немедленно реагировали на любое проявление несправедливости. Наши дети должны расти в более гармоничном и справедливом мире", - говорят рэперы.

Вклад в виральность видеоклипа внесла и медиакомпания DW: непосредственно после появления ролика на YouTube турецкая редакция DW взяла интервью у четырех рэперов, участвовавших в записи клипа, и распространила его в своих социальных сетях. На канале DW в YouTube это видео набрало почти полмиллиона просмотров и тысячи ретвитов.

В чем турецкие власти обвиняют рэперов

В видеоклипе #Susamam, в котором с беспощадной прямотой ведется речь обо всех внутриполитических и социальных проблемах Турции, нет ни одного политического послания: в нем не упоминается ни правительство, ни турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни какая-либо политическая сила.

Тем не менее это не помешало турецким проправительственным СМИ раскритиковать видео и обвинить его авторов в сотрудничестве с террористическими организациями. Близкая к властям газета Yeni Safak назвала клип "совместным производством левоэкстремистских маргинальных групп", запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. А участвовавших в создании клипа рэперов издание заклеймило как "предателей родины", изобразив их едва ли не представителями криминального мира.

Правящая Партия справедливости и развития развернула в Twitter целую кампанию против авторов клипа. Бывший мэр Анкары Мелих Гёкчек посвятил музыкантам ряд гневных постов, где обвинял их в предательстве национальных интересов и попытке спровоцировать новые акции протеста. А заместитель председателя ПСР Хамза Даг упрекнул рэперов в бездействии во время неудавшейся попытки путча в 2016 году. "Искусство не должно быть средством провокации и политических манипуляций. Нам прекрасно известно, что те, кто сейчас утверждают: "Я не могу молчать", молчали в самые критические моменты в Турции", - написал он.

Что угрожает музыкантам?

На фоне атаки, устроенной правящей партией в отношении рэперов, пользователи турецких социальных сетей задаются вопросом, какие последствия могут угрожать музыкантам за запись и распространение видеоклипа #Susamam. В последние несколько лет в Турции прошли многочисленные судебные процессы и было вынесено немало обвинительных приговоров в адрес людей, критикующих власти Турции. В основном их обвиняли в пропаганде терроризма или поддержке террористических организаций. Не исключено, что подобные обвинения могут предъявить и 18 турецким рэперам.

Впрочем, музыканты, по их словам, не испытывают по этому поводу страха. Как сказал в интервью один из авторов видеоролика, рэпер Фуат: "Мы будем двигаться дальше. Мы не боимся". С ним согласен еще один участник проекта, рэпер Адос. "Общество на нашей стороне, - уверен он. - Люди поддерживают нас. Поэтому мы не испытываем страха перед возможным расследованием". Хранить молчание так долго - вот что было ошибкой, добавляет музыкант.

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